Hráči se scházeli jednou týdně. Sehráli dva přípravné zápasy, jeden s Jablonečkem (Jablonec nad Jizerou) a jeden s Mníškem u Liberce.

„Je nás o jednoho méně, Ondřej Novotný se vrátil do Německa. Hledáme za něj náhradu. Ale také se nám zranil gólman a léčení vypadá nadlouho, možná na celý podzim. A to je problém. Takže akutně sháníme brankáře. Je to docela stěžejní postava týmu. Snad nám ho někdo na půl roku půjčí. K týmu se vrací Radek Barbora, teď kopal v Mníšku a vrací se k nám zpátky do Harrachova," řekl před startem sezóny vedoucí týmu Pavel Dolenský.