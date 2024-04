Postavení obou mužstev v tabulce jasně favorizovalo v tomto utkání I. B třídy východ domácí Držkov. Sestava Držkova napovídala, že body do Lučan nepojedou. A to se také vyplnilo. Soupeř inkasoval pět gólů a za výsledek 5:1 si domácí připsali tři body.

I.B: Držkov A - Lučany A | Video: Josef Březina

Lučany přijely ke svému soupeři s bojovným odhodláním a po většinu prvního poločasu byl k vidění vyrovnaný souboj, v němž to chvílemi byli hosté, kdo udával tempo. A byli to také oni, kdo se v utkání ujal vedení po pěkné střele Víta. To se událo po chvilkovém zaváhání držkovských obránců. Domácím se potom minutu před koncem první části podařilo vyrovnat, když se poprvé v tomto zápase zapsal do listiny střelců Tomáš Čížek.

Druhý poločas se začal odvíjet podle stejného scénáře a hosté udržovali krok s domácím favoritem až do 68. minuty. Pak domácí měli, po nedovoleném zákroku uvnitř pokutového území, výhodu pokutového kopu. A ten s jistotou proměnil Just a poslal svůj tým do vedení. O pár minut později přišla podobná situace na druhé straně. A penaltu kopali i hosté. Možnost srovnat stav utkání však nevyužili, když domácí gólman polovysokou střelu k pravé tyči vyrazil a výborně kryl i následnou dorážku. Neproměněná penalta přinesla zlom v utkání. O pár minut později opět Čížek přidal třetí gól a hra hostí se rozpadla. Do té doby pozorná obrana začala dávat soupeři dostatek prostoru, hráči se věnovali zbytečným debatám s rozhodčím a pohoda byla na kopačkách domácích. Neúnavný Čížek pak v osmdesáté minutě zkompletoval hattrick a poté ještě přihrál na další branku Štěpánovi. Domácí měli ještě několik šancí, v jasných pozicích ale „ vymýšleli“ ještě efektnější zakončení, ovšem bez úspěchu. Konečný výsledek tak zůstal 5 : 1 a vzhledem k průběhu utkání byl pro hosty až příliš krutý.

TJ Sokol Držkov - TJ Lučany 5 : 1 (1 : 1)

Branky: 44. , 70. , 80. Čížek , 68. Just , 85. Štěpán - 38. Vít