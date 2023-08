Jak hodnotíte výkon soupeře?

Lehký a jednoduchý soupeř to nebyl. Docela nás Desná potrápila. Ale zkomplikovala si situaci tím, že se nechala zbytečně vyloučit. Má mladé, běhavé hráče, kteří chtějí hrát fotbal. I v deseti nám dokázali dát gól. A ani v deseti to nezabalili a chtěli hrát fotbal.

Jak jste si přes léto udržoval v kondici?

Většinou jsem chodil na golf a občas jsem si zahrál za nějakou starou gardu, když byla možnost.

Pro Držkov zase budete výraznou posilou….

Snad mi vyjdou alespoň tři, čtyři zápasy, ve kterých budu moct za Držkov hrát. Program s FK Jablonec je nabitý. Hodně se nám kryje s utkáními Držkova. Byla výhoda, že tento zápas se hrál v neděli a my jsme s Jabloncem hráli v sobotu. Ale takhle to asi mockrát nebude.

V tomto zápase jste se sešli skvěle…

Ano, byli jsme v plné sestavě, takže jsme hráli v pohodě.

A co mají tento týden (14. - 18.8.) na programu fotbalisté FK?

Snažíme se vstřebat a rozebrat porážkou se Spartou. Dostat do hráčů, že je potřeba si vyčistit hlavu a začít znovu a jít do dalších zápasů s tím, že bez práce nejsou koláče. Musí se makat tak, aby nás to odměnilo. Kluci to chápou, vědí v jaké jsme situaci. Budeme se snažit a uděláme maximum, aby se náš výkon zvedl.

Jak vidíte dalšího soupeře – Karvinou?

Musíme se vyrovnat s její bojovností a nasazením. A věřím, že, když tohle zvládneme, tak jsme schopní přivézt dobrý výsledek.