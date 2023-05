branky: 2x Obršlík, Hujer, Bukvic – 2x Pumrle, Zapadlo

Za domácí trenér David Ryšavý: „Bylo to velké derby. Přišlo hodně fanoušků a bylo i pěkné počasí. Naši mladí kluci byli trochu nervózní, takový zápas ještě nezažili, zklidnili se po prvních dvaceti minutách. Ale pak jsme už dali góly z rychlých brejků a musím kluky pochválit. Na stranách jsme hráli dobře, byl to fofr. Dobře jsme i nahrávali před bránu a několikrát jsme šli i na prázdnou bránu. V naší bráně nám zase výborně zachytal Míra Braniš a toho musím pochválit, nastupuje za našeho zraněného gólmana. Několik zákroků na brankové čáře měl vynikajících. Zvládli jsme zápas i díky němu. Po prvním poločase jsme byli spokojení. Ale věděli jsme, že Pěnčín se jen tak nevzdá. Měli v týmu zkušeného Skuhravého, hrál za ně i Adam Pelta. Pohlídali jsme si je, až pak v některé minutě jsme je nechali poskočit na 4:3. Ale udrželi jsme vítězství až do konce. Pro diváky, kterých přišlo hodně, to musel být krásný fotbal. Pro trenéry už trochu horší. Naší bojovností jsme utkání zvládli. Na soupeře jsme se připravovali, on na nás určitě taky. Bylo to derby, jak má být. Rozhodčí pískali dobře."

za Pěnčín trenér Jan Řezáč: „Bylo to napínavé, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Začali jsme dobře. Prvních patnáct minut jsme měli víc ze hry, pak jsme udělali dvě hrubé chyby a prohrávali jsme 2:0. Pak jsme nedodrželi taktické pokyny, které jsme si dali před zápasem a do konce poločasu jsme dostali ještě dva góly a bylo to 4:0 pro domácí. V kabině byla bouřka, říkali jsme klukům, aby nekoukali na výsledek, když oni dali čtyři góly, tak my je můžeme dát taky. Bohužel jsme dali jen tři. Aspoň jeden bod jsme si ale za druhý poločas zasloužili, hráli jsme dobře. Nezvládli jsme takticky sedm minut, ve kterých jsme dostali góly. První gól byl po naší hrubé chybě, ztrátě balónu uprostřed hřiště, pak druhý gól a už se to s námi vezlo. Museli jsme na to reagovat změnou v rozestavění. Měli jsme posily z áčka, hrál taky Adam Pelta a David Skuhravý. Bohužel ani to nám nestačilo na bod. Ve druhém poločase jsme ukázali, že máme sílu a že nic ještě nevzdáváme. Do konce nám chybí ještě tři kola. Příště hrajeme doma se Smržovkou, pak máme ještě Bozkov a jedeme do Albrechtic. Všechny tři zápasy chceme vyhrát.“

Desná – Roztoky 4:3 (4:0)

branky: Rais, Poselt, Sekanina, Hloušek – Kužel, Drobný, Kopáček

Trenér Roztok Jakub Illner: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme plnili úkoly, které jsme si dali. Podařilo se nám vést 2:0. Hrálo se dopoledne, což bylo pro nás nestandardní. Bylo dost teplo, ale podmínky byly pro oba týmy stejné. S prvním poločasem jsme byli spokojení, do druhého nastoupil úplně jiný tým. Soupeř byl aktivnější, důraznější, dostali jsme na 2:1, brzy pak na 3:1. Domácí nastartovali a my jsme po třech zbytečných individuálních chybách prohráli. A situace začíná být vážná a je potřeba pracovat na tom, abychom uhráli to, co chceme. S tímto zápasem nejsme spokojení a je potřeba, aby si každý hráč uvědomil, kde se v tabulce nacházíme a o co nám jde. Další zápas hrajeme doma, přijede Harrachov a my si musíme říct, na čem zapracovat, abychom o víkendu vyhráli.“

Mírová – Plavy A 1:5 (1:3)

branky: Kůtek – 2x Rimský, 2x Prousek, Pátra

Za vítěze trenér Jaroslav Pekelský: „Začátek zápasu nám úplně nevyšel, byli jsme trochu zabrždění, chyběl pohyb, soubojovost, vypadalo to, že jsme si přišli jen tak zahrát. Rozvička vyšla vniveč. K tomu přijeli se zpožděním rozhodčí, museli jsme na ně čekat. Dostali jsme zbytečný gól. Zlomový okamžik byl ten, když soupeřům náš gólman chytil dvě šance a my jsme krátce na to vyrovnali. A od té doby jsme byli lepší a dávali jsme góly. Vyhráli jsme poločas. Ve druhém měl soupeř sérii asi pěti rohů, ze kterých mohl dát gól, ale nevyužil je. Kdyby dal, mohl by se zápas třeba vyvíjet jinak. Náš brankář nás zase podržel, zachoval klid a situace vyřešil pro nás dobře. Pak jsme přidali další gól a bylo po zápase. Příště nás čeká doma Desná.“

Za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček: „Výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Hosté byli lepší, ale my jsme vedli 1:0 a nedokázali jsme to využít. Místo, abychom dali na 2:0, tak jsme dostali na 1:1. Na začátku druhého poločasu Plavy tlačily, my jsme šance také měli a mohli jsme průběh zdramatizovat, ale nevyšlo to. Naopak, udělali jsme chybu a dostali na 1:4 a bylo po zápase. Kvalitativně byli hosté lepší, ale potrápit jsme je mohli. A to se nestalo. Nedali jsme ani několik hlaviček. Budeme muset zabrat, Lučany se v tabulce přibližují. Mysleli jsme si, že to bude v pohodě, ale rozdíl v počtu bodů není nic moc. Na konci máme těžký los, venku hrajeme s Držkovem a se Mšenem a doma pak máme Harrachov.“

Smržovka – Jablonec nad Jizerou 4:2 (1:1)

branky: 2x Štětkář, Polák, Frydrych – 2x Špidlen

Za hosty předseda FK Jan Nechanický: „Byli jsme v totálním rozkladu, chybělo nám sedm, osm lidí ze základu, hráli všichni, kteří měli ruce a nohy a už něco mají odehrané. Poločas byl 1:1. Bojovali jsme, bránili jsme se, ale soupeř nás tlačil. Nedařilo se mu nás překombinovat, zahazoval šance. Ve 40. minutě se nám ještě k tomu zranil gólman. Neměli jsme nikoho na střídání, tak to musel odchytat až do konce. Dostali jsme tři góly, korigovali jsme na 4:2. Na to v jaké sestavě jsme na Smržovku jeli a prohráli jsme jen o dva góly, tak to bylo ještě dobré. Nutno ale říct, že vesnický fotbal stárne. Do konce už máme jen tři kola a hratelné soupeře, Lučany, Albrechtice, tak by to pro nás mohlo dopadnout dobře a nějaké body bychom mohli ještě uhrát. A mohlo by nás být zase víc. Příště k nám přijedou Albrechtice.“

Bozkov – Držkov 0:11 (0:2)

branky: 6x Brož, 4x Vaníček, Přichystal

Za Držkov hrající trenér Evžen Dvořák: „Každý zápas začíná 0:0, i když má soupeř málo bodů, nevěděl jsem, co čekat. Ale soupeř je v tabulce poslední a už to asi vzdal. Taky se potýká s nedostatkem lidí, nemají žádné mladé hráče. Už minulý týden nedali dohromady ani béčko a pokud áčko spadne, tak asi udělají jen jeden tým a budou hrát druhou třídu, kde by si zahráli. Nám se rozstřílel uzdravený Brož a bylo to znát. První poločas jsme měli vést vyšším rozdílem, ale nevyužili jsme šance, které jsme si vytvořili. Domácí navíc pokropili hřiště, na to jsme nebyli nachystaní a klouzalo nám to. Ale poločas jsme s přehledem vyhráli. Domácí dohráli zápas až do konce. Čekal jsem, že ho třeba ukončí, vzhledem k počtu bodů, třeba už v 70. minutě. Pak už to byl debakl. Hrálo se na jednu bránu, domácí snad ani jednou nevystřelili. Dokonce byli i diváci, počasí fotbalu přálo, navíc tam měli televizi venku, dobrou klobásu, pivo a ještě koukali na Spartu s Bohemkou, takže, až na ten výsledek, tam jinak vládla pohoda.“

Lučany – Albrechtice 1:1 (0:1)

branky: Hetsko – Hradecký

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „První poločas byl vyrovnaný. Soupeř dal gól z penalty. Ve druhé půli jsme byli jasně lepší. Měli jsme výraznou převahu, hodně šancí, ale podařilo se nám dát jen jeden gól. V 90. minutě ještě náš střelec před prázdnou bránou selhal a dal to vedle. Bylo to dneska o nervy. Hrajeme o záchranu, tak lepší jeden bod než žádný. Ve druhém poločase kluci makali, jen chyběl ten gól. Jejich defenzíva byla výborná. Je to s námi na hraně, ale hrajeme dál. Snad bychom neměli sestoupit, do konce ještě máme tři kola. Potřebujeme dát áčko dohromady a zachránit se.“

Za Albrechtice Jan Pipek: „V prvním poločase jsme byli lepší, vedli jsme 1: 0. Fotbal to byl ale hrozný, ve druhé půli se domácí trochu zlepšili. Pak se náš hráč nechal za nesportovní chování vyloučit, takže jsme šli do deseti a Lučany začaly hrát. Zaslouženě vyrovnaly a tak i zápas skončil. Remíza je zasloužená.“

Harrachov – Přepeře B 9:2 (3:0)

branky: 3x Michálek, 2x Rýdl, Mätzelt, Bergmann, Medal, Slavík – Ejoor, Bulíř

Za domácí trenér Pavel Dolenský: „Sešli jsme se, bylo to z naší strany dobré utkání. Soupeř přijel jen s jedenácti hráči, měl ale čtyři posily z áčka. Ale vypadalo to, že je moc nebaví hrát, byli takoví laxní. Nám to sedlo, kluci šli do všeho, jsme spokojení. Hrajeme dál. Příští víkend jedeme do Roztok.“