branky: 2x Purm

Za domácí vedoucí týmu Jan Pipek: „Zatím jsme prohrávali a bylo na čase s tím skončit. Neudělali jsme tentokrát jedinou chybu. Nebyli jsme horší. Brankář nás podržel. A Smržovku jsme porazili jejími zbraněmi, hlavně bojovností, urputností a poctivostí. Možná si soupeř myslel, že to u nás půjde samo. A my jsme vyhráli zaslouženě. Hrajeme další zápas v neděli v Lučanech.“

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Věděli jsme, že nás v Albrechticích čeká těžké utkání. Další derby a tentokrát s námi štěstí do Albrechtic neodjelo. Nedávali jsme šance, na jejich malém hřišti je to úplně jiný fotbal. Nedokázali jsme ubránit jeden roh, kdy se míč přes celé vápno dostal až na vzdálenější tyč a odrazem skončil v bráně. V druhém poločase se nešťastnou náhodou srazil domácí gólman s naším útočníkem. Naštěstí to snad skončilo jen pár stehy, ta situace byla děsivá. Věřím, že oba jsou v pořádku. Domácí dokázali přidat další branku a zaslouženě vyhráli. Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Jdeme dál, čeká nás ještě spousta utkání a ve hře je dost dalších bodů. Kaňku na odehraném utkání zanechalo jednání části realizačního týmu, kde opět padaly nadávky, urážky, atd… k nám jako k hostům. Nechápu a nepochopím proč. Vím, že derby jsou plná emocí, ale v rozumné míře a s nějakou úctou a respektem k ostatním.“

Bozkov – Lučany 0:3 (0:2)

branky: 2x Řezníček, Mazánek

Za hosty předseda FK Oldřich Churý: „V začátku to bylo vyrovnané utkání. Oba týmy věděly, o co jim jde, když prohrají. Bozkov už je asi se sestupem smířený. Ten už plánuje, že zruší B tým a budou hrát s jedním týmem v okrese. My ještě žijeme, ale počítat umíme taky. Děláme všechno pro to, abychom ještě posbírali nějaké body a skončili na předposledním místě nebo i líp. Lepší by bylo, mít za s sebou ještě aspoň dva mančafty. Bozkov si moc šancí nevytvořil, my jsme jich mohli dát víc. Mají také problémy s hráči jako my. A my teď uděláme všechno pro to, abychom nesestoupili.“

FOTO: Smržovka ovládla tabulku, Bozkov ztrácí půdu pod nohama

Plavy A– Držkov 7:1 (5:0)



branky: 2x Rimský, 2x Prousek, 2x Mucska, Lála – Belšan

Za domácí trenér Jaroslav Pekelský: „Oba týmy řešily hodně nemocných a zraněných. Nám chybělo šest hráčů základní sestavy, Držkov na tom byl podobně. Rozhodlo to, že máme širší a kvalitnější kádr, my jsme absence dokázali líp nahradit. Soupeř hrál dobře, možná byl po vápno herně lepší. A my jsme díky taktice, kdy jsme hráli trochu zataženě a chtěli jsme si udělat prostor na jejich půlce, protože jsme věděli, že mají pomalou obranu, tak jsme si tam vytvořili prostor, chodili jsme do brejků a mohli jsme soupeři dát i patnáct gólů. Většinou jsme chodili sami na bránu. Blíž k naší jsme je nepustili. Je to naše zasloužené vítězství, pro ně spíš milosrdné. Máme štěstí, že máme béčko a vždycky sestavu nějak poskládáme. Ve středu hraje dohrávku už jen naše béčko, áčko až o víkendu. Ty středy jsou pro kluky náročné, když se netrenuje, chodí do práce, tak pak hrozí i zranění, už toho pak mají plné zuby. Teď je v Plavech dobrá nálada.“

Trenér Držkova Evžen Dvořák: „Ráno se nám omluvili dva klíčoví hráči pro nemoc, nebyli jsme v kompletní sestavě. Nehráli jsme špatný fotbal, ale my jsme góly nedávali a laciné jsme dostávali. Nejdřív se nám dařilo, ale brzy bylo po fotbale. Na šance to mělo skončit 10:5. Ale fotbal se hrál slušný, bez zákeřností. My jsme hráli fotbal a Plavy dávaly góly. Byly důraznější v koncovce. A nám se ještě ve 20. minutě zranil Just, který pak musel vystřídat, takže to bylo bez čtyř klíčových hráčů znát. Nehrál ani Tomáš Čížek, který měl předzápasový trénink s áčkem Jablonce. Tentokrát se nám to nepodařilo. Ve středu hrajeme s týmem Přepeří a o víkendu jedeme do Bozkova.“

Jablonec nad Jizerou - Mšeno 1:9 (1:3)



branky: Špidlen – 3x Janalík, 2x Bukvic, 2x Pavelka, Nykrín, Adámek

Za domácí předseda FK Jan Nechanický: „Abychom uspěli, musíme se sejít kompletní. Chyběli nám čtyři kluci ze základu a ty jsme nebyli schopní nahradit. Mšeno je kvalitou fotbalu úplně někde jinde. Takové hráče, které oni měli na každém postu, jsme my vůbec neměli. Rozdíl byl markantní, neměli jsme na ně a zaplatili jsme i za naše chyby. Teď jedeme na Smržovku, tam to bude taky těžké. My si musíme počkat na Lučany, Albrechtice a nám podobné týmy. Budeme hrát doma a to by nám také mohlo nahrát k lepšímu výsledku.“

Za hosty trenér David Ryšavý: „Měli jsme ještě víc šancí, než kolik jsme dali. A to ještě jejich gólman několik našich šancí chytil. Ve druhém poločase jsme ještě góly přidali a pak už v klidu zápas dohráli.“

Pěnčín B – Harrachov 9:2 (2:0)

branky: 3x Zapadlo, 2x Ryml, Bystiak, Pelta, Novák, Pumrle - 2x Kučera



Za domácí trenér Jan Řezáč: „Vítězství se nerodilo lehce, i když výsledek vypadá jinak. První půlka prvního poločasu nebyla zrovna úplně ideální, i když jsme pak dali první gól. Nebyli jsme ale s naší hrou spokojení, protože jsme nedodržovali to, co jsme si řekli. Ve druhém poločase jsme přidali třetí gól. Myslím, že jsme to trochu podcenili, dostali jsme na 3:2. Ale trvalo asi dvě minuty, kdy jsme přidali čtvrtou branku a uklidnili jsme se. A soupeř pak ještě inkasoval dalších pět gólů. S výsledkem jsme spokojení, ale s hrou v prvním poločase úplně ne. Nebylo to vůbec podle mých představ, ale tři body jsou důležité. Teď máme dohrávku s týmem Roztok. A pak půjdeme dál od zápasu k zápasu. Uvidíme, na co to bude stačit. V tabulce je teď první Mšeno. Pokud dohrávku vyhrajeme, tak jsme na prvním místě my. A jestli budeme mít stejně bodů, tak si to pak s nimi rozdáme. Za dnešní vítězství jsme rádi, zase nám to zvedlo sebevědomí. Soutěž chceme vyhrát.“

Trenér Harrachova Pavel Dolenský: „Do 60. minuty to byl vyrovnaný zápas, ale pak jsme odešli. Měli jsme na střídání jen jednoho hráče. Marodku máme čím dál tím horší, hlavně zraněné hráče. Pěnčín je fotbalový, zralý na postup. Myslím, že kdybychom byli v klasické plné sestavě, tak by to bylo jiné. Ale jinak fotbal to byl dobrý. Příště hrajeme doma, tedy na umělce v Desné a přijedou Přepeře.“

Roztoky – Mírová p. K. 2:2 (1:O)



branky: Maďarčík, Illner – Jíra, Kůtek

Trenér domácích Jakub Illner: „Ze začátku nám vázla kombinace. Pak jsme dali gól hlavičkou na 1:0. Mohli jsme přidat i druhý, ale nepřálo nám štěstí. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavění, zvýšili jsme tlak na soupeře. Ten měl jen jednu šanci. My jsme chtěli přidat další góly, na domácím hřišti chceme vyhrávat, ale dostali jsme gól z přímáků, pak druhý. Posledních patnáct minut jsme měli na to, abychom dali rozhodující gól. Jeden nám pro ofside nebyl uznaný. Z domácích zápasů a s remízou 2:2 spokojení nejsme, touhu po vítězství ale nejde celému týmu upřít. Remíz už máme hodně, ale věšet hlavu nebudeme, ještě není konec soutěže. Mohli jsme vyhrát 3:2 a mohla být ve vsi radost. Ve středu jedeme do Pěnčína, tam nás čeká těžké utkání. Naše béčko hraje taky ve čtvrtek, my máme v sobotu Desnou. Zápasů je teď hodně. Jsem rád, že hrajeme tuto soutěž, zvyšujeme si tím kvalitu. Chtělo by to už to vítězství, i když nespokojenost s naším výkonem nás zase žene k tomu, abychom líp pracovali. A proto se už se těšíme na Pěnčín.“

Za hosty vedoucí týmu Petr Dědeček: „Remíza je zasloužená. První poločas byli domácí lepší, my jsme podali špatný výkon. Ve druhém jsme se zvedli, dali jsme dva pěkné góly. Soupeř zatlačil a zaslouženě vyrovnal. Oni i my jsme byli spokojení. Rozešli jsme se v pohodě a smírně. Příště hrajeme doma proti Plavům.“

Přepeře B – Desná 3:4 (1:2)



branky: 2x Ejoor, Adam – Sekanina, Křemen, Quirsfeld, Mejsnar

Za domácí vedoucí týmu Martin Kvapil: „Prohra, dostali jsme gól, ale brzy jsme z rozehry vyrovnali, pak nám soupeř o dva utekl. Vyrovnal za nás hráč, který ještě na jaře nehrál a teď vyrovnal hezkou hlavičkou z rohu na 3:3, což od něj nikdo nečekal. Pak jsme se zbláznili, že chceme vyhrát. Místo, abychom udrželi aspoň plichtu a jeden bod, tak jsme to otevřeli. Soupeř to ale vykombinoval tak, že nám dal gól do prázdné brány. Místo, abychom si to v klidu udrželi, tak doma prohrajeme. Byla to zbytečná prohra, zápasu by slušela remíza. Byl vyrovnaný, bojovný, běhalo se. A tak jsme zůstali bez bodů. Ve středu hrajeme v Držkově, teď vysoko inkasoval v Plavech, tak uvidíme."