„Začali jsme určitě dobře, hodně jsme drželi balón, byli jsme spíš v jejich vápně, měli jsme hodně standardek a rohových kopů, ale, bohužel, v útoku jsme byli úplně bezzubý. Soupeřovu bránu jsme skoro neohrozili. A oni snad z jedné šance, kterou měli, nám dali na konci prvního poločasu gól. V druhém jsme hned na začátku z rohu vyrovnali. To byl takový šťastný gól, protože brankář si míč hodil do brány tak trochu sám. Pokaždé jsme prohrávali a vyrovnali jsme až těsně před koncem. Tento bod je pro nás jako za tři. Domácí měli celkem asi pět šancí, víc jich nebylo. A tři góly, které nám dali, byly po našich chybách. Kdybychom byli víc produktivní, museli bychom dnes vyhrát. Příště k nám přijede Stráž, tak snad už se nám to podaří prolomit a budeme dávat góly. Budeme se snažit," řekl za Košťálov trenér Karel Janata.

Sedmihorky – Nový Bor 2:2 (1:2)

„První poločas byl šílený, ve druhé minutě jsme hned z první akce dostali gól. Pak jsme vyrovnali a obratem jsme dostali druhý. O poločase jsme si něco řekli, ale nemáme kvalitu. Nový Bor skoro nebyl v druhé půli za půlkou. Ale my jsme si nedokázali nic vytvořit. A když už, tak nejsme schopní to proměnit. Až v 90. minutě jsme vyrovnali na 2:2. Bylo to ze závaru při standardní situaci, z žádné kvalitní smysluplné akce. Bor od první minuty bránil na půlce půlky. Hrál to dobře, hrál to, co potřeboval. Do žádných velkých šancí nás nepouštěl, my jsme vyrovnali se štěstím. Z remízy mohou být domácí zklamaní. Příští týden jedeme do Chrastavy. A už aby tento podzim skončil. Povedl se nám loňský podzim, ale letos se nescházíme. Budeme se muset v zimě zamyslet, co s tím. Máme před s sebou tři kola, ale těch deset minulých bylo strašidelných. Nejlepší výkon jsme podali v zápase proti Velkým Hamrům. Jinak nic. Vidím to jako černý podzim fotbalu v Sedmihorkách. Trénujeme dvakrát v týdnu, je nás jednadvacet, na tréninky chodí dvanáct, třináct kluků. Máme problémy v obou šestnáctkách. Dostáváme spoustu gólů, ale jen minimálně jich dáváme. Nejlepší střelec je na podzim Martin Syrovátka se čtyřmi góly. Matěj Randák, nejlepší střelec minulé sezóny, má asi dva," uvedl za domácí trenér Pavel Šafář.

Velké Hamry B – Lomnice nad Popelkou 4:2 (2:0)

„První poločas hráli kluci velmi dobře, výborně kombinačně, v tempu. O poločase jsem asi udělal chybu, protože jsem je pochválit. Najednou jsme začali hrát zbytečně složitě a soupeř to využil a vyrovnal. Závěr zápasu ale zase kluci zvládli. A celkově to byl dobrý zápas, který Lomnice pojala také fotbalové. Na krajský přebor to bylo kvalitní utkání. Byli jsme lepší po celý zápas a naše vítězství bylo naprosto zasloužené," dodal kouč vítězného mužstva Emil Šafář.

„Výsledek je pro nás přijatelný. Penalta v 90. minutě asi byla, ale už nic neřešila. Věděli jsme, kam jedeme. První půle byla velice průměrná, spíš podprůměrná z naší strany. Ve 45. minutě jsme dostali na 2:0. To se ukázalo jako stěžejní. V poločase jsme udělal trojité střídání. Hra se zlepšila, dokonce jsme během třech minut srovnali na 2:2. Chvilku jsme sahali po bodech. Pak jsme ale dostali třetí a čtvrtý gól. Neuhlídali jsme jeden centr a bylo to 3:2. A potom jsme v 90. minutě inkasovali na 4:2. Výsledek byl asi takový, jak měl být. Náš brankář taky tři góly chytil. Ostudu jsme neudělali, ale body nejsou. Teď máme doma Hrádek, to nebude jednoduché. Pak jedeme do Stráže a na závěr máme doma Košťálov. Nedostáváme žádné nářezy, ale ta obranná fáze nám vázne. Často tam střídáme. Dostáváme góly," konstatoval kouč vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Za Hamry si Rudolf připsal hattrick. Lomnice hodlá v dalším zápase překvapit

Železný Brod A – Pěnčín A 0:2 (0:2)

„Bylo to místní derby, které mělo všechno, co bylo potřeba. My jsme měli proměnit víc šancí, výsledek mohl byl jednoznačnější. To se nám, bohužel, nepovedlo. Ve druhé půli soupeř otevřel ještě více hru. Některé pasáže byly vyrovnané. My jsme Brod nepustili celou dobu do žádné brankové situace. Ale naše brankové příležitosti jsme taky všechny neproměnili. Tak snad si to necháváme na příště. S výsledkem jsme ale spokojení. Oba týmy podaly sympatický, bojovný výkon. Nám chyběli defenzivní záložníci. Na těch pozicích jsme měli trochu potíže. Vrátil se nám Mára Bína, který byl s futsalovou reprezentací. Příští týden máme doma Višňovou. V tabulce už se to trochu trhá. Myslím, že většina týmů už teď má problém s přípravou, protože na koni října je brzy tma. Také s tím bojujeme. Řešíme, kde trénovat. Vítězství v Brodu si ceníme," zdůraznil trenér Emil Šafář.

„Po debaklu ve Frýdlantě nás čekal vedoucí tým krajského přeboru Pěnčín. Nám se na podzim opět nedaří, takže favorit byl zápasu byl daný. Vstup do zápasu se nám celkem podařil, ale v 17. a 21. minutě se Pěnčín celkem snadno dostal do vedení. Hosté pak zápas kontrolovali a zaslouženě zvítězili. My jsme ale zápas odehráli se vztyčenou hlavou a soupeři jsme nedali výhru zadarmo," připomenul vedoucí domácího týmu Jaroslav Kletečka.