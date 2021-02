Většina fotbalistů asi už poznala, co jsou to abstinenční příznaky, když nemohou několik měsíců na hřiště zahrát si pořádný zápas. Trénovat a nehrát to je zkouška, kterou nikdo nečekal. Jak se s takovou situací potýkají u B týmu FK Jablonec popsal asistent trenéra, zkušený fotbalista a stále hrající Tomáš Čížek. "Snažíme se nějak fungovat. Někteří hráči v našem týmu mají profesionální smlouvy, takže ti trénují," říká fotbalista. Jinak dodržuje všechno, co se dodržovat ve fotbale má.

Jaké následky podle vás může mít taková pauza pro fotbal a hráče?

Je to tragedie. Hlavně pro mladé hráče, třeba pro ty, kteří hrají v dorostu a mají přecházet do chlapů. Pomalu rok nehrajou. Takže nemají žádný fotbalový růst. Ale to se týká všech fotbalistů. Nemají žádnou perspektivu, proč se zlepšovat. Sportování venku na čerstvém vzduchu by asi nikomu neuškodilo. Ten zákaz je pro mne nepochopitelný.

Máte tip, od kdy byste se mohli vrátit do normálního fotbalového režimu?

Já myslím, že nejdřív po Velikonocích. A to budeme možná rádi, jestli se vůbec soutěž rozjede. Dohrát se ale, podle mne, v žádném případě nestihne.

Kdyby začala po takové pauze, mohlo by hráčům hrozit zranění…

Určitě by k tomu mohlo docházet. Nedokážu si představit, jak bychom do soutěže naskočili bez kvalitního tréninku a hned naplno. A do kdy by se hrála. Příliš prostoru pro to není. Trvalo by to až někdy do září. A pak asi hned podzim. Hovoří se o variantě, že by muselo být odehráno padesát procent zápasů, aby byla soutěž uznaná. My máme sedm odehraných, ještě by nás devět čekalo. Když bychom začali v dubnu, možná bychom to stihli do června, to je za dva a půl měsíce. Je otázka, co ale bude teď i pak dál.

Sledujete kolem uvolňování sportovních opatření aktuální novinky?

Sledoval jsem je a zajímal jsem se o to. Ale teď už mám pocit, že je v tom chaos, tak čekám, co bude.



Jste stále aktivní hráč, jak vy sám si udržujete fyzičku v této době?

Chodím hlavně na běžky. Dokud to šlo, tak jsem chodil hrát golf. Pořád se o nějakou aktivitu snažím.



A jak si fyzičku udržují hráči jabloneckého B týmu FK?

Mnozí z nich taky často jezdí na běžky nebo trénují individuálně a nebo za takových podmínek, jaká nám současná situace dovoluje.



Víkendové utkání A mužstva proti Slovácku bylo zrušené. Jaký byl váš tip na výsledek?

Slovácko by bylo těžkým a nepříjemným soupeřem. Zápas by jednoduchý nebyl. Ale já jsem věřil, že kluci vyhrajou. Ale hřiště dostalo v předchozím utkání hodně zabrat, takže teď by to dopadlo s jeho povrchem ještě mnohem hůř.



Dalo se odložení zápasu při takovém počasí, které trvalo skoro týden, předpokládat?

Rozhoduje delegát a rozhodčí. Také záleží na tom, jak se k situaci vyjádří oba kluby. V minulém utkání už byl povrch špatný, pršelo, sněžilo. V týdnu se situace příliš nezlepšila. Tak se další zápas se Slováckem zrušil hned. Pokud by se začal hrát a rozhodčí se pak rozhodl utkání třeba po třiceti minutách přerušit, zase by byla otázka, kdy ho dohrávat, na kdy hledat náhradní termín. Je to pak celé složité, když se jeden zápas nemůže odehrát. Uvidíme, kdy se bude hrát.

Z fotbalového životopisu Tomáše Čížka: Je odchovancem FK Pelikán Děčín, odkud ještě jako dorostenec přestoupil nejprve do FK Teplice. Poté přestopupil do FK Baumit Jablonec. Na severu Čech také poprvé nakoukl do seniorského fotbalu, avšak záhy odešel hostovat do rodného Děčína. Pak přišla AC Sparta Praha, z ní se vydal do Ruska. A po čase se zase vrátil do Jablonce.