Jaroslav Hrabák

ODEŠEL VLADIMÍR TÁBOR

Talentovaného borce z jihu Čech si vyhlédl trenér Ladislav Novák a tak se jako dorostenec objevil v jabloneckém dresu LIAZ. Spolu s Jirkou Bočkem patřil k rekordmanům jabloneckého fotbalu, za dospělé debutoval v pouhých 16 letech. Již jako mladík provozoval rozvážný fotbal a mnozí mu přezdívali „jednička.“ Ne snad že by byl úplně nejlepší, ale hru měl jako záložník založenou na přihrávkách „z jedničky.“ A to se líbilo, nejen na Střelnici, ale Vláďu si jako talentovaného borce vyhlédl slovutný Tomáš Pospíchal, trenér, co s Bohemkou udělal mistrovský titul.

Trenér brzy poznal, že s Vláďou to nebude jednoduché pořízení, fotbalu prostě neodevzdal úplně všechno a to Pospíchal neměl rád. Když se chtěl Vláďa vrátit od klokanů do Jablonce tak, jak zněla dohoda při přestupu, Bohemka se postavila na zadní a směrovala ho do Teplic. Jenže Vláďa si postavil hlavu, jablonečtí funkcionáři mistrovský přestupový part „proti všem“ a Vláďa se po roční pauze do Jablonce vrátil – a zadarmo. Však se o tomto návratu dlouho povídalo. Vláďu pečlivě sledoval jeho otec i z rodné Třeboně, rozhodčí co pískal druhou ligu a tudíž i Jablonec. Vláďa jako ročník 1958 odešel příliš brzy, ale na jeho fotbalové kousky si ještě i dnes mnozí jablonečtí fandové vzpomenou a také zavzpomínají. Vláďo, děkujeme a čest Tvojí památce.