Fotbalový kemp před sezonou připravilo vedení fotbalového klubu TJ Lučany pro fotbalové naděje. Do celotýdenního programu se zapojili trenéři TJ. A mezi nimi nechyběl ani šéftrenér lučanské mládeže Jan Javůrek. Pro začínající fotbalisty je velkým vzorem, protože za sebou má mnohaletou hráčskou minulost.

Jan Javůrek hrál fotbal od žáků až do dorostu za mládež FK Jablonec. Potom musel s fotbalem ze zdravotních důvodů skončit. Ale protože by to „bez balónu“ nevydržel, hned jako dorostenec začal oblékat dres Nové Vsi a hrát za chlapy.

Po několika letech přivedl syna do sousedních Lučan, aby se i on věnoval fotbalu. A v Lučanech zůstal dodnes. Předseda TJ Oldřich Churý viděl šikovného tatínka, tak mu hned nabídl post trenéra mládeže. A postupně mu tak předal i žezlo šéftrenéra mládeže v TJ Lučany.

Na kterého trenéra z dob vaší aktivní kariéry rád vzpomínáte?

Byl to strašný nervák, ale byl spravedlivý, byl to Miroslav Procházka z Kokonína, na toho vzpomínám strašně rád. A pak také na Bohouše Patku z Rychnova.

Jak dlouho už trénujete v místním klubu?

V Lučanech působím už sedmým rokem. A jsem tady i s mým otcem, který mne ve fotbalu vždycky podporoval. Vrátil jsem se tak trochu zase do dětských let.

Jaké máte s lučanskou mládeží plány?

Samozřejmě hrát co nejlépe. Ale jako novinku bych chtěl, abychom dali šanci i těm nejmenším, předškolákům a žákům první třídy. A také aby třeba naši žáci a dorost hráli za naše chlapy.

Do Lučan dojíždí i mládež z okolí…. Asi se jim u vás líbí.

Ano, to je pravda. Na tréninky k nám dojíždějí i děti z Jablonce i okolí, Nové Vsi, Smržovky, Mšena, Pasek.

Kterou kategorii trénujete vy?

Mám na starosti starší žáky, se kterými hrajeme okresní přebor Liberce. Jsou to dvanácti, třináctiletí chlapci, kteří poprvé začali hrát na celé velké hřiště, dosud hráli jen na půlce.

Podepsala se na vašich svěřencích covidová pauza?

Covid nám pomohl jen v tom, že, když už byl povolený určitý počet hráčů, tak jsme hned naběhli na velké hřiště a pro kluky to teď nebude taková velká změna. Díky tomu jsme si zahráli několik přáteláků a Podještědský pohár už na velkém hřiště. Snažili jsme se dát tým co nejdřív dohromady, postavit zase pozice, obránce, záložníci, útočníci, aby si zvykli kluci na to, že na velkém hřišti je to jiné.

Měli jste a máte po té pauze dostatek mládeže?

Spojili jsme se s týmem Mšena, aby nás bylo co nejvíc. Myslím, že v Lučanech, i když jsme malý klub, máme v mládeži silný tým.

Jak moc covid podle vás poznamenal mládež celkově, co se týká pohybu, nadváhy, návyků atd.?

Určitě to období poznamenalo nejen náš, ale i jiné kluby. Debatovali jsme on line na toto téma trenéři z celé republiky. A shodli jsme se, že se covid na dětech hodně podepsal.

Co jste proti tomu dělali konkrétně v Lučanech?

Jak jen to podle opatření šlo, tak jsme se v zimě scházeli na lyžích, chodili jsme společně na přírodní sáňkařskou dráhu na Smržovku. A už jsem na některých hráčích pozoroval, jak jsou raději na mobilu nebo jak někteří pár kilo přibrali. Ale zase byli takoví, kteří se hýbat chtěli a přišli vždycky, když jsme něco naplánovali. Také jsme spolu hodně komunikovali přes sociální sítě, posílali jsme klukům videa, společně jsme se o nich bavili. A když už jsme mohli za určitých podmínek hrát, tak jsem začal shánět přáteláky. A v několika klubech mě odmítli právě proto, že díky covidu přišli o mládež. Takže, podle mne, covid zdevastoval nejen fotbal, ale sport celkově. Ve fotbale, tom neprofesionálním, polevili nejen děti, ale i chlapi.

Jak probíhala prázdninová fotbalová škola v Lučanech?

Pro mne to byla už několikátá fotbalová škola, na které jsem se letos podílel. Nejsem zastáncem toho kluky úplně „zničit“. Vsázím na vzájemnou komunikaci, jak se hráč cítí, co by chtěl dělat, jak provádíme některé prvky. A také upřednostňuji pozvolné zvyšování zátěže. V době covidu jsme hodně využívali videa i z tréninků mládeže v zahraničí. Naši hráči mají postavené tréninky stejně jako jiné mládežnické kluby v republice, hlavně v FK Jablonec nebo ve Slovanu Liberec, ale i jako mládež v Bayernu Mnichov nebo Barceloně.

Už se vaše metody a postupy projevily ve výsledcích?

Určitě ano, máme hráče v okresních i krajských reprezentacích, konkrétně například Daniel Endler a Matyáš Stránský, ročník 2009 Když se vrátí mezi nás, tak se jich zeptám, jak trénovali a něco nám ukážou a vyzkoušíme si to taky.

Okresní přebor Jablonce mladších žáků, který se hrál na půlku hřiště, naši vyhráli, v šesti zápasech nedostali ani jeden gól. A soupeře jsme skoro vůbec nepustili za půlku.

Co je pro vás v přípravě fotbalové mládeže zásadní?

Trénovat hrou, to je alfa omega. I fotbal jde naučit tak, že si děti do určitého věku hrají, nejen stojí a čekají, co budou muset udělat. Nejde to tak rychle, ale postupně si osvojí určitá pravidla her, které používáme v rámci tréninků. Pak přejdeme v malých skupinkách na detaily. Často si tréninky také natočíme a potom společně rozebereme, aby sami poznali, co udělali špatně.

Jaké trendy v tréninku prosazujete?

Jak jsem uvedl, základem u malých dětí jsou hry, ve kterých mohou využít svoji přirozenost, tedy běhat za balónem. U těch starších už pak vysvětlit, že góly se v dospělém fotbale dělají z přečíslení, to platí i proto, abychom góly nedostávali. Přirozenost rovná se síla. A v dospělosti od nich chceme, aby běhali za balónem, aby přečíslili a dali gól. Kreativitu ubírá žákům škola, tam musí poslouchat. Ale i ve škole už se teď některé věci mění. Neberme dětem jejich přirozenost, klesá jim kreativita. A my se u nás v klubu snažíme kreativitu rozvíjet a podporovat, necháme je hrát s balónem, ale postupně je usměrňujeme. Jde hlavně o to, aby fotbal a pohyb vůbec děti bavil. Využívejme k tomu telefony, sociální sítě, videa, to všechno je a bude součástí života těchto dětí.