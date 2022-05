Trenér domácích Zdeněk Bryscejn: „Béčko nám udělalo radost. Vyhrálo naprosto zaslouženě, po dobrém výkonu. Hrádek přijel s defenzivní taktikou. Byla to jednoznačná záležitost. Ještě jsou před námi čtyři týdny, jedeme dál.“

Železný Brod – Desná 0:2 (0:1)

Trenér Brodu Milan Mayer: „Soupeř je sice předposlední v tabulce, ale hrál velmi dobře, byl dobře připravený, bojoval s nadšením, jako teoreticky vždycky ti slabší bojují proti silnějším. My tentokrát, i kdybychom bojovali až do rána, bychom žádný gól nedali, i když jsme měli asi deset šancí. Třikrát jsme nastřelili i brankovou konstrukci. Hra špatná nebyla, i když výsledek tomu neodpovídá. Lepila se nám smůla na paty. Tak to ve fotbale bývá, někdy tam spadne všechno, někdy nic. Počítalo se s tím, že jsme jasní favorité. Po zápase bylo trochu smutno, ale bereme taková utkání už jako přípravu na další sezónu. Snad se nám to příště vyhne. Poučíme se z toho. My jsme taky letos pár mužstev zaskočili, která se cítila být favoritem. Tak to prostě je. Příště jedeme na horkou půdu do Višňové, která je mezi top pěti mužstvy v soutěži. Máme se tam na co těšit, je to pro nás výzva. Postavíme se k ní čelem a třeba to vyjde právě naopak, než dnes.“

Lomnice n.P. - Stráž p. R. 2:2 (0:2)

Za Lomnici trenér Zdeněk Baudyš: „Soupeř je přibližně na naší úrovni. My i hosté jsme měli obrovské množství šancí, u nás útočná fáze byla kvalitní, ale dozadu obě obrany se moc nevyznamenaly. My jsme prohráli poločas. Hosté šli dvakrát sami na bránu. V první půli u nás dal břevno Fedorko a Komárek. Měli jsme čtyři samostatné útoky, hodně šancí, ale nic z nich nebylo. Ve druhé půli jsme alespoň srovnali. Střídal Drahoňovský, to je náš elitní útočník. Po stavu 2:2 hosté šli v 85. minutě sami na bránu, zachránil nás náš gólman. V 87. minutě trefili Drahoňovský a Vacek soupeřova gólmana. Na body jsme byli lepší, máme aspoň jeden. Remíza je spravedlivá. Fanoušci i my jsme byli na nervy. Naše obrany byly špatné, náš gólman naopak fantastický. Dozadu se nám to tentokrát moc nedařilo."

Rovensko – Hejnice 4:3 (2:3)

Za domácí předseda FK Marek Náhlovský: „Prohrávali jsme díky vlastním chybám. Hejnice chtěly hrát fotbal, na to, že měly jednoho na střídačce, podaly dobrý výkon. Vedly 3:1 a my jsme bojovným výkonem, kdy jsme měli sedmdesát procent držení míče, hru kontrolovali. Do druhého poločasu jsme prostřídali, přišli mladší kluci, nastoupil i hrající trenér Jarda Mencl, hra dostala náboj, ve druhé půli jsme hráli dobře. Ale i Hejnice,na to, že to je sestupující tým, hrály dobře. Jsme spokojení, že jsme to ubojovali. My jsme Hejnicím už darovali vítězství na podzim a dnes to vypadalo, že jim ho darujeme i na jaře. O naší výhře rozhodl v 89. minutě Láďa Glod. Dostal krásný balón a levačkou to propálil do brány hostů. Závěr byl sice trochu vyhecovaný mezi diváky, Hejnice byly lehce uražené na rozhodčího. Ale ukončírovalo se to.“

Turnov – Sedmihorky 3:1 (2:1)

Vedoucí A týmu Sedmihorek Miroslav Kobrle: „Měli jsme k dispozici kombinovanou sestavu. Chybělo nám pět hráčů ze základu. A tak si myslím, že jsme neodevzdali špatný výkon, že jsme Turnovu cestu ke třem bodům ztížili a nemusíme se za naši hru stydět. Nezískali jsme sice ani body, ale náš výkon špatný nebyl. Turnov by byl velký favorit, i kdybychom byli v plné sestavě. Vítězství neměl zadarmo, dvacet osm minut jsme vedli 1:0. Pak jsme dostali dva slepené góly minutu po sobě. Tím se Turnov dostal na koně, ale extrémní převahu neměl. My jsme využili každou příležitost k protiútoku. Měli jsme šance stoprocentní v druhé půli. Soupeř taky hlavičkoval do tyče. Na šance to bylo vyrovnané, domácí byli lepší na vstřelené góly. Herně nás trochu soupeři převyšovali, ale ne o tolik, aby to odpovídalo postavení v tabulce. Příští týden nás čeká těžký zápas. Jedeme do Skalice. Uzdraví se nám možná asi jen jeden marod. Nemáme ale kam postoupit, ani sestoupit, hrajeme ve středu tabulky, tak už to zvládneme.“

Trenér Turnova Tomáš Nosek: „Jednoznačný zápas to nebyl a já jsem si ho představoval jinak. Soupeř se představil v prvním poločase hodně zdatně. My jsme začali ospale a v osmé minutě jsme inkasovali. A byli jsme z toho trochu opaření. Postupem času jsme přebírali otěže zápasu a hosty jsme už ve druhém poločase přehrávali. Útoky Sedmihorek byly nebezpečné, měly tím šanci na srovnání, ale nevyužily ji a my jsme přidali další branku. A jestli chceme postoupit? Určitě se o tom bavíme. Hamry postoupit nemůžou, protože mají A tým v divizi. My teda soupeříme se Skalicí, která se nechala slyšet, že by postoupit chtěla. V Novém Boru remizovala, takže teď máme náskok šesti bodů. A za čtrnáct dnů s ní hrajeme v Turnově. Tam si můžeme postup už možná potvrdit. Příští sobotu hrajeme ve Velkých Hamrech, těm máme co vracet z poháru LK, tak se teď zaměříme na toto utkání. K postupu si jdeme vlastní cestou, uvidíme, zaměříme se sami na sebe.“