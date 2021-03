Fotografie mi vrátila spoustu vzpomínek a myšlenek na fotbal a léta s ním.

Je to fotbalový tým Sokola Nová Ves, sezóna 1982/1983. V podstatě celý můj fotbalový život byl spojený s Novou Vsí. Byla nás parta kluků z okolí restaurace U tří kaprů v Jablonci. Fotbal jsme mydlili na dvorcích gumovým míčem a jako žáčci jsme se nějak dostali k tomu hrát za Ves.



NA KUFR NEZAPOMNĚL

Nějaká doba už uplynula, ale co mi utkvělo v paměti, to je klasický papundeklový kufr, ve kterém se vozily dresy. Na zápasy po okrese se totiž jezdilo vlakem, třeba do Plavů. Když to bylo blíž, jako Mšeno nebo Lučany, šlo se pěšky.

To v dorostu to již bylo jiné. Nová Ves tehdy hrála krajský přebor. Severočeský kraj byl tenkrát dnešní Ústecký a Liberecký. Hráli jsme třeba se Cvikovem, Jílovým u Děčína, Benešovem nad Ploučnicí. Už si ani všechny ty soupeře nepamatuju. Ale dobře si pamatuju, že se hrálo na škváře nebo písku. Tráva? Ta byla možná na dvou, třech placech.

A pak si vzpomínám na svůj první zápas v „kraji“. Byl to první jarní zápas, na Vsi ještě spousta sněhu, a tak před utkáním přijela fréza od Správy silnic a vyklidila nám hřiště. A ten sníh vytvořil kolem hřiště skoro metrové mantinely. Jako domácí jsme tehdy dostali pěkný výprask 1 : 8. Do branky jsem šel na druhou půli, a asi to nebylo špatný, protože jsem tam pak již zůstal až po dorostenecký věk.



NA JIHU UŽ MĚLI TRÁVU

Kliku jsem měl, že jsem dostal šanci hrát i na vojně. To byl pro mne trochu šok. Sloužil jsem v Jaroměři, kopal za jeden klub poblíž Jaroměře, protože místní JZD mělo družbu s útvarem. A téměř všechna hřiště, na kterých jsme tam hráli, už byla travnatá! Pravda, žádné špičkové pažity, spíše posekaná louka, ale tráva!

Po vojně jsem se vrátil na Novou Ves a tam jsem už zůstal. V té době se tam hrál výborný fotbal na úrovni I.B třídy. A byla tam bezva parta dobrých fotbalistů, která také uměla slušně „zapařit“, když se zápas povedl. Těžko někoho jmenovat a na nikoho nezapomenout.

Ale třeba Pavel Türk patřil dlouhá léta k nejlepším střelcům v soutěžích, které jsme hráli. Levá nebo pravá, to u něho bylo jedno. A taky beci Rosťa Dvořák, který hrál i v daleko vyšších soutěžích nebo Tonda Šimčík, Honza Hájek a další. Ti to uměli vzít pěkně od podlahy. A někdy i slyším Šimčíkovo „to bych chytil do zubů…“ , které padlo po obdrženém gólu.



ŠKVÁRU MĚL VŠUDE

Hráli jsme „bé třídu“, ale ta kvalita hřišť, to se s dneškem srovnat nedá. Tráva jen někde, na okrese jen v Zásadě, Plavech a Držkově. Škváru bych našel možná někde v kolenou a bocích ještě dnes. A s trávou mám spojenou i jednu hodně konkrétní vzpomínku. Tehdy udělali zbrusu nové hřiště s nádherným trávníkem v Raspenavě. My tam přijeli s tím, že se hraje stále na škváře. Svlékali jsme se také u škvárového placu. Jenže hrát se šlo na trávu. A my na to neměli obutí.



KULATÝ TEN MÍČ NEBYL

Pršelo! Kdo to zažil, víc vědět nepotřebuje. I další vybavení ale bylo poplatné té době. Míče třeba měly dílce šité z různě silné kůže, když se s nimi hrálo v dešti a pak špatně uschly, někde kůže povolila, někde se utáhla – a o kulatém tvaru se mluvit nedalo. Byla někdy sranda, jak míč kličkoval. Jako gólman bych mohl vyprávět.

A pak přišel šok, když nám Honza Bernard ze služební cesty z ciziny přivezl balon ADIDAS Tango! To zase koukali soupeři, jak to lítá. Prostě taková byla doba. Všechno jde kupředu. Co zůstalo, jsou vzpomínky a to, že máme rádi fotbal.



KDYŽ CHTĚLI SPRCHU…

A mám radost, když dnes jezdím po okresních hřištích, když vidím ty krásné plochy, kabiny, vybavení. Leckdy si kladu otázku, zda by ti dnešní borci šli do toho v našich podmínkách. Zda by šli na brigádu stavět kabiny, protože už nás nebavilo mýt se pod pumpou, ale chtěli jsme se po zápase osprchovat.

Ale věřím, že ten, kdo má rád fotbal, tak ten by do toho šel. Co mi ale chybí, jsou ti kluci na pláckách. Ale i to je dané dobou a možnostmi, které mají. Těch je mnoho a fotbal si musí svoji pozici zase vybojovat. A hlavně – musí u toho být taky sranda a kus fotbalového srdíčka, aby bylo na co vzpomínat!