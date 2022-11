Zdeněk Bryscejn za domácí: „Dneska musím kluky pochválit, a to hlavně za první poločas. Po něm už bylo hotovo. Vytvářeli jsme si šance, hráli dobře, dopředu, ale i jsme něco zahodili. Od první minuty jsme ale byli lepší. Výsledek za to hovoří, je spravedlivý a mohl být i výraznější. Všechno se ale zase dát nepodaří. Nám sedm gólů stačí. U béčka nám to teď víc jak měsíc nefungovalo, ale teď už je to dobrý. Lomnice porazila první Hrádek. Nevím, co se s nimi stalo. My jsme jim nic nedovolili. Není co komentovat, byli jsme dnes na hřišti dominantní.“

Za Lomnici vedoucí A týmu Zdeněk Baudyš: „Od začátku jsme byli trapný, několik našich hráčů asi moc čerstvých nebylo. Je to ostuda krajského přeboru, znehodnotili jsme si dosavadní naši práci. Měli jsme teď několik kvalitních výsledků a tímhle jsme to všechno zkazili. Náš výkon byl ostudný, ani se o tom nechce mluvit. Náš výkon je neomluvitelný. A to mohl být i horší. O poločase bylo v kabině dusno. Nemáme tolik hráčů, abychom se mohli s někým za jeho přístup rozloučit. Ale dneska nám pánové ukázali, jak si váží podmínek, které u nás mají. Chtěli maséra, mají ho. Mají nadstandardní podmínky. A dneska nám ukázali, jak si váží i práce lidí, kteří se kolem fotbalu a jejich týmu v Lomnici točí. Minulý týden skoro zpěvem oslavovali „divize, divize…“ a dneska dali pořádnou černou kaňku nejen našemu fotbalu ale práci všech kolem.“

Železný Brod – Stráž p Ralskem 1:1 (0:0)

Trenér Brodu Milan Mayer: „Remíza je to zasloužená, vybojovaná, mohli jsme vyhrát i prohrát. Kluci se přesvědčili, že, když se bojuje, dá se uhrát všechno. Utkání bylo trochu ovlivněné výkonem rozhodčího. Neodpískaný přímý kop a červená karta, rozhodčí měl vyloučit soupeřova hráče. Bohužel. Jinak jsme hráli na těžkém terénu, na trávě, ale vzhledem k roční době je to krása a terén byl ještě únosný. Pro nás to je odrazový můstek k poslednímu utkání sezóny se Skalicí. Chceme navázat a sezónu ukončit tak, abychom neprohráli.



Mimoň – Pěnčín A 2:4 (0:2)

Trenér hostů Emil Šafář: „Měli jsme zápas rozdělený na dvě části. Do 80. minuty výborný výkon, hra pod kontrolou, držení míče, všechno tak, jak jsme si to naplánovali. Prosadili jsme se gólově. Pak jsme prostřídali. A nevím důvod, v několika posledních minutách jsme udělali dvě individuální chyby a darovali tak svojí ležérností a nedbalostí soupeři dva góly. Trochu jsme polevili. Závěr zápasu jsme měli odehrát úplně jinak. Tak snad jsme si tohle teď vybrali, hráči si to vezmou k srdci a bude to bez chyb. Teď jedeme do Hrádku, těším se na to, hráli jsme s ním první zápas, snad to bude soupeř, který s námi bude chtít hrát. Trochu to asi svázané bude. My jsme teď dobývali, budeme ale hrát s kvalitním soupeřem. Chceme hrát otevřený fotbal, máme kvalitní hráče. Chceme vyhrávat.“

Hrádek n. N. - Rovensko 2:1 (1:1)

Za hosty Tomáš Vágenknecht: „Hrádek byl nepatrně lepší, pro nás to byla smolná prohra, zápas byl vyrovnaný. Soupeř měl víc ze hry. Mohla to být remíza a byla by zasloužená. Domácí byli herně lepší, fotbalovější. My jsme poctivě bránili, bojovností jsme to ukopali. Nás taky podržel gólman. Máme hodně marodů, pět hráčů ze základu. Jsme rádi, že to s námi odehráli dorostenci. A hráli dobře. Pro nás to byl vyrovnaný, férový zápas. Teď nás čeká zápas venku, ve Velkých Hamrech. Toho se trochu děsíme. Nemáme hráče a Hamry jsou teď docela v laufu.



Višňová – Sedmihorky 3:0 (1:0)

Za Sedmihorky trenér Pavel Šafář: „Domácí byli lepší, fotbalovější, akčnější. Vyhráli zaslouženě. Hrálo se na nerovném, neposekaném, nepřipraveném hřišti, na špatném terénu, na který byli asi domácí zvyklí. My jsme chtěli hrát fotbal, ale na takovém hřišti se pomalu hrát nedalo. Fotbal se na tom hřišti pomalu hrát nedal. Věděli jsme, jakým způsobem bude Višňová hrát. Hrála skvěle, jednoduchý fotbal. My jsme se nepřizpůsobili jsme se terénu, nehráli jsme to, co jsme měli a hodně soubojů jsme prohráli. Višňové patří gratulace. Příště jedeme do Mimoně a tím končíme.“