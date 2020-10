V utkání krajského přeboru domácí Desná na mužstvo Hrádku nestačila. Od úvodu zápasu byl soupeř lepším týmem, fotbalovějším. Domácí mužstvo předčil ve všech činnostech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Koza



ÚTOK BYL NEBEZPEČNÝ

„Hosté se od začátku utkání tlačili do útoku, my jsme horko těžko jejich tlaku odolávali. To se nám dařilo až do 23. minuty, když jsme nedokázali odkopnout balon z našeho vápna. A tento náš nedůraz potrestal gólem Svejkovský 0:1,“ popsal průběh utkání vedoucí Desné Petr Kopal. Po rozehrávce se domácí dostali do vápna a rozhodčí pískl přísnou penaltu v jejich prospěch.

A Přemysl Kořínek ji proměnil a srovnal stav skóre na 1:1. Ve 29. minutě zahrávali hosté trestný kop, z brankové čáry překopl domácí branku Hypius a spadl do branky. „K našemu údivu následovala penalta, tu Uzel proměnil 1:2. Ve 36. to hostům již zase vyšlo, ve vápně se uvolnil Kavan, zpětnou přihrávkou našel na vápně volného Svejkovského, který mířil přesně 1:3. Poté přišly také dvě šance Desné, ale bez efektu.

Hosté naopak navýšili skóre v 56. minutě. když centrovali do vápna z levé strany. Svejkovský zůstal ,mezi dvěma desenskými obránci nehlídaný a dovršil hlavičkou svůj hattrick 1:4.