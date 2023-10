„Dostali jsme sice gól po naší chybě, prohrávali jsme 1:0, brzy jsme ale otočili na 2:1. Měli jsme hodně šancí, škoda, že jsme jich neproměnili víc. O výsledek jsme se zase museli strachovat,“ řekl trenér Mšena David Ryšavý.

V nebezpečné situaci musel z jeho týmu zasahovat Vojta Krámský. „Ještě to není ono, abychom, když vedeme, utekli třeba na rozdíl tří, čtyř gólů,“ dodal trenér.

Ve druhém poločase ještě hráči Mšena nastřelili tři tyčky. Tři pro ně důležité body určitě berou, potřebovali se už chytit výhrou venku a to se jim povedlo. Navíc se soupeřem, kterého porazit chtěli.

„Takže pro nás dobré. Hrálo se na těžkém, drnovitém hřišti. Teď jedeme na umělku do Doubí. Někdo ještě bude chybět kvůli dovolené. Uvidíme, jak to dopadne. Hráčů máme dost, tak chybějící jsme schopní nahradit. Ale ještě se nám zatím nepovedlo, že bychom hráli dvě utkání ve stejné sestavě. Ale s tím asi nemáme problém jenom my,“ dodal Ryšavý.



Bělá – Doubí 2:0 (0:0)

Soupeř nastoupil proti Bělé i se šesti dorostenci. Domácí ale hráli pozorně, snažili se na Doubí vyvinout tlak. To se jim gólově povedlo až ve druhém poločase. První gól dal hráč Vorel z penalty. Pak stejný hráč vypracoval krásnou gólovou šanci pro Drobného a ten dal pojistku na 2:0.

„Byl to fotbal střední úrovně při bezvadné divácké kulise a s tříbodovým ziskem pro nás. Za týden hrajeme proti prvnímu Pěnčínu. O body se s ním určitě porveme. Bude to hodně zajímavý zápas, pěknej „mač“,“ plánuje asistent trenéra Bělé Slavomír Beran.

Studenec – Rychnov 6:0 (3:0)

„Zápas se odehrával pro Rychnov v nevšední nedělní 16. hodinu. Areál ve Studenci, včetně diváků, jsou na vysoké úrovni, kvalitu naopak postrádala tvrdá a suchá hrací plocha. Tyto vlastnosti hřiště navíc s menšími rozměry předpovídaly nepříliš kombinační fotbal, naopak spíše nespočet vzdušných soubojů a tvrdou hru," řekl za Rychnov trenér Ondřej Králíček.

„Studenec na nás vlétl od první minuty, nedokázali jsme se dostat do hry, ani do zakončení. Chybou stopera a brankáře jsme v 15. minutě prohrávali už 2:0. Přesnou střelou z dálky navíc navýšil skóre do poločasu na 3:0 hráč Jandura,“ uvedl k první půli Králíček.

Do druhého poločasu chtěli hosté vstoupit jinak, ale rozjetý Studenec pokračoval ve velkém tlaku. Během druhého poločasu navíc domácí nastřelili čtyřikrát brankovou konstrukci a dokázali přidat další tři branky. Na konečných 6:0 skóroval v poslední minutě zápasu hráč Nosek.

„Vybrali jsme si slabší chvilku, na druhou stranu Studenec hrál opravdu kompaktně, cíleně a důrazně. Ve všem jsme dnes byli druzí. Výsledek, bohužel, odpovídá průběhu utkání. Musíme se oklepat a připravit se lépe na příští zápas,“ má jasno kouč Rychnova.



Žibřidice – Semily 3:1 (3:0)

Do utkání vstoupili hosté aktivně a prvních 25 minut byli lepším týmem. Opakovaně se ale projevila jejich největší slabina v koncovce, což zkušený soupeř trestal v posledních patnácti minutách prvního poločasu hned třikrát. V druhém poločase se hrál otevřený až bezstarostný fotbal s mnoha příležitostmi na obou stranách. Na začátku poločasu se dostávali více do šancí domácí, hosty podržel skvělý gólman Jan Zamastil.

„Ve druhé polovině druhého poločasu jsme z mnoha šancí a přes velkou snahu vstřelili alespoň jednu branku, což je na předvedený výkon strašně málo, a proto domácí tým zaslouženě zvítězil,“ řekl k zápasu trenér Semil Miroslav Hejduk.