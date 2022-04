Trenér Jenišovic Leoš Bernat: „Zápas to byl těžký, Mšeno je dobrý mužstvo. Přijeli jsme ve slepené sestavě. Ze začátku na nás trochu vlítli, byli prvních dvacet minut lepší. Penaltu ale nedali. My jsme kopali další, za nastřelenou ruku a dali jsme ji. Mšeno brzo srovnalo. Dostali jsme se krásnou akcí do vedení, propálil to tam Hurt a upravil skóre na 2:1 pro nás. Bránili jsme výsledek. Rozhodnout jsme mohli v 85. minutě z další penalty, ale tu jsme, bohužel, nedali. Mohlo to být o gól víc. Ale výsledek 2:1 jsme už udrželi. Zápas byl vyrovnaný, ale vyhráli jsme. Na to, že jsme nepřijeli v plné sestavě, to byl pro nás dobrý fotbalový víkend.“

David Ryšavý, trenér Mšena, k zápasu řekl: „Nedali jsme penaltu v prvním poločase. Měli jsme pološance, nevyužili jsme je. Pro nás to byl smolný zápas. My jsme měli územní převahu, ale chyběla nám finální přihrávka, abychom zakončili. Víc mě ale mrzí, že mám ze zápasu tři zraněné hráče. Přišli jsme v prvním poločase o Obršlíka, který bude mít asi na tři týdny sádru. Pak o obránce Zachovala, Michala Nikrýna a Martina Vejpravu, takže to bude znát. Musíme se s tím nějak poprat. Za soupeře nastoupili bratři Hurtové, ti hrajou velmi dobře, jeden z nich je klíčový, výborný hráč Jenišovic, s ním jsme si nedokázali poradit. Byl jeden z nejlepších na hřišti. V neděli jedeme do Horní Branné a musíme hrát dál. Možná podpoříme A tým kluky z béčka nebo céčka.

Plavy na hřišti v Lučanech uhrály tři body, zápas skončil 1:2.

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Na další branky jsme šancí moc neměli, za výhru jsme rádi. Lučany hrály dobře, byly trochu zatažený, ale silově dobře připravený, ke konci nás lehce přeběhaly. Nepustili jsme je do ničeho, jednu stoprocentní akci jsme proměnili, z toho, co jsme měli, jsme vytěžili maximum. Zápas byl vyrovnaný, nic říct bychom nemohli, ani kdyby byla remíza.

Lučanský výkon zhodnotil předseda FK Oldřich Churý: „První poločas byl vyrovnaný, Plavy byly trochu lepší, fotbalovější. Ale ten gól ne-gól, z malého vápna prostě platil. Ve druhém poločase jsme byli iniciativnější, lepší, měli jsme převahu, ale nedali jsme gól. Prohráli jsme, ale ta porážka byla nezasloužená, remíza by hře odpovídala. Nejlepší náš hráč byl Vojta Brož. Ale ani on nedokázal dát z našich šancí gól. Prohráli jsme tentokrát nezaslouženě. Naším mottem do dalšího zápasu je, že to příští týden odnese Smržovka, se kterou hrajeme derby. Máme to přes kopec, tam dojdeme pěšky.“



Čtyři góly na hřišti soupeře v Mírové pod Kozákovem nastřílela do domácí branky hostující Smržovka. Utkání skončilo 1:4.

Vedoucí týmu Smržovky Jiří Macek: „Dneska to byla paráda, nádhera. Terén tam mají ale hrozný, hřiště špatný, kluci byli naštvaní, po zápase je všechno bolelo. Od začátku jsme domácí jasně přehrávali. Ve třetí minutě už jsme dali první gól. A dal ho Hrabánek, kterého jsme asi po roce povolali, protože jsme neměli lidi. Jel s námi, dal dva góly a zase asi rok nepřijde. Další gól padl z rohu a třetí vstřelil útočník Frydrych. Ten měl asi deset šancí, ale nedal. Už chtěl jít naštvaný z hřiště, ale pak se mu to konečně povedlo. Navíc to byl krásný gól, z těch čtyř nejhezčí. Takže nálada po tomto zápase je výborná. Teď nás ale možná ve středu sejmou v Držkově, kde hrajeme dohrávku. Tam nám asi trochu sundají ego. Počítáme, že jedeme pro prohru. Důležité hráče budeme šetřit, mají volno. Těšíme se totiž na víkendové derby proti Lučanům, budeme se na ně pořádně chystat.

Vedoucí tým tabulky, Držkov, nečekaně „jen remizoval“ v Bozkově. A aby vyhrál, musel se hodně snažit.

Evžen Dvořák utkání popsal: „Dali jsme si tři vlastní góly! Dali jsme špatně malou domů a k míči se dostal útočník soupeře. Už v první minutě jsme prohrávali 1:0, na konci prvního poločasu 2:0. Pak jsme snížili, ale inkasovali jsme na 3:1. Pak jsme ještě snížili na rozdíl jednoho gólu a přidali na 3:3. Nehráli jsme tentokrát nic moc. A hřiště v Bozkově zrovna kvalitní nemají, je malé, na něm se dobře nehraje. Ve druhé půli jsme se zlepšili, do hry šel Číža (Tomáš Čížek) a dal dva góly z dobrých nahrávek před prázdnou brankou. Mohli jsme ještě nějaký přidat. Remíza je tentokrát zasloužená. Dál stále platí, že jsme v soutěži ještě neprohráli. Vždycky vyhrát nemůžeme, ale chceme první místo v tabulce udržet co nejdýl. Ve středu (27.4.) máme dohrávku se Smržovkou.

Harrachov doma rozstřílel Přepeře 9:1. „Do poslední chvíle jsme sháněli lidi, aby měl kdo hrát, pak se to povedlo,“ řekl vedoucí Harrachova Hubert Rieger. „Soupeř přijel asi taky s poskládaným týmem. Utkání to bylo jednostranné, poločas 3:1,pak už byl zápas až do konce v naší režii. Navíc bylo příšerné počasí, po celou dobu lilo.“



I. B západ

Na domácím hřišti porazily Hodkovice soupeře z Vratislavic 5:2.

Trenér domácích David Novotný byl s výhrou spokojený. „Utkání se hrálo nahoru dolů. Oba týmy držely balón, ale my jsme proměňovali gólové příležitosti. Vratislavice dávaly balóny za obranu, my jsme si s dlouhými balóny ale poradili, důsledně jsme bránili. Ve druhé půlce jsme chybou brankáře dostali na 3:2, pak jsme dali dva rychlé góly a do konce jsme výsledek už uhlídali. Měli jsme dva lidi na střídání.“