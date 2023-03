Do zápasu vstoupila Malá Skála velmi dobře a to hned vedením v prvním setu 6:1, i když trenérovi Malé Skály Preislerovi chyběla na lavičce trojice zkušených hráčů Chum, Holubec a Vacík. Postupně však soupeř celý set dotahoval a domácí nedokázali udržet náskok, který si na začátku setu nahnali a prohráli první set 21:25. Druhý set se už táhl poměrně vyrovnaně a bojovalo se o každý bod. Rozhodla až koncovka kde vyhráli opět hosté nejtěsnějším rozdílem 25:27 i přes to že domácí 24:21 vedli. Ujmuli se tak vedení 0:2. Ve třetím setu se domácí nevzdávali a bojovali od začátku, jenže soupeř se držel své kvalitní hry a nedovolil si polevit. Bohužel ani ve třetím setu Malá Skála nestačila na vedoucí mužstvo tabulky a prohrála i třetí set poměrem 23:25. Celkově tedy domácí prohráli dopolední utkání 0:3.

Sestava – Preisler, Červa, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střídali – Novák, Melich, Hořák, Anděl a Vronský

Mnichovo Hradiště přetrhlo Maloskalským volejbalistům šňůru vítězství

VK Malá Skála A – TJ Lokomotiva Česká Lípa 0:3 (-21, -22, -19)

Do druhého utkání domácí nastoupili s čistou hlavou, změnou na postu nahrávače a větší chutí vyhrát. První set pro domácí nezačal tak dobře jako v předchozím zápase a soupeř postupně odskakoval bod po bodu a dotáhl to do vítězného konce 21:25. Ve druhém setu se bohužel nic neměnilo a scénář byl téměř stejný, jako z předchozího setu. Domácím se nepodařilo dostat se do vedení a prohráli druhý set 22:25. Ve třetím setu proběhli v domácí sestavě menší změny, ale bohužel ani to nestačilo k získání aspoň jednoho setu a hosté už s větším rozdílem vyhráli i třetí, poslední set 19:25 a ukončili tak i druhý zápas v poměru 0:3.

Sestava – Novák, Červa, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střídali – Preisler, Melich, Hořák, Anděl a Vronský

Poslední domácí utkání v této sezóně odehrají Maloskalští 18. března v nezvyklý čas 14:30 a 18:30 hodin. Zároveň v tento sobotní den odehrají domácí utkání naše ženy A proti celku z Varnsdorfu od 12:30 a 16:30 hodin. "Přijďte naposledy v letošní sezóně podpořit místní volejbalisty a dát si něco dobrého v místním bufetu," zvou fanoušky volejbalu hráči z Malé Skály.

Tomáš Červa