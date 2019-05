TJ Desná – TJ Sokol Doubí 7:2 (2:0)

„V dnešním utkání jsme zopakovali stejný výsledek jako před čtrnácti dny, a to i včetně poločasu. Hráli jsme útočný, kombinační fotbal, podpořený bojovností a nasazením v osobních soubojích,“ řekl k zápasu vedoucí týmu Desné Petr Kopal. I když úvod byl trochu rozpačitý, postupně se domácí uklidnili a soupeře přehrávali. Vytvářeli si dostatek šancí a předvedli také dobrou koncovku. A to byly důvody k tomu, proč se zrodil takový jednoznačný výsledek.

Branky Desné: Ve 29. minutě V. Kořínek nasadil k rychlému samostatnému útoku, zbavil se několika protihráčů a předložil balon Sekaniovi. Ten střelou na bližší tyč překonal gólmana a otevřel skóre 1 : 0. Ve 40., po rohu Štěpničky, si ve vápně naskočil na balon Ježek a přesnou hlavičkou zvýšil na 2 : 0. Za chvíli na to Sekanina našel z levé strany přes celou šířku hřiště přesným nákopem Štěpničku, ten zpracoval centrem, našel na zadní tyči V. Kořínka, který hlavičkou nedal gólmanovi šanci 3 : 0. V 62. minutě Štěpnička vysunul J. Kořínka, ten našel V. Kořínka, který hlavičkoval na 4 : 1. V 74. , po vyražené střele Štěpničky, dorážel do branky nadvakrát opět V. Kořínek na 5 : 2. Za minutu našel na vápně dobře postaveného Sekaninu a ten přesnou střelou rozvlnil síť 6 : 2. V 83. V. Kořínek vysunul do vápna Štěpničku. Ten byl ale stažený za dres. Nařízenou penaltu proměnil s jistotou opět V. Kořínek a upravil na konečných 7 : 2.