Mšeno s Tomášem Čížkem, Chrastava s Jiřím Štajnerem, Turnov s Petrem Papouškem nebo Nový Bor s Tomášem Janů. Ti všichni zůstali za očekáváním. Po podzimní části opět okupuje čelo tabulky tým od Máchova jezera, který dominoval loni, do divize ale postoupit odmítl.

„Vím, že se před soutěží mluvilo o tom, že favorité jsou tentokrát jinde. Každý má nějakého bývalého ligistu, ty týmy jsou hodně silné. My jsme šli do sezony v podstatě se stejným kádrem,“ řekla Deníku jedna z doksanských opor, stoper Michal Kopecký. Jako klíčový popsal příchod brankáře Jiřího Voseckého. „To nám hodně pomohlo. Získali jsme stálici do brány, mockrát nám pomohl. Kvalita výše zmíněných týmů tak ve finále nehrála takovou roli,“ prohlásil.

Spoluhráči se Kopeckému na trénincích před sezonou smáli, když předpovídal, že po podzimu Doksy soutěž znovu povedou. „Věřil jsem a splnilo se. Ale myslím si, že nás čeká hodně zajímavé jaro. Vyhrát může kdokoli.“

Doksy přezimují s náskokem dvou bodů na Višňovou, třetí Turnov ztrácí na první příčku pět bodů. Na dostřel jsou i další týmy: Skalice, Frýdlant, Chrastava, Nový Bor a Mšeno. Všechno je otevřené.

Vedoucí tým soutěže podle Kopeckého těžil z výhodného losu v úvodních kolech. Naladil se na vítěznou vlnu a udržoval poměrně spolehlivou výkonnost. „Měli jsme důležitou šňůru, kdy jsme sice nehráli nijak zvlášť pěkný fotbal, ale zápasy výsledkově zvládali 1:0 nebo 2:1,“ vysvětlil odchovanec Jablonce. Vynikající podzim si Doksy částečně pokazily v posledním kole. Doma schytaly debakl 1:5 od Višňové a jejich náskok se ztenčil.

„Ukázaly se paradoxy fotbalu. Hráli jsme hezký kombinační fotbal, ale výsledkově jsme propadli. Nedali jsme z jasných šancí góly a soupeř byl dvakrát za půlkou a dvakrát z toho byl gól. Pak jsme otevřeli hru a dopadlo to, jak to dopadlo,“ popsal Kopecký nešťastný poslední duel. Jeho tým prý doběhla karma. „V plné parádě se nám vrátily zápasy, které jsme předtím bodově možná ani zvládnout neměli,“ uznal sportovně.

V Doksech dost možná nastává další kolo dohadů o případném postupu do divize.

„Nijak žhavě bych to s postupem neviděl. Musíme se koukat jen na jaro, co se bude dít zase v létě, to teprve uvidíme,“ řekl Kopecký. „Trochu to na mě působí tak, že někteří lidé v klubu možná litují, že jsme to v létě nezkusili. Ale když vidím, jak si vede Arsenal Česká Lípa, tak mi to osobně tedy líto není,“ uzavřel obránce, který divizní fotbal zakusil během pětiletého působení v Chrastavě.

ALEŠ VÁVRA