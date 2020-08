Fotbalový klub ve Velkých Hamrech zaznamenal v červenci velkou organizační změnu. Na vlastní žádost odešel z postu předsedy Milan Černý, který za dvacet let ve funkci udělal pro klub obrovský kus práce. Funkce předsedy se ujal Josef Hnídek, který ukončil trenérskou dráhu u A týmu mužů.



ZAČAL PŘED SEDMI LETY

„Před sedmi lety jsem převzal mužstvo po Vladimíru Mařasovi. Tehdy hrálo v I.A třídy. Hned první rok se nám podařilo postoupit do krajského přeboru. V něm jsme hráli čtyři roky. A kromě prvního roku, kdy jsme se v nové soutěži spíše rozkoukávali, jsme v dalších sezónách hráli vždycky do třetího místa,“ zavzpomínal na svoje trenérské začátky v Hamrech Josef Hnídek.

Pak přišel důležitý pátý postupový rok, ve kterém se Hamry pod vedením trenéra Josefa Hnídka, společně s asistentem Rudolfem Říhou a vedoucím mužstva Richardem Krausem utkaly s velkým soupeřem, Přepeřemi, o postup do vysněné divize, což se podařilo.V témže roce vyhrály taky Pohár Libereckého kraje. Byl to jeden z nejúspěšnějších roků v historii místního fotbalu. Následující dvě sezóny úspěšně Hamry v divizi bojovaly o co nejlepší výsledky.

Josef Hnídek je bývalý zkušený fotbalista, po ukončení hráčské kariéry chtěl u fotbalu zůstat co nejdéle, tak začal trénovat. A jak říká, to ho chytlo. Vytyčil si, že se Hamry budou pod jeho vedením stále zlepšovat. Po sedmi letech už ale cítil, že je u týmu změna zapotřebí a oslovil Zdeňka Bryscejna, kterého velmi dobře znal. O své nové funkci má jasno. Prvním krokem bylo jmenování trenéra a sestavení nového realizačního týmu A mužstva. Dalším úkolem bylo doplnění kádru. Podařilo se do nastávající sezóny doplnit kádr o Jiřího Váňu, Jana Šohaje, Davida Jandu, Radima Hrušovského a Filipa Jeřábka. Pozornost nový předseda věnuje i B mužstvu, které nově pod vedením trenéra Jaroslava Pekelského postoupilo do I. A třídy. Nastavit spolupráci mezi oběma mužstvy je velmi důležité.



ZELENOU MÁ I MLÁDEŽ

V neposlední řadě se chce věnovat dalšímu rozvoji mládežnického fotbalu, protože v Hamrech dobře fungují i mladší a starší žáci a také dorost. „V něm chceme připravovat posily pro naše áčko,“ dodal Josef Hnídek.

Každý nový impuls, jak uvedl extrenér, může znamenat další posun vpřed „Mým velkým přáním je, aby se v Hamrech hrála třetí liga. Máme velké ambice, chceme hrát na špici divizní tabulky. A já osobně si přeju, aby to nejen v týmu všechno dobře fungovalo. A chceme se samozřejmě dál věnovat našemu sportovnímu areálu, pokračovat v rekonstrukci,“ uvedl plány předseda klubu.



MĚSTO JIM POMOHLO

Díky silné podpoře města Velké Hamry doznal areál za poslední rok mnoha změn a nejen fotbalistům, ale také široké veřejnosti nabízí příjemné prostředí a sportovní vyžití. „A taky díky podmínkám, které jsme nabídli soupeřům, nás začali v divizi respektovat. Zpočátku nás moc nebrali. Ale výkony a zázemí potvrdily, že to v Hamrech nebudou mít jednoduché. Na právě na kvalitní fotbal a hráče, které jsme k nám získali, chceme přilákat víc diváků,“ argumentoval šéf klubu. Jako jednatel firmy je také zkušený manažer. A tak, jak dobře vede firmu, chce dobře vést i hamrovský fotbal. V Hamrech chceme hlavně pracovat pro fotbal a dělat ho tak, aby kluky bavil, na to máme s novým trenérem Bryscejnem stejný názor,“ zdůraznil Josef Hnídek.