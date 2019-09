TJ JISKRA VIŠŇOVÁ – TJ DESNÁ 4 : 2 (1:1)

"Nesehráli jsme špatné utkání, ale hloupé chyby, zvláště v závěru utkání nás stály lepší výsledek. Od úvodu utkání jsme zhušťovali prostor na naší polovině hřiště a nedovolovali jsme domácím využívat jejich silnou stránku nakopávaných balonů za obranu. Přesto se domácí ujali vedení již ve 20. minutě, podařilo se nám brzy srovnat. Dokonce jsme v úvodu druhé půle měli více ze hry a ujali se vedení, o které jsme však v poslední pětadvacetiminutovce přišli," dodal k výkonu desenského týmu.

Ve 21. poprvé skórovali domácí na 1:0, když po sousedské zbytečné ztrátě balonu na polovině hřiště rychle přenesli hru na levou stranu, kde nabíhal Kutílek, našel ve vápně Michálka, který byl rychlejší našich stoperů a skóroval. Pak přišla technická střela z 25m domácího Plesara těsně minula „vingl“ desenské branky. Za dvě minuty tutovku domácícho Michálka odvrátil Bača pádem do střely na roh, po rohu hlavičkovali domácí nad desenské břevno.Na 1:1 za několik minut vyrovnal Štěpnička, který se zmocnil balonu na polovině hřiště, vyslal přihrávkou do šance nabíhajícího V. Kořínka, který střelou podél gólmana srovnal stav utkání. A stejný hráč se zmocnil na půlce balonu, šel do třech domácích obránců, dostal se driblingem ke střele, ale, bohužel, mířil z velkého vápna nad domácí branku. Pak přišla Mazánkova střela zpoza vápna, ale byla odvrácena desenským hráčem na roh.

Druhý poločas začal úspěšně pro Desnou. Ve 48. minutě po dlouhém autu podstoupil souboj ve vápně domácích P. Kořínek, domácí posunuli balon jen na vápno, tam byl připraven Kopal a levačkou na vzdálenější tyč překonal gólmana na 1:2. V 58. Dobrovodský si narazil s Mazánkem, naběhl do vápna, Mucsku z bezprostřední blízosti nepřekonal. Vyrovnávací gól na 2:2 se zrodil, když se na polovině prosadil v hlavičkovém souboji Mazánek, zatáhl balon po pravé straně až do vápna a z úhlu překonal Baču střelou na vzdálenější tyč.

V 70. minutě se stav změnil ve prospěch domácích. Po dlouhém jejich nákopu z vlastní půle se v souboji s J. Kořínkem prosadil Michálek, pronikl do vápna a obešel i pod nohy vrhnuvšímu se Baču a z úhlu skóroval do prázdné branky. Pak si Kopal u levé lajny narazil balon s Bohatým, centroval do vápna, Karel hlavičkoval pod břevno,brankář domácích byl připravený a vyrazil balon na roh. V 76. završili domácí své vítězství na 4:2, když hosté prohráli za sebou dva souboje, do vápna naběhl Mazánek a překonal Mucsku počtvrté. "Ppomezní, bohužel, přehlédl jeho ofsajdové postavení. Snažili jsme se o korigování výsledku, ale již jsme se do větší příležitosti nedostali," dodal k zápasu Petr Kopal.

Sestava Desná: Mucska, Veselouš, J. Kořínek, P.Kořínek, Ježek, Kopal, Štěpnička, Bohatý, Jeřábek,Pfeifer, V.Kořínek

Střídání: 54. Karel (Jeřábek), 85. Mladonický (Bohatý), 88. Skrutek (Pfeifer). Rozhodčí: Špidlen. ŽK: 3:3 (Štěpnička, Pfeifer,P.Kořínek). Diváků: 170