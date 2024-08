Jak si vede jablonecký okresní fotbal?

Máme málo dospělých. Drží nás mládež.

Jak jsou obsazené jednotlivé soutěže?

Krajská I. B třída má třináct týmů, z toho jedenáct je jabloneckých. Takže se dá říct, že skoro všechny týmy v I. B třídě jsou naše. Nikdo z kraje do okresu nesestoupil, naopak nahoru šly Jenišovice.Ty ze třetího místa, protože dva mančafty před nimi postoupit nechtěly. A odešly od nás Hodkovice B, které chtěly hrát na Liberecku, protože chtěly hrát třetí třídu. Tu my na Jablonecku nemáme. Letos v okresní soutěži hraje deset mančaftů, loni to bylo dvanáct.

Zažil jste už lepší časy?

Dělám do fotbalu už hodně dlouho. A určitě jsem zažil o hodně lepší časy. Na okrese jsme měli druhou, třetí třídu. V roce 1993/1994, před třiceti lety jsme měli druhou třídu, ve které bylo čtrnáct mančaftů, ve třetí třídě hrálo dvanáct mančaftů a v okresním přeboru také. Ještě jsme k tomu měli okresní přebor starších žáků, který hrálo čtrnáct týmů a mladších žáků, v něm bylo deset mužstev. Takové tady byly kdysi fotbalové časy. Dneska týmů ubývá. Na Jablonecku máme každý rok deset týmů mladších žáků. Ale pak ve starších už máme problém je dát dohromady.



V čem vidíte problém?

Mládež má dnes možnost věnovat se nejrůznějším sportům, už to není jen, nebo hlavně, fotbal. Mají si z čeho vybírat, k tomu zájem o mobily, internet, to všechno má vliv na počet sportující mládeže nejen na našem okrese.



A ubývají také dospělí hráči. Trenéři říkají, že není kde brát…

Na Jablonecku chybí dorost, ze kterého se pak někteří posunu do dospělého fotbalu. Není to, samozřejmě, u všech mužstev. Ty, které hrají vyšší soutěže, jako třeba Jablonec, Velké Hamry Železný Brod, dorostenecké týmy mají, některé i A, B, C. Lučany je mají také, ale po spojení se Mšenem. Samy by to dohromady nedaly. Celkově je to ale strašně málo. Svoji roli také hrají povinnosti dospělých hráčů, mají rodiny, jednu i dvě práce, musí se o všechno postarat. Fotbal už ne všude je na prvním místě, jak to v některých rodinách fotbalistů pamatuji. Pořadí je jiné, mladí kluci už si nedovedou vychovat manželky tak, jak to bylo za naší generace. To byl na prvním místě fotbal a pak rodina a všechno další.



Přežije fotbal na úrovni okresu? Mladí nejsou, dospělí stárnou.

Je to na každém mančaftu, jak se snaží hráče získat. Víme, že u některých hrají svoji roli i finance, že pro hráče, o které mají zájem, investují nějakou finanční injekci. Ti, kteří na to mají, tak hráče seženou. A ti ostatní mají se sháněním hráčů problémy, protože není, z čeho by je platily. Situaci v tom mají daleko horší. Musejí spoléhat na svoji výchovu. V Lučanech máme patnáct dorostenců, ale do chlapů přejdou dva, tři. A my jsme rádi, že mužstvo doplní.



Stahují se nad fotbalem černé mraky?

Určitě ne. Fotbal bude žít pořád. Ten neumře nikdy, je to populární sport, to se nestane. Ten nikdy neskončí. Je to sport číslo jedna.



Jak je to s vybaveností týmu na Jablonecku?

Všude se podmínky zlepšily, v každém týmu se snaží, aby měli kvalitní hřiště, hezký areál. A většinou se to daří. Pamětníci vědí, jak se hrálo na škvárových hřištích a na čem hráči hrají dnes. Všichni se všude snaží, aby to dělali dobře. A dobře to dělají.



Jak to dopadne, až přestanou kolem fotbalu fungovat takoví nadšenci, jako jste vy a na okrese mnoho dalších. Budou nástupci?

To bude možná problém. Je to složité. Já sám se snažím funkci v TJ FK Lučany už delší dobu někomu předat. Ale zatím slyším: Dokud budeš dělat ty, tak my taky. Až skončíš, tak my taky. A myslím, že taková situace není jen v Lučanech. Nevím vůbec, jak to jednou bude. Ale zatím se to snažíme držet a jinde je to asi stejně. Takoví pracanti kolem fotbalu budou ale určitě chybět.



Jak dlouho se kolem fotbalu v Lučanech a na okrese už točíte vy?

V Lučanech dělám předsedu od roku 1979. Na okrese dělám už řadu let předsedu STK, která řídí a připravuje soutěže, jejich rozlosování, průběh utkání, změny v oddílech.



Jak probíhala příprava na novou sezónu?

Úplně bez problémů. V klubech jsou zodpovědní chlapi, všechno nahlásili v termínu a my měli čas to připravit.