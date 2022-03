Přípravné utkání skončilo 3:3.Miroslav Procházka, trenér Pěnčína utkání okomentoval: „Zase jsme museli improvizovat. Chyběla nám skoro celá obrana. Chyběli Vrabec, Šolc, Heinrich. Kysela, další obránce, začne až od příštího týdne. První polovina utkání nebyla dobrá, fotbal průměrný, mdlý, bez nápadů, pomalý. Pohyb sice byl, ale neúčelný. A navíc jsme měli smůlu ještě v tom, že Maryško nedal penaltu.“Do druhého poločasu domácí prostřídali. „Naše hra doplácela na to, že nemůžeme Maryška rozpůlit. Využili jsme ho na stoperu. Ve druhé půli se přesunul do ofenzívy, do záložní řady a tam už to bylo trochu lepší. Začalo to mít nápad,“ uvedl kouč.Pěnčín do druhého poločasu vystřídal. Nastoupil Honza Díl, který měl výborný den a skvělou mušku. Stráži nasázel tři gól. „Střídání splnilo účel, měli jsme zase hodně ze hry. Ale to jsme měli i v první půli. Ale inkasovali jsme jednu branku. V druhém poločase jsme hráli většinou na polovině soupeře, ale nepodařilo se nám vstřelit gól. Naopak hosté z brejku a špatně zajištěného rohu dali na 3:3. Ale spokojený jsem, protože jsme si poměřili síly s mužstvem, které hraje o soutěž výš. Hlavně druhý poločas se nám povedl.“ Mužstvo důležití hráči sice chyběli, ale výkon podali dobrý. Do dalšího přípravného utkání už by měli být všichni zdraví a zapojit se. A to bude moment pro trenéra, který musí rozhodnout o základní sestavě a o tom, kdo zůstane sedět za lavičce. „Rozhodování bude těžké. Důležité vždycky je, aby pochopili hráči, že hrát jich může jenom jedenáct. Musí to unést a dál na sobě pracovat.“

Na otázku, podle jakých kritérií bude výběr hlavní sestavy probíhat, kouč Pěnčína jasně uvedl: „Myslím, že už jsem kluky dobře poznal. Vím, kdo nás nenechá „ve štychu“ při tréninku, kdo trénuje, ten určitě přednost dostane. Beru samozřejmě v úvahu herní vlastnosti, jak si povede na svému postu. Ale také kladu důraz na ty charakterové, protože je důležité, jak se projevuje v kabině mezi ostatními hráči.“Pěnčín má do startu soutěže ještě tři přípravné zápasy. V sestavě, jak trenér informoval, jsou ještě dva tři volné posty. Na tréninku se všichni snaží, protože vědí, že už o něco opravdu jde. „Pro toho, kdo vypadne, to příjemné není. Ale já jsem zase rád, že mohu tým skládat z dvaceti hráčů a ne mít k dispozici třeba jen dvanáct,“ zdůraznil trenér.

Další utkání mají před s sebou v neděli 20. března od 14 hodin, opět na Mozartovce, tentokrát proti Skalici.

Zápas zhodnotil také hrající manažer Adam Pelta. „Chyběla nám obrana. Dali nám na 1:0, pak jsme otočili na 3:2, pak jsme dostali gól z brejku na 3:3. Máme tlak, ale nedokážeme vstřelit branku. Něco nám tam pořád chybí. Ale na sezónu se dáme dohromady. Příští týden už bychom měli v dalším přípravném utkání být snad stoprocentní.“

A ohlas trenéra Stráže Karla Knejzlíka: „Byl to zápas s kvalitním soupeřem. My jsme nebyli v ideální sestavě, navíc se nám zranil útočník už v desáté minutě, takže jsme bez střídání dohrávali v jedenácti. S kvalitou soupeře a se zápasem jsem byl spokojený. V přípravě to byl nejkvalitnější soupeř. Má trochu jiné možnosti než my, hrajeme s odchovanci. Ale chceme zkusit, jestli na kraj máme. Utkání bylo vyrovnané, ale Pěnčín byl lepší, ale nemohl dát gól. My jsme byli produktivnější. Náš hlavní cíl je v soutěži se udržet.“