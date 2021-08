Fotbalové Čertice se zúčastnily tradičního velkého mezinárodního turnaje Summer Women´s cup Jehnědí 2021.

Nastoupily proti zkušenějším

V nabité konkurenci patnáctičlenného startovního pole je těžký los poslal do základní skupiny s hned dvěma ligovými celky, Pardubicemi a Hradcem Králové.„V rámci pětičlenné skupiny byly pochopitelně všechny soupeřky tak zvaně žebříčkově výše než my. S ligovými Pardubicemi a Hradcem Králové jsme se nemohli rovnat. Velkým úspěchem byl fakt, že Verča Runčíková vstřelila gólmance Votroků s reprezentačními zkušenostmi nádherný gól. Vyrovnané bitvy jsme svedli s divizními Mnichovo Hradištěm a Chocní. V prvním případě jsme velmi nešťastně prohráli 0:1, ve druhém už slavili výhru 3:2. To nás posunulo v systému turnaje na druhý den do skupiny o celkové 10. až 12. místo, čímž jsme za sebou již v sobotu nechali pro konečné hodnocení hned tři zkušenější celky.“, popsal vývoj základní skupiny manažer Čertic Jan Štol.

Chyběly jim zraněné hráčky

Druhý den boje skupin o konečné umístění již fotbalistkám TJ Čert Fénix vítěznou radost nepřinesly. Nejdříve v duelu s divizním TJ Sokol Dobré Pole podlehly těsně 1:2, v dalším utkání pak nestačily ani na přední divizní celek TJ Sokol Třebeš. „Do nedělních zápasů jsme nastupovali již nekompletní, po sobotě jsme přišli o zkušenou Márii Hroncovou a s obnoveným zraněním kolene i o houževnatou bojovnici Míšu Třískovou. Se zraněným prstem navíc do brány nastupovala Terka Hanušová. Přesto jsme s Dobrým Polem byli po celou dobu lepším týmem, potrestaly nás bohužel slabá produktivita, neproměňování šancí a hrubky se zraněním chytající gólmanky. Druhý zápas s Třebší už jsme hráli v křeči a bez patřičného sebevědomí i nasazení.“, zhodnotil vystoupení svých svěřenkyň Jan Štol.

I přesto lze celkové vystoupení Čertic mezi soupeřkami prošpikovanými ligovými fotbalistkami hodnotit pozitivně. „S divizními celky jsme sehráli ve všech případech vyrovnané partie, rozhodovala především zkušenost v koncovce. My jsme stále proti všem ostatním úplní začátečníci a celkově se sice pozvolna, ale jistě stále lepšíme. Obrovský úspěch jsme v Jehnědí letos přesto docílili. V souběžně absolvované soutěži individuálních dovednostních disciplín naše holky mezi všemi patnácti turnajovými účastníky vybojovaly neuvěřitelnou bronzovou 3. příčku. A to je veliká radost, odměna holkám za jejich chuť do fotbalu a jednoznačně nepřehlédnutelný úspěch!“, dodal spokojený manažer.

Kdo reprezentoval?

Čertice v turnaji reprezentovaly v této sestavě: Tereza Hanušová, Michaela Třísková, Kristýna Kubáčková, Michaela Žižková, Tereza Schmidtová, Marie Ščuková, Lucie Fabianová, Lucie Honzíková, Kristýna Janečková, Veronika Runčíková, Tereza Bartošová, Mária Hroncová a Eva Horáková.