Zaměstnanecká liga, fotbalový turnaj firemních týmů, pokračovala dalším ročníkem v Železném Brodě. Zástupci osmi firem bojovali o postup do dalšího kola. Někteří obhajovali loňské úspěchy, jiní se napoprvé otrkávali s konkurencí a podmínkami. A ty byly v železnobrodském fotbalovém areálu příjemné.

Clarios Plastics Czech | Foto: Josef Březina

Mezi účastníky byli i hráči Clariosu, kteří se loni úspěšně dostali až do finále. Jaká měli očekávání na začátku turnaje? „Loni jsme byli ve finále a prohráli jsme s týmem Crystalexu,“ byla slova Petra Lebdušky z mužstva v oranžových dresech Clarios Plastics Czech.

Tentokrát měli ve skupině také Crystalex a potkali se s ním už v prvním zápase. „Máme docela těžkou skupinu. Crystalex jsme vyfasovali hned na začátku. Po boji jsme prohráli 2:1, a to jsme 1:0 vedli poločas. Škoda, že jsme prohráli. Uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ řekl Ledbuška.

Jak to vidíte letos s obsazením turnaje a konkurencí?

Letos jsou tu týmy, které už hrály v loňském ročníku, některé přibyly. Velký rozdíl mezi loňským a letošním ročníkem ale nebude.

Trénovali jste společně před turnajem?

Ne, každý se připravoval individuálně. Někteří z nás fotbal hrají, někteří ne. Ale každý se nějak hýbe. Tým jsme složili podobný jako loni. Věděli jsme ve firmě, kdo fotbal hraje a kdo ne a hlavně, kdo by měl zájem a kdo by s námi jel. Dva nám vypadli, tak jsme vzali dva nováčky.

Musíme se na soupeře pořádně připravit, má jasno vítězný tým Crystalexu

Jak vám fandí firma?

Vedení firmy nás podporuje, do turnaje nás přihlásili a jsme za to rádi. Měli by za námi i přijet, takže podpora je super.

Jak jste udýchali první zápas?

Bylo to náročné. Když je hezké počasí a hřeje sluníčko, tak je umělka trochu rozpálená. Je to začátek, uvidíme, jak budeme dýchat po třetím zápase.

Kolik vás jich čeká?

Hrajeme tři zápasy ve skupině, pokud se bude dařit, tak ještě další. Postupují dva ze skupiny, tak uvidíme. Oslava by byla veliká, máme slíbené i nové dresy. Uvidíme, jak se bude dařit. Zopakovat loňský úspěch bude hodně těžké.

Napínavé zápasy do posledního hvizdu rozhodčího náležitě míchaly kartami. Na stupně vítězů se nakonec postavili zástupci tří nejlepších.

1. Crystalex

2. KV Final

3. ATREA