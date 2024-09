„Bohužel přijelo silné mužstvo. My jsme nebyli kompaktní. Někteří hráči se netrefili do své formy. Oni to vědí. Prohrávali jsme, ještě jsme stihli alespoň vyrovnat na 1:1. Ale do poločasu jsme dostali druhou branku,“ řekl k zápasu trenér domácích Milan Mayer.

A to jeho tým ještě přežil další nebezpečné šance hostů. A další góly inkasovali Brodští díky svým chybám. Ve druhém poločase se ještě snažili chyby napravit. Trenér posílil útok, ale přišel další gól po dlouhém autu, navíc úplně zbytečný. A na ukazateli se po brejku hostů rozsvítilo 4:1.

„Podařilo se nám sice deset minut před koncem snížit na 2:4, ale, bohužel, už nebyla síla ani tah to zvrátit. Soupeř byl lepší po všech stránskách, kompaktnější a my byli takoví roztrhaný. Nesešlo se to tak, jak mělo. Museli jsme trochu sáhnout do sestavy,“ komentoval svůj tým Mayer.

Potvrdil, že prohra Brodu byla tentokrát zasloužená, a to ještě mančaft podržel gólman. A že se mohli dočkat i hokejového výsledku třeba 4:8, kdyby všechny šance přerostly v góly, k tomu domácí neměli daleko.

„Je za námi pět kol. Kdyby se podařilo zabodovat, tak ten vstup hodnotím víc kladně. Takhle máme sedm bodů po pěti kolech. Tabulka v soutěži je velmi vyrovnaná. Mezi druhým a posledním je rozdíl sedmi bodů, jediný Pěnčín (JN) je odskočený. Pořád je o co hrát, v každém zápase,“ zdůraznil Mayer.

Ve středu 11. září hraje jeho tým vložené kolo. Jede na hřiště soupeře do Pěnčína u Turnova. A hned v sobotu si Pěnčín (JN) zopakuje.

„Bude to těžký týden. Můžou to být i tři prohry, ale svět se nebortí. Snad se už i líp sejdeme. Musíme se koukat dopředu a v každém zápase se počítá třeba i každý bodík, doma i venku. Takže musíme bodovat! Každý zápas začíná 0:0. K těm dalším musíme přistoupit daleko líp, než k utkání proti Sedmihorkám. A to si kluci uvědomili hned po zápase,“ zdůraznil Milan Mayer.

"Výsledek je jasný. Byli jsme lepší celý zápas. Ale v první půlce jsem měl ještě ke klukům řadu výtek. Měli jsme víc střel, víc šancí, ale nebylo to úplně, jak bych si představoval. Bylo tam spousta laciných chyb, v přechodové fázi jsme poztráceli spoustu míčů a po nějaké domluvě v kabině si myslím, že tu druhou půlku jsme do osmdesáté minuty jednoznačně ovládali, řekl k utkání kouč Sedmihorek Lukáš Čížek.

Pak už hosté Brodu odskočili až na 4:1. Jen posledních deset minut se jim trochu nepovedlo, a to měli střelou do prázdné branky maximální šanci zvýšit skóre na 5:1.

„To jsme totálně zazdili. Naopak oni nám dali z protiútoku na 4:2, ožili, trochu je to nakoplo. My jsme měli vystřídáno, takže nás to maličko zbrzdilo, ale už jsme zápas v klidu dohráli. Naše výhra byla zasloužená,“ dodal k závěru sedmihorský trenér.