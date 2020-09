Čerticím přisoudil los pro úvodní mistrovský zápas soupeřky, favoritky a předloňské mistryně z Měchenic. Domácí děvčata se opírají o vyhrané fotbalistky, mnohé z nich se zkušenostmi nasbíranými v pražských Bohemians.



SBÍRAJÍ ZKUŠENOSTI

TJ Čert Fénix svůj tým stále skládá a zatím tudíž především sbírá cenné zkušenosti.

Hned první minuta duelu přinesla také první citelnou ránu pro mladý hostující celek. Michaela Třísková zakončila svou pohlednou individuální akci po pravé straně hřiště nešťastným došlapem, kterým pro záložnici Čertic zápas ihned po zahájení skončil. Oslabený tým se semkl a bojoval.



TJ Sokol Měchenice – TJ Čert Fenix 1:2

Domácí hráčky dokazovaly svou fotbalovost a kvalitu. Měchenice postupem času stále více stupňovaly svou aktivitu, ovšem vyloženější šanci si nedokázaly vytvořit. A tak málem udeřilo na opačném konci hrací plochy. Po vydařené střele Dominiky Šťastné vyhlavičkovala za již překonanou brankářku Měchenic míč směřující do sítě na brankové čáře stojící obránkyně.



ROZHODČÍ CHYBOVAL

A jen chvíli na to se přes faulující zadačku domácích drala do velké šance Franziska Pradella. Ovšem zastavil ji svým necitlivým posouzením situace rozhodčí, který místo ponechání výhody pískl na šikovnou útočnici ihned faul.

Od této chvíle však již nadějné situace v podání Čertic nepřicházely a měchenický Sokol začínal nabírat na obrátkách. V několika případech nebezpečí na poslední chvíli zažehnala poctivě bojující obrana hostí. Vše ostatní pochytala mladičká gólmanka Veronika Tůmová. Zdálo se, že i přes zvyšující se tlak Měchenic přečká TJ Čert Fénix poločas bez úhony.



POLOČAS PRO DOMÁCÍ

Ovšem šest minut před poločasovým hvizdem přece jen domácí favoritky svůj tlak zúročily. Jejich klíčová hráčka Lucie Hrušková dostala více prostoru na středu hřiště, dvěma precizními zasekávačkami vyřadila ze hry dotírající soupeřky a přesnou střelou z hranice vápna poslala favorita do vedení 1:0.



GÓLMANKA ZAZÁŘILA

A pouze jednogólovou ztrátu udržela svým dalším výborným zákrokem v poslední minutě 1. poločasu brankářka Čertic Veronika Tůmová.

Po přestávce odhodlání hostujících hráček opět přidusilo další těžké zranění. Tentokráte byla po jednom z tvrdých soubojů s poraněným kolenem ze hřiště odnesena kapitánka Marie Ščuková. A Čerticím notně prořídla střídačka.



OBRÁNKYNĚ CHYBĚLY

Střídající hráčky se snažily, ale tým od těchto chvil již silně postrádal obranné typy fotbalistek, k dispozici trenéři TJ Čert Fénix neměli ve svých řadách už ani jednu a tak defenzivní linie dohrávala duel pouze ve třech obránkyních.

Domácí fotbalistky měly herně navrch a vše nasvědčovalo z jejich strany k poklidnému dohrání vítězného zápasu. Vytvářely si i šance, ovšem teprve jedenáctiletá brankářská naděje Veronika Tůmová byla k nepřekonání a pochytala soupeřkám vše.



TŮMOVÁ TÝM PODRŽELA

Definitivně rozhodnuto mohlo být sedm minut před koncem základní hrací doby. Měchenice skvěle zakombinovaly a na následnou finální střelu již mladičká hostující gólmanka nedosáhla. Čertice však od ukončení nadějí zachránila tyč, od které se míč odrazil zpět do pole a tam ho Veronika Tůmová již bezpečně ukryla do svých rukavic.

Přes pravou obránkyni Veroniku Runčíkovou ihned hostující fotbalistky rozehrály protiútok, hra byla přenesena až k pokutovému území domácích, kde mezi sebou zaspolupracovaly všechny střídající Čertice Natálie Fridrichová, Dominika Šťastná a Tereza Hanušová.



MĚCHENICE JEN ŽASLY

Míč posunuly na rychlonohou útočnici Franzisku Pradellu a měchenický stadion byl i ve žhavém nedělním odpoledni dokonale zmrazen – 1:1! A než se stačily do té doby lepší favoritky ze šoku vzpamatovat, jen o minutu později po společné kombinaci Márie Hroncové s Lucií Honzíkovou na vlastní polovině hřiště přišlo rychlé vysunutí Dominiky Šťastné, která sice nezakončila přesně. Ale domácí brankářka míč pouze vyrazila před sebe a všudypřítomná Franziska Pradella ho bezpečně uklidila podruhé za její záda.

Během minuty došlo k zásadnímu obratu skóre a měchenické fotbalistky upadly do křeče. Jejich koncentrace a herní dominance byly ty tam. A v přemíře snahy šité horkou jehlou ztratily přesnost a s ní i sebedůvěru. V poslední minutě řádné hrací doby tak mohla dokonat svůj čistý hattrick Franziska Pradella, která se uvolnila do další stoprocentní šance, ovšem tentokráte ji gólmanka Měchenic vychytala, čímž se přičinila o značně napínavý závěr duelu.



PŘIDAL ČTYŘI MINUTY

Rozhodčí totiž za předchozí ošetřování nastavil čtyři minuty a domácí tým vrhl všechny zbývající síly do útoku. Čertice se již soustředily pouze na bránění svého cenného vedení a spoléhaly přitom především na bojovnost a také na svou oporu mezi třemi tyčemi.

V posledních vteřinách nastaveného času se přece jen mohly fotbalistky Měchenic zaradovat alespoň z vyrovnání. Ovšem míč z velké šance zůstal tak trochu i symbolicky v rukavicích výtečné Veroniky Tůmové a tak TJ Čert Fénix otevřel novou soutěžní sezónu na hřišti TJ Sokol Měchenice nečekanou, velmi cennou výhrou 1:2.



Sestava Čertic: Veronika Tůmová – Veronika Runčíková, Mária Hroncová, Marie Ščuková, Lucie Fabianová, Michaela Žižková, Lucie Honzíková, Michaela Třísková, Franziska Pradella, Dominika Šťastná, Tereza Hanušová a Natálie Fridrichová.