Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: "V utkání jsme podali průměrný výkon, ve kterém jsme na soupeře nestačili i přesto, že jsme nehráli odevzdaně a snažili se soupeři vzdorovat. První šanci si vytvořili naši kluci, střela V.Kořínka šla těsně vedle, bezbrankový stav vydržel jen do 13. minuty,když domácí na půlce hřiště získali náš odkop od brány, rychlým útokem se dostali k centru a nehlídaný Nosek překonal našeho gólmana přesnou hlavičkou."

Do půlky již domácí neproměnili ani největší šance, do kterých se dostali, a tak se šlo do kabin za celkem přijatelného stavu. Druhý poločas probíhal ve stejném módu jako půle první a protože byli domácí přesnější v koncovce, podařilo se jim skóre navýšit na konečných 4:0.

"S očekáváním vzhlížíme ke dvěma následujícím utkáním se Železným Brodem na domácí půdě a poté v Rovensku pod Troskami, ve kterých cítíme, že bychom mohli bodovat," přeje si Petr Kopal.

Slovan Frýdlant – TJ Desná 4 : 0 (1:0)

Góly: Mazánek, Borkovec a Kukla

Sestava Desná: Mucska - Kopal, Posselt, Pešek, Kovář, Veselouš, Pfeifer, Kořínek V., Mejsnar, Schmied, Hloušek, P. Kořínek

Rozhodčí: Nešněra ŽK: 1:0. Diváků: 120