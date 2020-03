Vzhledem k současným vládním opatřením se nemohou v běžném rytmu připravovat ani fotbalové Čertice. V době pozastavených tréninků se tak tým alespoň pomyslně symbolicky sešel při aktivní podpoře kampaně „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě!!“



ŽIJÍ VE DVOU KRAJÍCH

„Jsme opravdu výjimečný kolektiv v tom, že žijeme navzájem rozložení na území od sebe vzdáleném zhruba šedesát kilometrů ve dvou krajích České republiky. Takže zajišťovat běžný provoz je značně komplikované a náročné. Ale spojuje nás láska k fotbalu a snad i to pověstné druhorodinové pouto,“ představil svůj tým trenér fotbalistek Jan Štol.

O to více je celý tým Čertic a jeho vedení zvyklé navzájem hodně mezi sebou komunikovat elektronicky.



HNED SE ROZHODLI

„A tak třeba na nápad připojit se jako klub ke kampani na používání roušek ihned spontánně zareagovali skoro všichni a takřka obratem každý poslal svou fotku.“, přiblížil aktuální počin předseda klubu Jan Štol.

Čertice takto oslovily všechny své soupeřky v soutěži, podporovatele i fanoušky. Chtějí tímto gestem deklarovat nutnost dodržování platných nařízení a apelovat na lidskou sounáležitost a slušnost.



ZATÍM NETUŠÍ, CO BUDE

Co bude v nejbližších dnech nikdo v malém klubu netuší. Vše je pozastavené a vyjasnění situace v nedohlednu. Jedno však již vědí fotbalistky TJ Čert Fénix jistě, jarní část jejich soutěže odehraná určitě nebude.



MAKALY V ROHATSKU

Čertice se na aktuální odvetnou část sezóny připravovaly tréninky v přetlakové hale v Rohatsku a na umělé trávě v Turnově u gymnázia. Jako nováček soutěže měly do jara vstoupit z nečekaného čtvrtého místa.

Během podzimní části soutěže a přes zimní přestávku se tým trochu stabilizoval. U děvčat takto mohutně rozsetých po značně velkém území bude ta fluktuace ještě o to větší, než u týmu stabilizovaného se zázemím v jednom místě.



NĚKOLIK HRÁČEK UBYLO

„Už v přípravném období na soutěž jsme postupně přišli o Hanku Přibylovou, Janu Gáborovou, Jitku Horáčkovou, Marcelu Taušovou, Veroniku Štulíkovou, Danielu Václavíkovou, Pavlu Lacinovou, Jitku Kiralyovou, Alenu Dupačovou, Romanu Hrubou, Anetu Procházkovou a Kristýnu Jirků. Ve finální přípravě před soutěžními povinnostmi pak ještě i o Gannu Samodeiko, Lucii Ničovou, Moniku Paldusovou, Pavlínu Forstovou, Sáru Dýčkovou, Evu Vlachovskou, Sáru Baranovou, Natálii Žižkovou, Elišku Svobodovou, Nikol Šírovou, Vanesu Kvasničkovou, Zuzanu Žigovou, Barboru Burešovou, Nicol Mičkovou, Lucii Zikmundovou, Vendulu Jiránkovou, Karolínu Cinklovou, Kateřinu Hložkovou, Veroniku Šolcovou, Kateřinu Třískovou, Soňu Dvořákovou, Barboru Moravcovou a Romanu Hynkovou.“, vypočítává ztráty předseda klubu a zároveň jeden z trenérů Jan Štol a zároveň dodává: „Ty počty jsou ohromně vysoké, běžný tým by to položilo, ale my se vždy semkli a všechny krize přečkali. Toho si na všech nesmírně vážím!“



PŘIŠLY NOVÉ POSILY

A aby těch ztrát nebylo málo, tak v průběhu podzimu v soutěži či po jejím ukončení přestaly hrát ještě další hráčky, Adéla Tomsová, Martina Lehká, Mária Brynychová, Anna Ježovicová, Marie Doubková a Lucie Svobodová.

„Na druhou stranu musím říct, že se k nám během soutěžního počínání několik nových děvčat také připojilo a stala se platnými posilami. Jmenovitě Lucie Honzíková, Franziska Pradella a Andrea Votrubcová.

Nyní na konci zimní přípravy řady Čertic rozšířila ještě také i talentovaná Tereza Bartošová. „Nikdo neví, co se v naší zemi bude dít dál, ale jakmile se vše opět srovná do normálu, určitě budeme schopni hned zase soutěž začít hrát,“ má jasné plány trenér Jan Štol.

V jednom z dalších vydání Jabloneckého deníku si přečtete zajímavý rozhovor s obránkyní Marií Ščukovou, Fotbalistkou Čertic 2019.