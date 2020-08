Do Nového Boru k prvnímu zápasu krajského přeboru se vypravilo mužstvo trenéra Miroslava Procházky. Body si ale z hřiště soupeře nepřivezlo.



FC Nový Bor – FK Jiskra Mšeno – Jablonec 2:0 (1:0)

„Do Boru jsme jeli oslabení bez pěti hráčů. Ale to není výmluva. Šanci dostali další. Úvod do zápasu jsme měli velice špatný. V páté minutě jsme už mohli prohrávat 2:0. Došlo tam k nedorozumění, ztratil Koštál, přišly další chyby v obraně. Ale Franc, brankář, nás podržel,“ popsal začátek duelu krajského přeboru kouč Mšena.

Další důležitá situace se zrodila před koncem prvního poločasu. „Ve 38. minutě přišel dlouhý centr do našeho vápna. Franc byl až na velkém vápně, zase nedorozumění s obranou. Z toho jsme dostali na 1:0. Tak skončila první půle,“ dodal Miroslav Procházka.



Do druhého poločasu trenér upravil sestavu. Munzar šel z levého obránce doprostřed hřiště a tím se situace na hřišti oživila. „Bohužel jsme měli jen střed hřiště, ale neměli jsme žádnou předfinální fázi. Nedostali jsme se do žádné výrazné šance,“ zdůraznil trenér.

Za celý zápas se hostům podařilo pouze jednou nastřelit břevno. Jedna gólová příležitost se nepodařila proměnit Adamu Peltovi. „Ten měl balón v těžší pozici pod nohama. Dá se z toho gól vstřelit, ale nevyšlo to,“ řekl kouč.

Víc šancí hosté nepředvedli a trenér výkon svého týmu okomentoval jasně: „Byli jsme dopředu jaloví. Podle vývoje zápasu jsme v Boru prohráli zaslouženě. Domácí nás za naše dvě chyby potrestali,“ zhodnotil úvodní duel krajského přeboru Procházka.



ZRANIL SE JIM ČÍŽEK

A štěstí se k Jabloneckým otočilo zády se vším všudy. Ve 20. minutě se zranil klíčový hráč týmu Tomáš Čížek.

„Má poraněný sval. Nevíme, jak dlouho nebude hrát. Mužstvo je na něj hodně fixované. Bylo by to pro nás velké oslabení. Ale zase se vrátí dva tři uzdravení hráči, kteří musí hned naskočit do zápasů,“ zamyslel se nad blízkou budoucností trenér.

Zdůraznil, že se mu osvědčila zkušenost nasadit do zápasů ty nejzkušenější. „Mladí dostanou šanci postupně. Je to přece jen pro ně velký skok z nižší soutěže do krajského přeboru,“ řekl Procházka.



V Novém Boru chyběl mezi Mšenskými Štemberk, Vebr, Bína, Šimůnek a Michalko. Poslední dva jmenovaní označil trenér jako nadějné mladé hráče, kteří by určitě do průběhu zápasu zasáhli.

„Už se dávají dohromady a doufejme, že v sobotu 29. srpna v 17 hodin do zápasu proti Stráži už nastoupí. Musíme zabrat. Je to první utkání doma a pro vítězství musíme udělat všechno,“ má jasno trenér Mšena, který tím zve i všechny fanoušky.