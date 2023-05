za domácí trenér David Ryšavý:

„Utkání bylo jednoznačné. Na našem velkém hřišti jsme soupeře uběhali, měli jsme hezké akce. Povedlo se nám to, body jsme potřebovali. Ve středu máme dohrávku s Harrachovem a potřebujeme ho taky porazit a soustředit se na čelo tabulky. Máme ale dva zraněné musíme sestavu nějak slepit. Systém zápasů středa a sobota je náročný, kluci jdou do zápasů třeba s nataženým svalem nebo nedoléčeným zraněním. O víkendu pak hrajeme v Jablonečku, kde chceme vítězství potvrdit a upevnit si postavení na špičce tabulky, kam se tlačí taky Smržovka a Pěnčín. Je to v našich rukách, když tyto zápasy zvládneme, budeme zase první.“

za Albrechtice Jan Pipek:

„Mšeno nás jednoznačně přehrálo, byli dobří, neměli jsme na jejich velkém hřišti šanci. Byli lepší. Máme teď dohrávky i ve středu a zápasy v sobotu, tak je to náročnější, ale na to se vymlouvat nechceme. Teď se nám dvě kola nepovedla. Ve středu jedeme do Plavů, snad budeme už mít gólmana, uvidíme. Zraněných ale moc nemáme, spíš nám kluci chyběli, že byli pryč. Máme tři gólmany a k dispozici teď ani jednoho.“

Desná – Pěnčín B 1:4 (0:1)

branky: Poselt – Zapadlo, Brožek, Těhník, Novák

za domácí vedoucí týmu Petr Kopal:

„V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal s mírnou převahou hostů, kteří se ve 27. minutě, po naší chybě v rozehrávce, ujali vedení. Úvod druhé půle nám vyšel, v 57. skóroval Poselt, když srovnal hlavou. Po té jsme měli převahu, ale branku jsme nedali. Naopak gól vstřelili hosté a od té doby již byli lepším týmem a výsledek ještě navýšili.“

za hosty trenér Jan Řezáč:

„Bylo to pro nás těžké utkání. První poločas byl od nás velmi slušný, ujali jsme se vedení a pak jsme měli jsme další šance, nastřelili jsme tyčku, ale gól z toho nebyl. V poločase jsme si řekli, že takhle musíme pokračovat dál a zápas zvládnout. Bohužel jsme dostali gól po rohovém kopu, ze standardní situace. Desná byla v tu chvíli lepší. My jsme měli špatný pohyb. Soupeř měl optickou herní převahu a náznaky šancí. Pak jsme dali šťastný gól na 2:1, tím se zápas zlomil a přidali jsme ještě další dva góly. Tři body jsou pro nás velmi důležité. Dotáhli jsme se zase na první místo tabulky. Mrzí mě, že jsme druhou půlku zaspali, i když jsme nakonec vyhráli. S tou ale spokojený nejsem. Desná hrála ale velice dobře, má mladé kluky a když s nimi bude pracovat, tak za dva, tři roky budou velice dobří. O víkendu nás čeká Harrachov, pak dohrávka s týmem Roztok a potom jedeme na Mšeno.“



Mírová p. K. - Přepeře B 2:1 (1:0)

branky: 2x Nosek – Ejoor

za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček:

„Derby dopadlo dobře. Bylo to napínavé. V prvním poločase Přepeře víc držely míč. My jsme to ale urvali. Naši hráči víc chtěli, měli větší vůli vyhrát. Na konci nás podržel gólman, když chytil jasnou tutovku. Při zápase byla pěkná atmosféra, přišla určitě stovka fanoušků. Na hřišti to sice trochu jiskřilo, ale nepoprali se. Tým Přepeře B vlastně vzešel z Mírové, kluci se navzájem znají. Nám to včera sedlo, nikdo nezklamal, komu by to nešlo, chtěli jsme víc, a proto jsme vyhráli. Podali jsme kvalitní týmový výkon. Teď máme Roztoky, nebude to jednoduchý zápas, doma hrají dobře. My jsme s pětadvaceti góly v klidném středu tabulky, tak jsme v klidu. A vyhráli jsme derby. Sezona se bude hodnotit dobře.“

za hosty vedoucí týmu Martin Kvapil:

„Utkání bylo napínavé, srovnali jsme na 1:1, pak dal další Nosek na 2:1. Měli jsme na konci ještě nějaké šance, ale, bohužel, nepadalo nám to tam. Je to pokaždé jinak. Nehroutíme se z toho, ale je to derby, tak je to škoda. Ve středu máme dohrávku v Jablonečku a o víkendu Desnou. A v poslední dohrávce jsme teď porazili Albrechtice.“

Lučany A – Držkov A 0:3 (0:2)

branky: 2x Brož, Just

za domácí předseda FK Oldřich Churý:

„Držkov, když se sejde, je těžký soupeř. A, bohužel, se sešli. První poločas byli víc na míči, dali dva góly, jeden z penalty. Ve druhém jsme hru vyrovnali, byli jsme i lepší, ale nedali jsme gól, máme špatnou koncovku. To je naše slabost. Oni v závěru pak utekli a dali třetí gól. Jejich vítězství je zasloužené, dávali góly a my ne. Bojujeme dál, děláme všechno pro to, abychom nespadli. Ještě máme pět, šest zápasů. Příští víkend jedeme na hřiště do Bozkova. Bude hrát poslední s předposledním, jsou na tom skoro jako my. Bude to zajímavý zápas. V každém případě chceme příští víkend získat nějaké body.“

za hosty hrající trenér Evžen Dvořák:

„Byl to jednoznačný zápas, měli jsme v poločase vést ještě o další dva góly. Lučany byly slabé. Byl bych rád, aby se zachránily a byly v půlce tabulky, abychom tam zase za rok jeli. V prvním poločase to byl jednoznačný zápas, soupeř snad nevystřelil ani jednou na naši bránu. Ve druhém jsme trochu polevili. Spoustu šancí jsme nedali, domácí měli asi dvě. Ale pak jsme přidali na 3:0 a to byl poslední hřebík, dohráli jsme zápas v klidu. Lučany byly odevzdané. My jsme byli v optimální sestavě, zápas jsme zvládli bez problémů.“

Smržovka A - Bozkov 7:1 (4:1)

branky: Frydrych, Vodička, Štěpánek, Brož, Sucharda, Hrabánek, Nič - Šalda

za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová:

„Výherní víkend smržovského Spartaku zakončilo taktéž vítězně i áčko. Dařilo se ve všech kategoriích a všechny zápasy se odehrály na domácím hřišti. Vstup do utkání s Bozkovem se úplně nepovedl, ale možná i ten nás "nakopnul", podařilo se rychle srovnat a góly přidávat - sedm gólů a sedm různých střelců. Byli jsme lepší.“

Harrachov – Jablonec n. J. 1:2 (1:0)

branky: Bergmann – Pičman, Adámek

za domácí trenér Pavel Dolenský:

„Sešli jsme se docela dobře. Ale nedali jsme dvě tutovky. Měli jsme smůlu. Soupeř nehrál špatně, překvapil, naše kluky přehrál. Mohli jsme dnes alespoň remizovat. Ve středu hrajeme se Mšenem v Břízkách a v neděli ráno na Pěnčíně. Máme teď dvakrát po sobě kolotoč.“

za hosty předseda FK Jan Nechanický:

„Domácí se snažili být na balónu a hodně aktivní. Ale v tom vápně nebyli vůbec nebezpeční. My jsme pozorně bránili. Harrachov pak dal na 1:0. Ve druhém poločase jsme začali víc napadat a tlačit je před s sebou. Přišla jedna tečovaná střela, která zapadla za brankáře. Za pět minut jsme kopali roh a byl z toho druhý gól. Soupeř nás pak zatlačil, ale ve vápně nebezpečný nebyl, pořád si to obehrával spíš vzadu. My jsme chodili do protiútoku, do brejků. Podržel nás náš brankář, chytal výborně. Pak už se Harrachov k ničemu nedostal. Se třemi body jsme spokojení. Vyhráli jsme teď už několikrát za s sebou. Máme zatím dobrou sérii. Ve středu nás čeká dohrávka s Přepeřemi.“

Plavy A – Roztoky 1:1 (1:1)

branky: Lupa – Hujer

za domácí trenér Jaroslav Pekelský:

„Byl to důrazný, běhavý soupeř, ale lepší než my nebyl. Nám to tam v poslední době ale nepadá. My se na gól natrápíme, šance, které si vypracujeme, zahodíme. Lehce inkasujeme. Pustili jsme soupeře do jedné šance, ve druhém poločase ještě trefil břevno. Gól nám daly Roztoky z ničeho. A my nejsme schopní své šance proměnit, i když jsme většinu zápasu hráli my. Ve středu hrajeme doma s Albrechticemi.“

za hosty trenér Jakub Illner:

„Po vlastní chybě kopaly proti nám Plavy penaltu. Bylo to bojovné utkání na těžším terénu. Nám se podařilo do poločasu vyrovnat. Pak se nám zranil náš klíčový hráč, snad bude do dalšího zápasu v pořádku. Tento zápas byl remízový. Máme několik zraněných, sestavu jsme lepili, ale snad se dáme dohromady, teď nás čeká doma Mírová. Jsem rád, že jsme se oklepali po prohře v Držkově. Kluky chválím, snažili se.“