Desné se na jaře nedaří. Na domácím hřišti podlehla sousedům z Velkých Hamrů, kteří zažili naopak úspěšnou fotbalovou sobotu. Vedle jejich vysoké výhry totiž výborně hrál také A tým v divizi.

Trenér hamrovského béčka Rudolf Říha neměl hráčům co vytknout: „Podařil se nám vstup do utkání, brzy jsme vedli 2:0, což nás uklidnilo. V průběhu utkání jsme byli po celou dobu lepší, průběžně jsme stříleli góly. Soupeř to ale nevzdal a důstojně hrál celé utkání, i když to měl těžké. Hráli tak, že to byl zápas na úrovni až do konce. My jsme hráli jako jeden tým. Zadařilo se nám, všichni kluci k utkání přistoupili perfektně, i když jsme vysoko vedli, hráli naplno až do konce.“



Nový Bor – Rovensko pod Troskami 4:1 (2:0)



Za hosty předseda FK Marek Náhlovský: „Byli jsme hodně oslabení, chybělo pět hráčů ze základní sestavy, nastoupit musel i trenér a pomohli nám také ještě dva dorostenci. Góly padaly po standardkách, dostávali jsme góly z rohu. Trochu nás zašmikli i rozhodčí, měli písknout po faulu v pokutovém území jasnou penaltu. Ale my jsme taky dali Tomášem Bergrem krásný gól. Venkovní zápasy se nám nedaří, musíme se soustředit na ty domácí. Mrzí mě, že nehrajeme ve stabilní sestavě a potýkáme se s docházkou hráčů, protože pak nemůžeme hrát ve stabilní sestavě. Ale to řešíme v Rovensku dlouhodobě. Možností na zlepšení moc nemáme, nejsou hráči, starší skončili, mladým se moc nechce.“



FK Hejnice – Lomnice n. Popelkou 1:9 (1:3)



Vedoucí týmu hostů Zdeněk Baudyš: „Nikdy bych neřekl, že někdy vyhrajeme. Soupeř byl hodný. My jsme dali gól už ve dvacáté druhé vteřině. Zažehnul Drahoňovský, který je specialista na Hejnice. A ve třetí minutě jsme vedli 2:0. Hejnice už jsou asi smířené s osudem, budou to mít asi těžké. Ale i my jsme dostali po naší chybě, neodkopli jsme, gól, poločas byl 1:3. Hromadu šancí jsme ještě neproměnili a druhá půle už se hrála na jednu bránu. Teď nás čekají ještě Hejnice a Desná. Když je zvládneme, tak budeme spokojení.“



FK Sedmihorky – FK Železný Brod 1:4 (1:3)



Vedoucí A týmu Sedmihorek Miroslav Kobrle: „Hrálo se vyrovnaně, akorát góly dával Brod. Doma jsme zůstali bez bodů. Vliv na to měla možná i částečná únava ze středečního zápasu s Hrádkem, do kterého hráči dali všechny síly. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Brodu se povedla poslední desetiminutovka první půle, kdy dal rychlé branky a měl velký důraz před bránou. My jsme vedli od dvacáté minuty hezkou brankou z trestňáku, ale soupeřovi se tak podařilo stav obrátit až na 1:3. Tím Brodu narostla křídla a bylo téměř po zápase. Některé góly byly šťastné, některé díky soupeřovu důrazu. Vyhecoval se a už bylo těžké se proti němu prosadit. Z brejku pak dal branku na 1:4. My jsme nastřelili dvakrát břevno, jednou jsme minuli. Výsledek mohl být jiný, než pro nás takhle krutý. Brod byl bojovný a důrazný dopředu, hlavně v první půli. Fotbal to špatný nebyl.“



Trenér Brodu Milan Mayer: „Jsme spokojení. Navázali jsme na výkon s Novým Borem. V úvodu jsme měli dvě šanci, ale domácí nás zatlačili a ujali se vedení. Ve druhém poločase jsme dali během čtvrt hodiny tři góly. Otočili jsme výsledek. Utkání jsme dovedli do vítězného konce, i když nás v závěru domácí zmáčkli, ale nás podržel náš brankář Tkáč, jednou vyrazil na břevno, jednou krásně chytil. Po bojovném a běhavém výkonu jsme dobyli Sedmihorky a vezeme si tři body. Jsem spokojený, vyhráli jsme zaslouženě. Navíc se nám vrátili dva uzdravení hráči, střídačka byla dobrá, takže celkově spokojenost. Teď nás čeká doma těžký soupeř, Skalice. Doufám, že nás přijde podpořit hodně fanoušků a že potvrdíme dobrým výkonem a kvalitní hrou.“