Jak na tom byli mladší spoluhráči?

Docela dobře, ale moc nechodí na tréninky. Ale je vidět, že už se za ten rok zlepšili.

Jak vidíte budoucnost Desné v nadcházející sezóně?

Mohli bychom si vést líp. U mladých dorostenců už je to vidět na výkonu, zlepšili se. Ale ještě tak dva, tři roky potřebují, abychom se začali snažit o postup do I. A třídy. V této sezóně se chceme držet kolem pátého, šestého místa. Kluky chceme na ten postup pořádně naladit.

Čížek: Desná nás potrápila. Asi budu často chybět, program FK je bohatý

Co, podle vás, mladým hráčům chybí?

Fotbalové návyky, které mají ti, kteří prošli třeba jabloneckým dorostem. A také jim schází trochu disciplíny.

Jak se vám hrálo proti Brodu?

Výborně. Už jsme potřebovali tři body, protože jsme minule dostali nášup v Držkově a k tomu červenou kartu. Jinak by se možná to utkání vyvíjelo jinak. S Brodem jsme do toho vlítli hned od začátku. Skóre pro ně bylo zdrcující, my jsme si vyhrát zasloužili.

Jaké byly vaše góly?

První gól mi nahrál spoluhráč ze strany a já jsem to dal nártem na zadní tyč. Druhý byl z odraženého balónu na velkém vápně, dal jsem to do protipohybu gólmana. Ten třetí byl takový šťastný. Odrazil se ke mně míč, vystřelil jsem na bránu a vyšlo to.

Kdy jste dal naposledy hattrick?

To bylo tak před pěti lety, když jsem hrál ještě ve Mšeně, v přáteláku s Pěnčínem.

Jak dlouho hrajete v Desné?

Od roku 2011, takže dvanáct let. Jen na půl roku jsem odešel do Mšena, jinak se tam držím.

Kolik vás bude stát hattrick?

Tři sta korun do pokladny, na konci sezóny se peníze využijí na oslavu, na rozlučku v naší kantýně. A pak ještě jedeme na diskotéku.

V dalším kole hrajete se Smržovkou. Jak to vidíte?

Doufám, že to vyhrajeme. Minule nám dali 5:0. Doufám, že tam body uděláme, že nás podcení a dopadne to obráceně. Stačí ale, když dám góly jen dva, abych to zase neměl za tři sta.