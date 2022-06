Že soupeř nebude mít v Držkově velké naděje odvézt tři body potvrdil také hrající trenér Leoš Bernat. „Domácí se sešli v plné sestavě a vlítli na nás. Oni měli tak deset šancí, my tak tři, čtyři, dali pět gólů, my žádný. Vyhráli lepší, o tom není pochyb. My se teď chystáme doma na Plavy. Doufám, že nám to doma vyjde.“

Hrající trenér Držkova Evžen Dvořák: „Z osmdesáti procent se hrálo na jednu bránu, Jenišovice přijely oslabené, my jsme sešli docela dobře. Máme ještě dva tři hráče zraněné, ale blíží se konec sezóny a my se dáváme dohromady. Ještě dva zápasy, to je výzva. Celou soutěž hrajeme zatím bez porážky. V neděli jedeme do Horní Branné a poslední zápas za týden nás doma čeká proti Plavům. Ten lehký nebude, Plavy chtějí postoupit. Dnes to bylo místo tréninku, říkali jsme, že by bylo i dobré hrát středy a neděle. Dnes jsme hráli dobře, pak jsme chvíli poseděli. Máme dobrou partu a o tom to je, půlhodinka stačí. A dali jsme si prima tataráček. My už čtyři zápasy decentně slavíme.“