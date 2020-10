Corona porazila i mužstvo trenéra Miroslava Procházky. Oslabila sestavu, se kterou počítal do zápasu proti Hrádku. Tým odjel bez několika nemocných hráčů. A nemoc skolila i samotného trenéra a jeho asistenta. Taktovku převzal na hřišti soupeře útočník Jan Maryško.



Ten zhodnotil další zápas krajského přeboru Libereckého kraje takto:

„Jeli jsme v okleštěné sestavě, chybělo nám dost hráčů, snad jsme se s tím ale popasovali dobře. V prvním poločase jsme domácí do žádné příležitosti nepustili. Naopak jsme se sami ujali vedení brankou Michalka,“ uvedl útočník Mšena.

Hosté si pak vytvořili ještě několik střel na branku, ale chybělo jim zakončení, TO zdůraznil také Jan Maryško a vyjádřil to slovy: „Chybělo jim gólové koření.“



Ve druhé půli udělali hosté dvě chyby, které soupeř využil ve svůj prospěch a Mšeno potrestal. Zpečetil tak, že Mšeno odjelo domů bez bodového zisku.

Slovan Hrádek n. Nisou – Mšeno A 2:1 (0:1)

„Ve druhé půli už jsme si nevytvořili žádnou příležitost, abychom ten výsledek zvrátili ve svůj prospěch. Tato prohra byla vůči nám hodně krutá. Myslím, že to byl remízový zápas. Navíc autor první branky, Michalko, pak dal ještě vlastní. Byla to velmi nešťastná situace. To se někdy na hřišti nedá uhlídat,“ dodal útočník Mšena Maryško.