FK Krásná Studánka - TJ Desná 1:1 (1:0)

Hosté se o technický fotbal snažili, ale balon na drnech nešel příliš kontrolovat. Bylo to spíše o nasazení a bojovnosti. „Nakonec jsme se i v této disciplíně domácím minimálně vyrovnali. Od úvodu utkání jsme měli mírnou převahu. Ve 23. minutě pronikal po pravé straně Štěpnička, ač byl faulován ve vápně, pokračoval v akci, kdyby upadl, rozhodčí by musel pískat penaltu. Přihrál V. Kořínkovi, jeho střelu hasil odkopem z brankové čáry domácí obránce. Ve 40. minutě rozehrál trestný kop Štěpnička z půlky hřiště do vápna, balon nikdo nezasáhl a ten skočil před gólmanem na drnu. Brankář ho však bravurně vyrazil z pod břevna na roh,“ popsal zajímavé situace vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

DOMÁCÍ ŠLI DO VEDENÍ

Ve 44. minutě se ujali domácí vedení, balon nakopnutý z půlky hřiště do desenského vápna se chystal odhlavičkovat Šindelář. Balon však je lehce nadzvedl a ten zapadl přes Doubka, stojícího na malém vápně, do sítě. Krásná Studánka šla v poločase do vedení, ač na branku nevystřelila 1 :0.

V 52. minutě domácí poprvé ohrozili soupeřovu branku, střela Killara po rozehraném rohu šla nad. V 64. minutě máchl domácí obránce ve vápně rukou po balonu, a dopravil ho tak na roh.

SUDÍ NIC NESLYŠEL

„Píšťalka zůstala nepochopitelně němá, i když hlavní i pomezní sudí měli situaci jako na dlani. Po rohu se dostal ke střele V. Kořínek, brankář ji však vyrazil před sebe, k dorážce jsme se nedostali,“ uvedl Petr Kopal.