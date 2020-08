"Do soutěže vstupujeme hráčsky opět pozměněni. Podařilo se nám ze Mšena získat posilu v podobě Dušana Nulíčka, dále jsme z Jablonecké akademie získali dva končící dorostence Davida Scholze a Jirku Vobejdu. Všichni jmenovaní jsou adepti na základní sestavu. Skončil Filip Štolba, který dal přednost studiu, což je v pořádku, ale jsem trochu z jeho fotbalového odchodu zklamán, mohl zatím klidně působit v nižší fotbalové soutěži" řekl ke změnám před začátkem soutěžního podzimu prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.

Mužstvo povede tak jako v loňském roce Honza Řezáč. Ten si dodělal příslušné trenérské vzdělání. "A má chuť do práce, což prokazuje kvalitně připravenými tréninky, které kluky baví a docházka na tréninky se opět zlepšila. V přípravě jsme sice prohrávali, ale bylo to s kvalitními soupeři prakticky jsme hráli jen se soupeři z KP, jimž jsme pokaždé byli vyrovnaní soupeři, ale nedokázali jsme to gólově vyjádřit. Šanci dostali prakticky všichni hráči kteří se zapojili do přípravy," uvedl prezident Pěnčína.

Přáním Pěnčína je hrát na špici soutěže . "Nijak mužstvo nestresujeme, ale horší než pátá příčka by pro mě bylo velké zklamání. Chceme potrápit favority soutěže, ke kterým řadím zvláště Lomnici. Ta už v loňském ročníku prokazovala nejlepší formu, dále pak určitě Velké Hamry B, které budou na základě svého širokého kádru A mužstva velmi silné. My chceme být černým koněm soutěže," zdůraznil Strnad.

Tým Pěnčína se chce prezentovat jako kultivované mužstvo. Prezident nestrpí žádné excesy na lavičce nebo na hřišti, i kdyby mužstvo cítilo nějakou křivdu. "Výlevy ukřivděnosti chceme potlačit dobrým výkonem a soustředěním se sami na sebe. Doufáme, že se soutěž řádně dohraje. Mám lehké obavy, aby nedošlo k tomu,k čemu došlo v letošním ročníku," dodal Jaroslav Strnad.

Důležitou změnou je, že Pěnčín bude hrát doma od 15 hodin. "Cílem je přilákat více diváků, protože je plno fotbalových fanoušků, kteří chtějí za odpoledne vidět více, než jedno utkání. A tak budou mít možnost přesunout se na další hřiště v blízkosti našeho hřiště.

Vedení oddílu na Pěnčíně zůstalo stejné. "Je to takové Bělorusky demokratické, takže zůstávám prezidentem klubu a mým zástupcem je stále Jirka Najman," připomenul prezident Pěnčína.