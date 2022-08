FK HRÁDEK N. N.

(21/22 – 4. místo, 50 b)

Ondřej Holeček, předseda: „Příprava začala už 10. července a v improvizované sestavě jsme se vydali na turnaj, kam si nás pozval účastník jihočeského krajského přeboru FK Olešník. Domácí tým, za který nastoupil i David Lafata, jsme porazili 1:0 a dostali se do finále. Pak jsme vyhráli ve Vilémově 2:0. Přišel k nám útočník Rynoltic Lukáš Čermák, z okolních klubů k nám zavítali tři dorostenci, kteří to omladili. Josef Hypius se vrátil do Krásné Studánky, jinak se nám uzdravil David Chvátal, naopak Petr Švejkovský půjde na operaci. Klíčový střelec Tomáš Polívka by měl začít trénovat po chronickém zranění koníku, podstoupil i magnetickou rezonanci. Cíle jsou jasné. Určitě chceme hrát v první polovině tabulky, loni jsme byli čtvrtí, takže skončit v nejlepší trojce, to by bylo skvělé.“

TJ VELKÉ HAMRY B

(21/22 – 2. místo, 55 b)

Zdeněk Bryscejn, trenér: „Trénujeme společně s áčkem. Příprava směřuje k začátku soutěže. B tým sehrál generálku v Mnichově Hradišti. Soutěž začíná na hřišti soupeře, zajíždí do Rovenska. Kádr zůstal stejný, žádný zásah jsme nedělali. Dost hráčů dostali po skončení sezóny nabídku odejít jinam. Nikoho jsme nepřesvědčovali a nikomu bychom nedělali problémy. Každý se mohl rozhodnout. A všichni se rozhodli tak, že v Hamrech zůstanou.“

SOKOL ROVENSKO P. T.

(21/22 – 11. místo, 26 b)

Marek Náhlovský, předseda: „Posily máme ještě v hledáčku, zatím nebudu prozrazovat. Trénujeme, pokud nemáme soupeře, i třikrát týdně. Přibyli mladí, založili jsme znova béčko. Na prvním společném tréninku bylo pětatřicet lidí. Uvidíme, jak se bude soutěž vyvíjet, přibyly v ní dva nové týmy. V prvním kole máme Velké Hamry, to je dost těžký soupeř, skončily druhé. Navíc hráči trénují společně s A týmem a to bude asi taky znát. Začátek máme těžký. Pak jedeme do Lomnice, ta je doma také těžko porazitelná. A po ní budeme mít doma nováčka, Studenec. Asi přijede s novými posilami. Obávám se, že právě s ním a s Mimoní se budeme přetahovat o konec tabulky. Náš cíl je se udržet, spadnout nechceme, popereme se o to. Hlavně žádné nervy.

FK SEDMIHORKY

(21/22 – 7. místo, 37 b)

Pavel Šafář, trenér: „Jisté už máme dvě posily, Marka Štěpničku z Desné a Marka Randáka z Jenišovic. Nějaké poptávky byly i po našich hráčích, ale doufám, že náš tým zůstane do nové sezóny stejný. Trénujeme poctivě, hráči si čtrnáct dnů pořádně mákli. Zbývá nám už jen pět tréninků a dva přípravné zápasy. Teď už se soustředíme hlavně na herní formu. Až na dvě drobná zranění se nám další vyhnula. Příprava se vydařila, jsem spokojený a věřím, že budeme mít našlapaný tým, který se nebude bát v podzimní soutěži. Naopak, se zvednutou hlavou chceme hrát útočný fotbal na tři útočníky, takový, který bude bavit fanoušky i hráče.“

JISKRA MIMOŇ

(21/22 – postup z I.A)

Jan Sutr, předseda: „Přípravu jsme začali 12. července. Sehráli jsme výborný zápas proti dorostu Arsenalu, kdy jsme vyhráli 5:4. V generálce jsme hráli proti Starým Splavům. Co se týče posil, jednáme z Českou Lípou. Dáváme jim dva žáky a šest dorostenců, takže doufáme, že nám pošlou někoho na rozehrání. Většina hráčů byla pro krajský přebor, tak jsme to přihlásili a uvidíme, jak se bude dařit. Máme hodně těžký los. Pokud z toho vydolujeme nějaké body, věřím, že se zachráníme. Trenérem zůstává Pavel Vít.“

FC LOMNICE N. P.

(21/22 – 9. místo, 35 b)

Zdeněk Baudyš, předseda FC: „Trénujeme dvakrát v týdnu, odehráli jsme několik přípravných utkání, porazili jsme 6:0 účastníka krajského přeboru Královehradeckého kraje, Vrchlabí a 6:0 Semily. Nevím, jestli takové vysoké výhry jsou dobré. Ze Sobotky k nám přijde nejlepší střelec Tomáš Reyman, který dal v loňské sezóně 25 gólů. Doufám, že mu to bude padat i v Lomnici. Z Košťálova jsme udělali Matěje Janatu. Do Jičína odešli Vacek a Voráček. Některé posily jsou ještě v jednání. Určitě naše mužstvo není slabší než loni. Příchody jsou lepší než odchody. Když si to nepokazíme sami, chceme hrát v tabulce pátého místa.“

SK STUDENECSK STUDENEC (21/22 – postup z I.B)

Martin Hrubý, trenér: „Hráli jsme jenom jeden přátelák a to s Vrchlabím. Skočilo to 3:3. Herně si myslím, že jsme měli na to vyhrát, ale Vrchlabí mělo v bráně vynikajícího brankáře. S letní přípravou jsme začali 13. července a scházeli jsme se čtyřikrát týdně na hřišti v domácích podmínkách. A všechno šlo bez problémů.. Co se týká kádru, tak jsme ještě více omladili. Vrátili se nám odchovanci, kteří teď delší dobu hráli v Jablonci, všechno ročník 2003. Takhle mladé kluky teď máme v mančaftu celkem čtyři.“

FC NOVÝ BOR(21/22 – 8. místo, 35 b)

Stanislav Kouřil, nový trenér: „Doplnili jsme tým o sedm našich dorostenců, takže budujeme mladý perspektivní tým, ale bude to chvíli trvat Nechceme pořád shánět hráče odjinud, chtěli bychom čerpat především z vlastních zdrojů. Postupové ambice určitě nemáme. Ale byl bych rád, kdybychom nemuseli bojovat o záchranu.“ Kouřil nahradil Jana Broschinského staršího, který odešel do Žibřidic. V přípravě Nový Bor prohrál 3:4 s Lovosicemi, pak porazil 3:2 dorost České Lípy a v generálce v rámci předkola MOL Cupu doma padl 0:7 s divizním Arsenalem.

JISKRA VIŠŇOVÁ(21/22 – 5. místo, 48 b)

Milan Melka, trenér: „Ve Višňové jsme už na jaře měli jasnou vizi. Chtěli jsme stabilizovat výkony, dát šanci dorostencům, zůstat v horní polovině tabulky.“ Tým by rád navázal na povedený minulý ročník, přípravu mu zpestřil červencový Memoriál Miloslava Mládka.

FK STRÁŽ P. R.(21/22 – 12. místo, 25 b)

Karel Knejzlík, trenér: „Letní přípravu jsme začali 14. července odjezdem na kondiční soustředění, které proběhlo v Krkonoších. Sehráli jsme jediné přátelské utkání, kdy jsme doma remizovali 2:2 se Šluknovem. Ke změnám v kádru nedošlo, uzdravili se nám marodi. Akorát odešel Kisty do Kamenice. Během minulé sezóny jsem si udělal obrázek o všech týmech a musím uznat, že na výš, než střed tabulky pomýšlet nemůžeme. Z toho se odvíjí naše ambice. Posbírat další zkušenosti a hrát v klidných vodách bez ohrožení sestupem.Budeme se snažit posunout tu dvanáctou příčku o pár stupínků výše.“

SLOVAN FRÝDLANT(21/22 – 6. místo, 39 b)

Martin Budzel, předseda: „Po zpackaném jaru se snad vše v lepší obrátí. Vyměnili jsme kouče, novým trenérem je Milan Bláha, který přichází z Krásné Studánky. Je to ambiciózní mladý kouč, který fotbalu rozumí a věříme, že náš tým pozvedne. Nezahálíme na žádných frontách. Přivedli jsme velice zkušeného Dodo Ondřeje Doležala, jenž k nám jde jako křídelní záložník či útočník z Nového Boru. Dále přišel útočník Vladislav Glod z Rovenska a Ladislav Kobr z Hejnic. S těmi ještě jednáme o příchodu Jiřího Henzla. Naopak odešel Adam Pokorný do Ruprechtic a řeší se Michal Nosek, jenž už na jaře hostoval v České Lípě a nyní se jedná se o jeho pokračování v Arsenalu. Trošičku jsme zútulnili stadion: pracujeme na realizaci nové kryté tribuny a zrekonstruovali jsme za 110 000 Kč hrací plochu, máme krásný povrch. Také máme novou 3 krát 2 metry obrazovku na skóre a přehrávání videí. Ambice? Chceme hrát atraktivní útočný fotbal a držet se v popředí tabulky.“

SK SKALICE U ČES. LÍPY(21/22 – 3. místo, 53 b)

Zdeněk Baťka, trenér: „Přípravu jsme začali 6. července. Hráli jsme proti Litoměřicku, vyhrálo se 3:2. Porazili jsme také 4:1 českolipský dorost. V generálce jsme remizovali 4:4 na půdě Jílového. Co se týče kádru, tak do Jestřebí odešel Demke a Kaňkovský. Pečenka je v divizní České Lípě. Odešel také Švec. Naopak přišel Konečný a Češka. Budeme se snažit naším fotbalem o to, aby na nás stále chodilo hodně diváků. Opět bychom rádi hráli co nejvýše to půjde.“

FK ŽELEZNÝ BROD(21/22 – 10. místo, 30 b)

Milan Mayer, trenér: „Absolvovali jsme tréninkový víkendový camp v našem areálu, zaměřili jsme se na fyzickou kondici a herní trénink. Kluci makali. Sehráli jsme několik přípravných zápasů. Stavíme na mladých hráčích, většinou z našich dorostenců, kteří se budou otrkávat v krajském přeboru. Jejich výhoda je mládí a elán. U některých jsou ale ambice malé, raději půjdou hrát o dvě soutěže níž, než aby fotbalu něco obětovali. Hráčské náhrady v jednání máme, ale všeobecně platí, že fotbalistů je málo. Nemůžeme brečet, musíme hrát s těmi, které máme. Generálku jsme hráli s Chrastavou. Soutěž začínáme dvakrát venku, v neděli 7.8. v 10,30 začínáme ve Skalici u České Lípy a další neděli k nováčkovi do Studence.“