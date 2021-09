Krásná Studánka – FC Pěnčín (JN) 0:5 (0:1)

Zatím neporažený Pěnčín uštědřil třetí Studánce pět gólů. Svým výkonem potvrdil roli favorita na postup.

Potvrdil to i trenér hostů Miroslav Procházka: „Domácí hodně bránili, nemohli jsme se k nim dostat, byli jsme rádi alespoň za jeden gól v prvním poločase. Ve druhém se mi zdálo, že jim dochází kyslík a trochu to otevřeli. Z naší strany byla u nás druhá půle naprosto odlišná, měli jsme spoustu výborných šancí, proměňovali jsme a přidali ještě čtyři góly. Běhali jsme až do poslední minuty. Výborně zahrál Vebr, dal tři góly a ještě měl jednu asistenci. Bylo nás sice jenom třináct, ale odehráli jsme výborný zápas i bez posil, Pelty a Čížka. Obával jsem se, že nám budou chybět.“

I.B třída východ

Sokol Bozkov - Sokol Plavy 2:5 (0:1)

Za plavský tým Ondra Votoček: „Domácí neprožívají dobrou sezonu. Navíc na tento zápas ještě oslabeni o několik hráčů. Začínáme sebevědomě a na malém místním hřišti hrajeme dobře kombinačně. Domácí přehráváme, máme šance, ale nemůžeme se prosadit gólově. To se mění až ve 28. minutě kdy z 20metrů napřahuje Brezar a poměrně lehká střela končí v domácí síti po lehkém podcenění domácího brankáře. Do poločasu ještě spalujeme další šance, ale skóre se už nemění. Do druhého poločasu vstupujeme o poznání lépe. Prvních pět minut využíváme ke vstřelení dvou rychlých branek. Prosazuje se aktivní Lupa střelou na zadní tyč a vzápětí Rimský po pěkné akci s Plným. Vedení o tři branky nás uklidňuje až k lehce laxnímu výkonu v dalších minutách. Trest nás nemine, když podcenění akce domácích končí zbytečnou penaltou. Naštěstí za pět minut odpovídáme další brankou kdy opět Lupa po narážečce s Rimským navyšuje znovu náskok na rozdíl 3branek. Domácí potom ještě po další laxnosti v naší obraně znovu skórují na 2:4. V koncovce zápasu nedotahujeme spoustu pološancí, až je faulován Rimský v pokutovém území. Penaltu sám s přehledem proměňuje a stanovuje konečný výsledek na 2:5. Dneska by se dalo říct vzhledem k okolnostem povinné vítězství, ale nikdo v soutěži se sám neporazí, navíc na svém hřišti. Takže další skvělý zápas a hlavně výsledek a navíc i po sedmém kole zůstáváme neporaženi!!! Tabulka se nám také začíná líbit.“