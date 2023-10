Ostrostřelec z Pěnčína! Taková přezdívka by slušela Honzovi Dílovi z FC Pěnčín. Ten…

„Tuto sobotu jsme v Semilech viděli velice kvalitní utkání, ve kterém náš soupeř byl nebezpečnější. Jednu příležitost ve druhém poločase využil ke vstřelení rozhodující branky jeden z nejlepších střelců soutěže. Náš tým musím za předvedený výkon pochválit, sice to na body nestačilo, ale sehráli jsme herně vyrovnaný zápas proti jednomu z nejsilnějších týmů soutěže, proti kterému jsem zatím nastoupili.“

Rychnov – Žibřidice 9:1 (3:0)

„O tom, že A třída je nevyzpytatelná soutěž není pochyb. SK Žibřidice, minulou sezónu to bylo, za mě, vůbec nejtěžší odehrané utkání s rozdílem třídy. Letos to bylo opačně. V minulém kole jsme padli 6:0, měli jsme co napravovat..



Hrálo se na našem velkém hřišti, kde se nám kombinačně daří. Na kombinaci jsme měli potřebný čas a kvalitní hrací plochu. Ze soupeře jsme měli velký respekt. Od úvodu jsme ale byli kvalitnější a drželi více balón. Brzy se nám podařilo skórovat a později přidat ještě dvě branky. V poločase jsme vedli 3:0.

V úvodu druhého poločasu jsme ze standardní situace inkasovali na 3:1 a myslím si, že kdybychom dostali dalšího gól na 3:2, tak by to byl velký problém. Naopak se nám podařilo během dalších dvou minut rozhodnout zápas už na 5:2. A od toho okamžiku jsme měli utkání v našich rukách. Od 80. minuty jsme přidali ještě čtyři branky. A hosté už rezignovali. Skóre se zastavilo na konečných 9:1.

Nutno říct, že gólové akce to byly pohledné, ale také nám tam spadlo téměř vše. Jindy se na góly musíme nadřít,“ řekl asistent trenéra Ondřej Králíček.

Doubí v Bělé neprorazilo. Rychnov schytal sprchu ve Studenci

Doubí – Mšeno 1:4 (0:3)

za Mšeno trenér David Ryšavý:

„Hráli jsme na umělce, na tu jsme zvyklí, to bylo pro nás dobré. Ta nám taky trochu pomohla. Hráli jsme technický fotbal na jeden, dva dotyky. Pomohly nám ale taky chyby domácího gólmana. Ty nás dostaly do zápasu, celý zápas jsme podrželi balón a hráli jsme opravdu dobře. Domácí jsme nepustili do žádných šancí. Gól na 4:1 jsme dostali až v 89. minutě. Hráli jsme v klidu. Kluci dobře presovali. Jsme rádi, že jsme teď vyhráli dvakrát po sobě venku. Teď máme doma Ruprechtice, chceme dnešní výhru potvrdit.“