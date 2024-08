Fanoušci Rychnova se mohou přijít podívat, jak se jejich tým pod vedením trenéra Miroslava Procházky chystá na novou sezónu. Soupeř z nižší třídy by ho neměl zaskočit. Rychnovští pomýšlí naopak na soutěž vyšší, která by jejich areálu určitě slušela.

"Plány máme jasné a jednoduché: poctivě trénovat a výsledky přijdou. Každý, kdo k nám přijede, tak slyšíme, jaký je tady skvělý areál. Vedení, v čele s Jiřím Šturmou, nám vytváří skvělé zázemí a tím pádem my to musíme vrátit dobrým fotbalem a tím, že kvůli němu budou lidé na fotbal v Rychnově chodit a bude je to bavit," řekl kouč mužstva.