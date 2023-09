Situace byla na „hraně“. Ze strany hostí zněly kritiky na výkon rozhodčího a v 86. minutě šel po druhé žluté za kritiku a následně červené kartě z hřiště hostující Mrkvička. Tím to ale nekončilo. Domácím se ještě podařilo v poslední minutě skóre navýšit, když centrovaný balon si do vlastní branky srazil jeden z obránců Zásady.

Opravdové drama a úroda červených karet přišla se závěrečným hvizdem. Z lavičky Zásady se ozývaly připomínky a kritika na adresu rozhodčího. O hanlivé výrazy při hodnocení jeho výkonu nebyla nouze.

Rozhodčí David Petráš se tak vydal k lavičce hostí a po následných dohadech, hádkách a i nutným zásahem pořadatelů rozdal hráčům Zásady další tři červené karty! Vyrovnaný zápas tak měl nepěknou dohru. Desná bere tři body a Zásadě budou v dalších zápasech chybět čtyři vyloučení hráči, kteří neudrželi nervy na uzdě.

Jak to viděli soupeři?

vedoucí týmu Desné Petr Kopal:

V utkání bylo díky postavení v tabulce a řadě zvučných jmen na soupisce mírným favoritem mužstvo soupeře.

Od úvodu utkání jsme však měli převahu, ale nevyužili jsme řadu příležitostí, i hosté si díky našim chybám v defenzivě také dostávali do šancí, které také nevyužili. Do vedení jsme se dostali ve 20. minutě gólem Kopala. Vedení jsme nepotvrdili ani po vyložených šancích, naopak naše chyby hosté trestali: 26. minuta – po rohu vyrazil DoDo míč před sebe a PROUSEK pohotově proměnil šanci, ve 42. minutě proměnil domácí odchovanec P. KOŘÍNEK trestný kop a do šaten se šlo za stavu 1:2 pro hosty."

Domácí kouč v přestávce a průběhu druhé půle prostřídal a čerství hráči byli ve druhé půli přínosem. Prvních dvacet minut druhé půle se domácí nedokázali dostat do zabezpečené obrany soupeře, která pozorně bránila jednogólové vedení. V této fázi utkání domácí podržel DoDo, když vychytal samostatnou akci Mrkvičkovi. Hostům ubývaly síly, a tak se tlak Desné stupňoval. V 62. minutě se po rohu Pfeifera a vyraženému balonu dostal k dorážce Hloušek a střelou k tyči srovnal na 2:2. V 78. minutě uvolnil Pfeifer Hlouška, který dostal gólem domácí do vedení. Vítězství pak Desná potvrdila v 87. minutě, když si centrovaný míč do vápna srazil do vlastní sítě hostující obránce - 4:2.

"Výhra byla za předvedený výkon zcela zasloužená. Prohru však neunesli hostující hráči, nejprve byl ještě ve hře (86.minuta) vyloučený zkušený Mrkvička po druhé žluté kartě, obě dostal za kritiku rozhodčího. Po závěrečném hvizdu neudrželi nervy někteří hráči hostí, kteří byli nespokojení v výkonem rozhodčího. Ještě při odchodu z hřiště byl za urážky vyloučený Kochánek, kterého následoval Vlček. Korunu všemu dal Kopal Milan. Ten se pokusil rozhodčího inzultovat, tomu zabránili naši pořadatelé a vedoucí hostů. Byla to nepěkná kaňka na jinak férově vedeném utkání," popsal situaci v závěru Petr Kopal.

Předseda SK Zásada Miroslav Princ:

„Utkání bylo vyrovnané. Hrálo se na umělé trávě, na které jsme měli prvních patnáct minut problémy, zadrhávalo se nám to, měli jsme to víc pod nohama, byli jsme zvyklí spíš na mokrou trávu. Mohli jsme dát několik šancí. Šli jsme do zápasu s prohrou 1:0. Pak domácí vyrovnali, my jsme zvýšili na 2:1 a mohli jsme začátkem druhého poločasu dát i na 3:1. Desná měla taky spoustu šancí. V závěru měla víc sil, její hráči víc běhali. Nám chyběli dva, tři klíčoví hráči. A bohužel, konec utkání se nám nepovedl. V 86. minutě nám rozhodčí vyloučil prvního hráče. Finále se nevydařilo, je to smutný příběh, zbytečně červené karty. Oslabí nás to do dalšího utkání. Dneska je to přísné. Když hráč řekne rozhodčímu, že to píská špatně a ještě k tomu přidá jedno slovo, tak už je to červená karta. A to, bohužel, naši dva hráči po zápase rozhodčímu řekli. Nechci se jich zastávat. Ale rozhodčí nemusel jít k naší střídačce, nevím, co tam dělal. Mohl jít do kabin a k nám se nevracet. Utkání se mohlo v klidu dohrát. Bylo to pak zbytečně vyhecované. Místo toho, aby pořadatelé rozhodčí odvedli, stáli na půlce hřiště. Máme nějaké hráče zraněné, některé ještě na dovolených. Věřím, že to do příštího zápasu doplníme. Jako předsedu SK Zásada mě mrzí, že Zásada byla svým způsobem vyprovokovaná. A pak jsme situaci v závěru psychicky nezvládli. Je to škoda. Měli jsme dát góly, v Desné vyhrát 3:1 a v klidu odjet domů.“

Desná: Zásada 4 : 2 (1 : 2)

Branky: 20. Kopal Martin, 61. Hloušek, 89. Hollman (vl.), 78. Hloušek – 26. Prousek, 42. Kořínek

Rozhodčí: David Petráš – Jaroslav Hnětýnka – Jakub Smoleňák