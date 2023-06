góly: 2x Ejoor, Bulíř, Horák – Hujer, Endler, Obršlík

Trenér Mšena David Ryšavý: „Byl to těžký zápas. Poslali na nás pět kluků z áčka. Nám několik kluků chybělo a už jsme neměli kam sáhnout. Ale všichni naši odehráli zápas dobře. U kluků z Přepeř, ze třetí ligy, byla kvalita znát. Bylo těžké s nimi hrát, přece jen je to jiný level. Hřiště příliš kvalitní nebylo, mají tam hodně děr, nedalo se dobře přihrát. Oni jsou na to zvyklí a vyhovuje jim to. Jejich klíčový hráč Bulíř hrál výborně.“

Utkání bylo na velmi dobré úrovni. Zpočátku hosté vedli, pak dostali na 1:1. Poté měly Přepeře penaltu, ale gólman Mšena Míra Braniš ji chytil. A chytal celkově famózně, jak zdůraznil trenér Ryšavý. „Druhou penaltu už Přepeře proměnily. Měli jsme hodně šancí na vyrovnání, třeba náš střelec Obršlík šel sám na gólmana, ale nedal. A pak už se nám to nepodařilo zvrátit,“ dodal zklamaně.

Za domácí vedoucí týmu Martin Kvapil: „Konečně jsme porazili někoho, kdo je na horních místech v tabulce. Měli jsme posily z áčka a to je pro nás vždycky jednodušší. Mšeno hrálo dobře, mělo svoje kvalitní útočníky, rychlý kraje, takže to bylo takové běhací a na úrovni A třídy. Pro diváky asi dobrý zápas a potvrdili to i rozhodčí. Kopali jsme dvě penalty, jednu jsme dali, druhou ne. Oba gólmani dobře zachytali, utkání bylo vyrovnané se šťastným koncem pro nás. Urvali jsme to o jeden gól. Dvě branky za nás dával Ejoor z áčka, to je rychlý, vysoký hráč, který se dostane všude a na hřišti je to platný hráč. Příště máme doma Lučany, to by mělo být jednodušší než se Mšenem. Ale každý zápas je jiný.“

Držkov A – Mírová 5:1 (2:0)

góly: 2x Čížek, 2x Hozda, Brož – Iluska

Domácí hrající trenér Evžen Dvořák: „Nastoupili jsme v plné, skoro v té nejsilnější sestavě. Měli jsme už do poločasu vést i 7:0, ale neproměnili jsme některé šance. Bylo to spíš proto, že si naši kluci nahrávali před bránou, kdo dá gól, užívali s fotbal. Zápas jsme měli pod kontrolou. Do druhého poločasu jsme vystřídali, aby si zahráli kluci z lavičky, byl to pro nás jednoznačný, poklidný zápas.“

Soupeř přijel pouze v jedenácti lidech. Domácí pro utkání připravili kvalitní hřiště, zakropili ho a hráčům se v teplém počasí i líp dýchalo. V hezkém počasí zavládla pohodová atmosféra, pivo, vuřty, diváci… „V tabulce si vedeme dobře. Bylo by hezké, kdybychom udrželi čtvrté místo. Teď jedeme do Desné a poslední utkání hrajeme doma s Jablonečkem. Musíme ale z posledních dvou zápasů tři body udělat. Musíme to pohlídat, neudělat teď ostudu v Desné,“ zdůraznil trenér Evžen Dvořák.

Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Výsledek to byl ještě milosrdný, přijeli jsme jen s jedenácti hráči, z toho šesti dorostenci. Gólman ještě asi pět gólů chytil. Byl to jednoznačný zápas, ale nebyl to debakl. Jsme spokojení, žádné červené karty, i když tam nějaké strkanice byly. Nečekali jsme žádný zázrak, prostě realita.“

Plavy A – Desná 2:6 (2:3)

góly: Prousek, Rimský – 2x Quirfeld, Víšek, Pfeifer, Hloušek, Phung

Za domácí hráč Ondřej Votoček: „Dostali jsme šest gólů doma, je to pro nás ostuda, chybělo nám šest, sedm lidí, ale na to jsme si už v poslední době zvykli, v tom bych problém neviděl. Nevyšlo nám to, zkušení hráči dělali chyby, nehráli dobře. I když jsme v první minutě vedli 1:0, tak ve dvanácté už to bylo 1:3. Není na co se vymlouvat. Nahrávali jsme Desné na branky nebo jsme si skoro sami dávali góly.“

Domácí si o pauze v kabině něco k situaci řekli, ale od brankáře až po posledního náhradníka tentokrát dobře nehráli. Naopak Desná má mladý tým, ten sice respekt z Plavů měl, ale ty zklamaly, podaly podprůměrný výkon. „Teď máme doma Mšeno a jedeme na Smržovku, takže to je zajímavé rozlosování pro nás. Budeme asi rozhodovat o tom, kdo postoupí do I. A třídy. Oba týmy se přetahují o postup. Bude to v závěru napínavé.“

Díky rivalitě nechtěla Desná derby v Plavech prohrát. Domácí byli velkým favoritem, což potvrdili hned v úvodu utkaní, když již ve 2. minutě skóroval nehlídaný V. Prousek.

Vedoucí Desné Petr Kopal: „Branka nás nepoložila, naopak již v 6. minutě jsme srovnali Víškem. Za tři minuty jsme už vedli, mladičký Quirsfeld předvedl fotbalovou parádu a z 25 metrů trefil přesně pod břevno plavské branky – 1:2. Ovládli jsme hru a ve 13. minutě jsme vstřelili již třetí branku. Standardku zahrával Sekanina, našel na zadní tyči skákajícího Pfeifera, a ten hlavou uklidil halon k tyči,“ uvedl k situaci na hřišti.

Desná měla i dál převahu, ale branku nevstřelila, naopak ve 35. minutě, po chybě a nedůrazu v rozehrávce, se dostal k míči Rimsky a nedal desenskému gólmanovi šanci. „Do druhé půle jsme vstoupili opět tlakem a ve 48. minutě jsme opět vedli o dva góly: Quirsfeld vypíchl balon obránci a nedal Žantovi v brance šanci. V 62. minutě skóroval Hloušek, když se ranou z 20 metrů trefil přesně k tyči. A v 89. minutě uzavřel skóre na 2:6 střídající Phung, když si naběhl na kolmici Pfeifera a udělal kličku gólmanovi,“ popsal zajímavé okamžiky na hřišti vedoucí Desné.

Díky třem výhrám v řadě se domácí dostali z pásma sestupu do klidného středu tabulky. Poslední dvě utkaní sezony si mohou užít bez nervů a pokusit se podat takový výkon, aby potrápili favority, proti kterým nastoupí. „Nejdříve to bude proti Držkovu a v posledním utkání proti Harrachovu. Obě utkání hrajeme na domácí půdě. Přijďte nás v hojném počtu povzbudit,“ vzkazují z Desné.

Kanonýr Brož z Držkova má jasno. V každém kole dá ještě nejméně jeden gól.

Jablonec nad Jizerou - Lučany 4:3 (1:1)

góly: Trepera, Pičman, Špidlen, Chlup - 2x Hillebrand, Řezníček

Za domácí předseda FK Jan Nechanický: „Bojovné, vyrovnané utkání odpovídalo postavení v tabulce. Lučany měly v závěru šanci trestného kopu, aby vyrovnaly, ale nevyužily ji. Potřebovali jsme vyhrát, to jsme splnili. Už jsme v klidu, soupeř ještě musí bojovat o udržení. Ještě hrajeme s Albrechticemi a poslední s Držkovem.“

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „Těžko se mi to hodnotí, nebyli jsme horší mančaft, možná spíš lepší. Měli jsme větší držení míče, šancí jsme měli víc než domácí. Bohužel jsme dali míň gólů a porážka byla nezasloužená. Ale, když nedáte gól, tak se nedá nic dělat. Ale jeden gól navíc jsme dát mohli a udělat aspoň bod. Boj o záchranu u nás ještě pokračuje. Zatím žijeme, nevzdáme to, jsem přesvědčený, že se zachráníme. Teď jedeme do Přepeř a pak máme doma Roztoky. Béčko Přepeř bude asi bez posil, tak se uvidí.“

Pěnčín B – Smržovka 2:4 (1:3)

góly: 2x Zapadlo – 2x Vodička, 2x Frydrych

Trenér domácích Jan Řezáč: „Hodnotí se mi to těžko. Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně, brzy jsme prohrávali. Nejdřív to byla přihrávka našemu hráči, ten uklouzl, chyba obrany a bylo to 1:0 pro hosty. Pak přišel druhý gól a hned jsme prohrávali 2:0, za chvíli na to 3:0. Nehráli jsme vůbec dobře. Hosté byli bojovnější, důslednější, nám to tentokrát nesedlo. Šli jsme i sami na bránu a nedali jsme gól. Před poločasem jsme snížili a řekli jsme si, že to dokážeme otočit. Skoro se nám to podařilo, šance jsme měli, ale nic z toho nebylo, dostali jsme na 4:1. Pak jsme to sice ještě snížili, ale už jsme neměli morální sílu něco s výsledkem udělat. Pěkně jsme si to zkomplikovali. Teď hrajeme o víkendu doma s Bozkovem, to by mělo vyjít. Ale fotbal je hra. A na poslední zápas jedeme do Albrechtic. Tam mají malé hřiště, na které jsou oni zvyklí, takže to pro nás taky bude těžké. Teď jsme v tabulce třetí.“

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Vítězství je pro nás cenné. Zápas o průběžné druhé místo v tabulce jsme vybojovali my. Vyhráli jsme naší týmovostí a bojovností. Hned v první minutě se nám povedlo skórovat, góly postupně přidávat a spoustu šancí jsme ještě nedali. Podržel nás v jistých klíčových momentech golman. Měli jsme i více ze hry, nepouštěli jsme Pěnčín tolik k míči, takže museli nakopávat a nedostávali se k zakončením. Kluci makali do poslední sekundy a zaslouženě jsme výhru a body odvezli na Smržovku.“

Roztoky – Harrachov 1:1 (1:0)

góly: Kopecký - Bergmann

Domácí trenér Jakub Illner: „My jsme dnes podali velice dobrý výkon. Soupeř měl za celou dobu asi tak dvě střely na branku, z toho dali jeden šťastný gól. My jsme měli dost šancí, které jsme ještě nevyužili. Kluky musím za první poločas pochválit za nasazení, tempo a agresivitu. Přišlo hodně diváků. Ve druhém poločase jsme, bohužel, asi na patnáct minut z tempa vypadli. Soupeř přijel s jednoduchou taktikou zezadu nakopnout dopředu a doufat, že se z toho něco povede. S bodem spokojení nejsme, je nám líto, že jsme nezískali tři body. Teď máme Smržovku, přijedou k nám, takže výhoda domácího prostředí je u nás. Potřebovali bychom udělat aspoň bod. A v posledním kole nás čekají Lučany. Ty taky potřebují každý bod, tak to bude ještě zajímavé.“

Trenér Harrachova Pavel Dolenský: „Jsme hodně spokojení. Šance na to, aby někdo získal tři body, byly na obou stranách. Remíza je zasloužená. Ze začátku tlačili domácí, pak my. Měli fantastickou diváckou kulisu, to je třeba pochválit. My jsme pořád šestí, v klidu už dohrajeme poslední dva zápasy.“