Kdy byl železnobrodský fotbalový klub založený, jaká byla historie a úspěchy?

Už v první polovině třicátých let, kolem roku 1922, se objevuje zmínka o fotbalových přátelských zápasech místních fotbalistů. V roce 1927 nadšenci získali pozemek na louce na Poříčí vedle textilní továrny. A založili samostatný SK Železný Brod. Jeho název se ale měnil, byl to Sokol Železný Brod, po roce 1948 Jiskra Železný Brod, po sametové revoluci TJ ŽBS Železný Brod. V roce 1995 se fotbal v Brodě osamostatnil a založil sportovní klub TJ FK ŽBS Železný Brod. Současný název je FK Železný Brod, z.s., který máme od roku 2016.

Jaké soutěže Brod hrával?

Dlouhou dobu byl nejvyšší soutěží, kterou muži v Brodě hráli, krajský. To toho se podařilo postoupit v osmdesátých letech. Severočeský krajský přebor měl rozhodně úroveň. Z něho Brod sestoupil v roce 1991 a až na krátkou epizodu v sezóně 1993/1994 se do něj již nevrátil. Návrat do krajského přeboru ale již Libereckého kraje se podařil po mnoha letech. V sezóně 2005/2006 si postup do krajského přeboru vybojovali převážně mladí odchovanci Brodu, kterým se v sezóně 2006/2007 podařilo krajský přebor i zachránit. V dalších letech se výkonnost Brodu postupně zlepšovala. V sezóně 2012/2013 skončil na třetím místě a to zaručilo možnost postupu do divize. Když ta nabídka přišla, tak klub měl asi tři hodiny na rozhodnutí. Vedení klubu v této hektické chvíli preferovalo sportovní stránku nastalé situace a divizi po krátké diskuzi přihlásilo s vědomím, že to bude těžké jak po výkonnostní stránce tak i ekonomické.

A bylo to opravdu tak těžké?

Výkonnostní rozdíl mezi krajským přeborem a divizí byl propastný. Ale byla to výzva a také šance pro sportovní veřejnost vidět na železnobrodském trávníku kvalitní fotbal. A tak se Železný Brod poprvé ve své historii dostal do čtvrté nejvyšší soutěže. A přestože hned sestoupil, byl to parádní rok a získaných 21 bodů bylo velice slušným počinem. Průměrné návštěvy přes 200 diváků bylo potvrzením toho, že to rozhodnutí bylo správné. Po sestupu hraje brodský klub od léta 2014 opět krajský přebor LK.

Kdo patří k vašim nejslavnějším odchovancům?

Asi nejdál to dotáhl z brodských odchovanců brankář Jiří Kobr, který chytal ligu v Jablonci, ve Viktorce Žižkov a působil ve slovenské lize v Košicích. V Brodě hrál také Zbyněk Houška, Jarda Petrtýl nebo Petr Cinibulk. Z doslechu ale vím, že v Brodě působil legendární trenér Dočkal.

Kolik máte mládežníků?

Před zavřením jsme měli zhruba sto dětí v šesti mládežnických týmech.

U kterých soupeřů z kraje se vám hraje dobře a kde ne?

Jsou kluby, na které se nám v nějakém období dařilo a v nějakém zase ne, třeba Višňová, kde jsme od roku 2007 pořád prohrávali. V roce 2013 se to obrátilo a zase jsme tam šest let neprohráli. Až poslední dva zápasy jsme tam zase dvakrát prohráli. Všeobecně asi nejlepší jsou místní derby s Turnovem a Pěnčínem. Ale těch v posledních letech zase tolik nebylo. A asi největší zážitek byl první divizní zápas v Turnově, kam dorazily přes tři stovky Broďáků a celkově bylo 730 platících diváků, ale myslím, že návštěva byla větší, tak okolo tisícovky. Vybavuje se mi stále úsměv na tváři spokojeného domácího pokladníka.