Jaký soupeř váš tým na podzim nejvíce potrápil?

Nejhorší výsledek jsme uhráli proti Pěnčínu, který jasně demonstroval svou sílu a porazil nás nejvyšším rozdílem. Tento tým určitě patří do vyšší soutěže.

Který zápas byl pro vás osobně nejtěžší?

Pro mě osobně byl asi nejtěžší zápas proti České Skalici, který se hrál v neděli večer na umělé trávě v České Lípě. Já měl v sobotu náročný squashový turnaj a dost jsem cítil únavu a bolely mě snad všechny svaly v těle. Vzadu jsme především v prvním poločase nevěděli, kde nám hlavy stojí. Fyzicky to byl ohromně náročný zápas, přesto jsme prohráli „pouze“ 1:0.

Chybí něco vašemu týmu do jarní části soutěže, na co se budete muset zaměřit? Nebo někdo?

Vstřelili jsme poměrně málo gólů, potřebujeme především proměňovat šance. Tomáš Houžvička dal sice sedm gólů, ale šancí měl mnohonásobně víc. Prohráli jsme pět zápasů jednogólovým rozdílem a každá proměněná šance navíc v těchto zápasech by znamenala minimálně bod. Určitě postrádáme dlouhodobě zraněného Patrika Holoviče, ale ten nám, bohužel, nepomůže ani v jarní fázi soutěže. Uvidíme, možná někdo přijde, ale očekávám, že k žádným zásadním změnám nedojde. Určitě se bude jednat jen o doplnění stávajícího kádru. Delší dobu již také hledáme náhradu na stopera za veterána Mirka Kosinu. Ten již několik sezón avizuje, že je to jeho poslední rok, ale vždy se nechá ukecat a je pro nás pořád ohromně platným hráčem a bude velmi těžké ho nahradit.

Na jakém postu hrajete?

Já poslední léta hraju středního obránce. V závěrech zápasů, když prohráváme těsným rozdílem, mě trenér vysune na hrot, abych zkusil pro kluky vyhrát pár balonů ve vzduchu a připravil jim tím šanci na vyrovnání. Letos se to jednou vyplatilo v Nové vsi proti Rapidu Liberec, kde jsme díky tomu v 90. minutě vyrovnávali na 3:3.

V čem na vás spoluhráči spoléhají, co od vás na hřišti očekávají?

Očekávají, že neprohraju ani jeden hlavičkový souboj a dám v každém zápase tři góly ze standartních situací. Na podzim jsem nedal ani jeden gól, tak snad už konečně pochopí, že ty časy jsou dávno pryč. Mým úkolem je, aby tým dostával co nejméně gólů. V zápasech na spoluhráče hodně mluvím a organizuju defenzivní hru týmu. Obecně jsem silný v osobních soubojích, tak se zároveň snažím, aby to protihráče v rámci pravidel trochu bolelo. Mladším se snažím předávat zkušenosti a občas jim v některých situacích poradit. Snad jim mám ještě pořád co dát.

Jste kliďas nebo emotivní typ hráče?

Jsem spíše kliďas. I když zápasy hodně prožívám, mám emoce pod kontrolou, žádné výbuchy u mě na hřišti neuvidíte. Maximálně, když krotím své spoluhráče, nebo se je naopak snažím vyburcovat k lepším výkonům.

Dokážete udržet nervy na uzdě?

Rozhodně ano.

Kolik jste dostal žlutých nebo červených karet na podzim a za co nejčastěji?

Červenou naštěstí ani jednu, ale žlutých bylo dost. Dle statistik šest, ale možná, že některou ještě zapomněli započítat. Vždy je to za faul v souboji, do kterého jdu s trochu větší intenzitou. Často si říkám, že za tohle se karta nedává a snažím se i přesvědčit rozhodčího, aby své rozhodnutí změnil, ale nikdy se to nepovede.

Jak to máte v mužstvu s „pokutami“ například za hattrick, máte v týmu pokladníka, který se o to stará?

Pokladníka máme. Občas mám pocit, že platím i za to, co není v sazebníku. Zrovna hattrick v sazebníku je, myslím, že za stovku, ale to se mě už netýká.

Co se stane s vybranými penězi?

Zpravidla je utratíme za občerstvení po zápasech a největší díl za občerstvení na konci podzimní a jarní části sezóny.

Jak vycházíte s rozhodčími?

S mnoha rozhodčími se již vídáme dlouhá léta a většinou se všemi vycházím dobře. Občas se stane, že během zápasu s některými rozhodnutími nesouhlasím, dám jim to se vší slušností najevo, ale po zápase se rozejdeme v dobrém.

Jak proběhla rozlučka s podzimem?

Po posledním zápase jsme se všichni sešli a zhodnotili uběhlou část sezóny. Dobře jsme se najedli, napili a pobavili.

Jak se budete osobně připravovat na novou sezónu, hlídal jste si o svátcích životosprávu a kila?

Životosprávu moc neřeším. Jím i piju, co mám rád a na co mám chuť. Možná jsem pár kilo přibral, ale za chvíli zas budou dole.

Jakým jiným sportům mimo fotbal se věnujete, pokud máte čas?

Sport mě provází celým životem. Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu a nyní pracuji jako trenér squashe a badmintonu. Squash stále hraju na relativně vysoké úrovni. V březnu mě čeká mistrovství republiky, do kterého bych měl nastupovat ze zatím nejlepší pozice. Proto bych rád skončil lépe než třináctý., což je zatím mé maximum z roku 2021. Podvědomě myslím i na TOP 10. Rekreačně občas vyrazím na kolo a v zimě na lyže. Na další sporty, kterým jsem se dříve věnoval, již bohužel nezbývá čas.

Jaké předsevzetí jste si dal do nového roku?

Předsevzetí si nedávám.

A jaké byste si dal za celý tým?

Snad ani ne tak předsevzetí jako přání setrvat v krajském přeboru i pro příští sezónu. Máme relativně dobře nakročeno, ale rozhodně ještě není nic hotové. Všem spoluhráčům a členům klubu pak přeji pevné zdraví a neutuchající lásku k fotbalu, především k tomu košťálovskému.

Kdy začínáte zimní přípravu a co vás v ní, jako tým, čeká?

Mě se společná příprava moc netýká. Žiju v Praze a na tréninky nedojíždím. Sám se udržuji v kondici neustále, ani letošní rok nebude výjimkou. Kluky ale čeká pořádná dřina. Začínají 8.1. běžeckými tréninky, v lednu je čeká jedno přátelské utkání a na začátku únoru hned pohárový zápas proti sousední Jilemnici. V březnu již budeme ladit formu na první mistrovské utkání, které bychom měli sehrát 23.3. v Železném Brodě.