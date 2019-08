Chrastava – Desná 8:1 (3:0)

Domácí naopak hráli se všemi oporami, včetně exreprezentanta Štajnera, který režíroval jejich hru a byl u všeho důležitého. „Naši hráči bojovali, snažili se podat co nejlepší výkon. Byly i pasáže, kdy jsme je dokázali potrápit, ale na kvalitní mužstvo Chrastavy to stačilo. Chrastava byla ve všech fotbalových dovednostech viditelně kvalitnější a uštědřila nám velkou fotbalovou lekci,“ uvedl k utkání Petr Kopal. Nezapomněl ale poděkovat fanouškům, kteří přijeli desenský tým podpořit na hřiště soupeře a fandili klukům po celé utkání, i za velmi nepříznivého stavu.

HOSTÉ ODOLÁVALI

Bezgólový stav drželi Desenští do 11. minuty, kdy se po dlouhém nákopu Žemličky z vlastní půle dostal k balonu Štajner. Ve vápně přetlačil Šindeláře a prostřelil Mucsku – 1:0. „Poté jsme dlouho odolávali tlaku, a to až do 29. minuty, Bača zlikvidoval šance L.Suka a Štajnera. Patrman mířil vedle a podruhé mu zabránil ve skórování Šindelář. Náš Mejsnar mířil také vedle,“ okomentoval napínavé okamžiky vedoucí mužstva Desné.

Ve 29. minutě nezvládl autové vhazování Veselouš, balonu se zmocnil Štajner, z jedné uvolnil nabíhajícího Beneše, který obešel i Baču a skóroval do prázdné – 2:0. Ve 43. minutě vysunul opět Štajner přihrávkou po lajně Hořáka, ten přesprintoval Ježka a ve vápně našel opět Beneše, který se dostal za desenské stopery a pohodlně upravil na 3:0.

DESNÁ VYPADLA Z ROLE

Do druhé půle nastoupila Desná směle a čtvrthodiny byla domácím vyrovnaným soupeřem. Pak přišla desetiminutovka, kdy vypadli hosté z role a třikrát inkasovali. „V 62. minutě jsme zbytečně ztratili na útočné polovině balon, Hořák ho posunul na Štajnera a ten dlouhým pasem od pravé lajny našel za naši obranu naběhnuvšího Beneše, který svým hattrikem zvýšil na 4:0,“ popsal další minuty Petr Kopal.

Později našel nákopem z vlastního vápna M. Rozmajzl v desenském vápně Štajnera, který se uvolnil a předložil míč volnému Hořákovi. Ten mířil přesně – 5:0. V 69. minutě se dostal k míči K. Suk, uvolnil Patrmana. „Ten byl rychlejší našich beků a prostřelil Baču na 6:0. Až poté jsme skórovali i my, Přemysl Kořínek vysunul po levé straně Ježka, na jeho centr si naskočil Pfeifer a hlavou snížil na 6:1. Domácí poté navýšili skóre ještě dvakrát,“ doplnil vedoucí hostů.

SCHYTALI JEŠTĚ DVA

V 76. minutě si na roh Štajnera naskočil špatně obsazený M. Rozmajzl a hlavou skóroval – 7 : 1. Za dvě minuty Desnou domácí opět zatlačili do vápna. Patrman přihrávkou pod sebe našel na vápně K. Suka, ten posunul na malé vápno, kde číhal Beneš a vsítil již svůj čtvrtý gól – 8:1.

Sestava Desná: Mucska Veselouš, Šindelář, P. Kořínek, Ježek, Mejsnar, Kopal, Štěpnička, Jeřábek, Karel, Pfeifer. Střídání: 70. J. Kořínek, 86. Doubek (Karel). Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 1 : 1. Diváků: 120.