Domácím se vydařil už první poločas. Bylo na nich vidět, že moc chtěli v prvním mistrovském duelu ve vyšší soutěži uspět. Soupeř oproti loňskému roku hodně omladil sestavu. Ve stejnou hodinu hrálo pěnčínské áčko, takže byl bez posil.

„Na nás bylo vidět, že máme chuť začít soutěž co nejlépe. Dostali jsme ale před koncem poločasu zbytečnou červenou kartu. Faul byl určitě nechtěný. Ale zvládli jsme druhý poločas i v deseti. Ovšem bylo to pro nás náročné. Jediný gól jsme dostali po pěkné akci Pěnčína. Ten to dohrál do prázdné brány,“ řekl k situaci na hřišti hrající kapitán Zásady Martin Kotyza:

Ale také soupeř měl pěkné šance. U domácích jich ale bylo k vidění víc, takže mohli přidat ještě i víc gólů. Výsledek odpovídá průběhu utkání.

„O víkendu (19. - 20.8.) si chceme jet pro tři body do Lučan, ale víme, že to tam jednoduché nebude. Lučany se chtějí poučit z nepovedené minulé sezóny. Určitě mají i nové posily,“ dodal Kotyza.

„První zápas jsme prohráli zaslouženě. Domácím jsme se nevyrovnali jak v nasazení, tak v důrazu a kvalitě hry. To, co jsme si řekli před zápasem, jsme od začátku vůbec neplnili. Něco si řekneme a hned v první minutě přihrajeme do obrovské šance domácím. Udělali jsme spoustu chyb, v defenzívě jsme vůbec nebyli kompaktní. V mezihře nám chyběla kvalita, neměli jsme dobrý pohyb, spíše žádný. Nezasloužili jsme si absolutně nic,“ tak zněla slova rozhořčeného trenéra Pěnčín Jana Řezáče.

V kabině Pěnčína zřejmě trochu zabouřilo a tým se rozhodl, že je na čase na Zásadu vlítnout. „Hned na začátku jsme měli stoprocentní šanci. Ale tu jsme, neproměnili. A Zásada přidala po naší chybě třetí gól. Druhý poločas byl z naší strany ještě víc odevzdanější než první. V příštím utkání musíme podat úplně jiný výkon, hlavně v nasazení. V týdnu se připravíme. Doma chceme vyhrát,“ má jasno kouč Pěnčína.

Hlasujte pro Zásadu. Derby s Držkovem zachytí televizní kamery

Albrechtice – Jablonec nad Jizerou 6:2 (1:0)

„Soupeř byl slabý stejně, jako když jsme s ním hráli na podzim. My jsme dali dva pěkné góly, ale to i Jabloneček. První zápas jsme hráli doma v pohodě, na krásném hřišti a za krásného počasí,“ řekl za domácí Jan Pipek:

Albrechtice vyrážejí o třetím srpnovém víkendu na Pěnčín. „To už bude těžší soupeř,“ zdůraznil Pipek.

Hosté mají v týmu nové, mladé kluky a bude to chtít času, aby se sehráli.

„Nevyužili jsme penaltu. Ve druhé půli na nás nastoupili, přehrávali nás. Domácí byli o trochu lepší. My jsme předvedli slušný výkon na to, že jsme nehráli žádný zápas v přípravě. Šli jsme do prvního utkání „z voleje“, navíc s klukama, kteří s sebou nikdy nehráli,“ hodnotil za hosty trenér Josef Chlup:

V dalším kole přijede do Jablonce Držkov. „Asi bude chybět jejich nejlepší střelec Tomáš Čížek, když Jablonec hraje zápas. Ale mají tam další zkušené, šikovné hráče. Venku je Držkov sice slabší, většinou nejede v plném počtu, ale jsou to fotbalisté. My jsme do Albrechtic přijeli ve třinácti, ještě jsou dovolené. Máme také zraněné nejlepší dva hráče Holmana a Tomíčka. U nich je to ale dlouhodobé. Možná stihnou tak závěr sezóny. Podle mě je ale lepší pouštět na hřiště mladé hráče, než aby si ti staří chodili jen tak zahrát. Ať hrajou mladí,“ uvažuje nad týmem a dalším zápasem kouč Josef Chlup, který vyzkoušel na úvod právě mladé hráče a zjistil, že to s nimi půjde a že je můžeme prostřídat s těmi zkušenými. „Věřím, že se náš výkon zlepší,“ věří trenér.

Turnov B – Lučany 7:1 (3:1)

Jako nováček nevěděl Turnov, co od soupeře čekat. Lučany přijely natěšené. Zápas se hrál na turnovském hlavním hřišti, které možná hostům příliš nesedělo. Domácí to tam mají zmáknuté.

„Přistoupili jsme k zápasu dobře. Bál jsem se toho víc já, kluci ne. Zahráli jsme si dobrý fotbal. Pomohly nám posily z áčka, jsem za to rád, oba, Landfeld a Linhart, dali hattrick. Začali jsme soutěž překvapivě dobře. Kluci dokázali, že mají na to pohybovat se v klidném středu tabulky. Ještě se vyrovnávají s přechodem z dorostu do dospělých. Tento zápas by jim k tomu mohl pomoct, nabrali další zkušenosti a je důležité, aby se zase začali prosazovat mladí hráči,“ řekl domácí trenér Karel Vodrážka:

Ten dobře ví, že vítězství na začátku soutěže je pro hráče důležité, a to i z hlediska jejich psychiky. Vítězstvím udělali trenérovi radost. Teď jedou do Jilemnice, která vyhrála v Přepeřích.

„Čeká nás další prověrka schopností. Kluci mě ale přesvědčili, že, když se na to dobře připravíme a budou to mít i dobře nastavené v hlavě, tak to bude dobrý. Budu se snažit je dobře namotivovat. V týdnu máme dva tréninky, ještě jednáme o přáteláku s Malou Skálou. Uvidíme v Jilemnici, zda potvrdíme ten dobrý vstup. Ale věřím, že tam svoji kůži lacino neprodáme,“ má jasno Vodrážka.

„Na úvod soutěže jsme si připsali velmi vysokou porážku. Turnov byl posílen pěti hráči divizního A mužstva a tím jasným favoritem utkání.

Výsledek vypadá sice hrozivě, ale pokud rezerva Turnova vždycky posílí o tři divizní hráče, tak málokterý tým z I. B třídy ji dokáže porazit. Kvalita takových hráčů je na úplně jiné úrovni ve všech aspektech,“ řekl k prohře asistent trenéra hostů Libor Řezníček:

Lučany jsou rozhodnuté se z debaklu rychle oklepat a nesejít z cesty, kterou si před sezónou nastolily. „ Chtěl bych vyzdvihnout trávníkáře Turnova za výborně připravený pažit. V dalším zápase se představíme na domácí půdě. Soupeřem nám bude další nováček, Zásada. Přijďte nás podpořit,“ vzkazuje kouč lučanským fanouškům.

Držkov – Desná 6:1 (3:1)

Držkov se na startu sezóny jak se patří rozjel. V nejsilnějším obsazení, jaké může jejich tým mít, roznesl mladý mančaft Desné.

Od úvodu utkání měli více ze hry favorizovaní domácí, borci se zkušenostmi z vyšších soutěží vedení exligovým Čížkem. Byli pohyblivější a v práci s balónem na mnohem vyšším levlu. Hosté se snažili poctivě bránit a vyrážet k rychlým brejkům.

„Soutěž jsme rozjeli dobře. Vliv na to mělo v desáté minutě vyloučení hráče Desné za faul na Lukáše Brože. Bylo znát, že hrají v deseti. Ale my jsme dali na 1:0 a oni za chvíli srovnali. Zápas jsme měli pod kontrolou. Sešli jsme se kompletně, v plné síle, už nemáme, koho jiného bychom nasadili. Měli jsme vyhrát daleko víc. Soupeř chtěl taky dát gól, takže se hrálo nahoru dolů. Desná si další šance také vytvářela. Teď musíme naši výhru potvrdit v Jablonečku a jít dál zápas od zápasu,“ okomentoval duel hrající trenér Evžen Dvořák.

Situace pro hosty se zkomplikovala už na začátku prvního poločasu.

„V patnácté minutě nás poškodil rozhodčí. Nesmyslně nařídil trestný kop a Čížek přesnou střelou k tyči proměnil na 1:0. Za tři minuty na to přišla pro nás další rána, vyloučení Šálka. V naší bráně čaroval Křemen, na kterého ve vyložených šancích neměli ani Čížek, ani Brož,“ řekl vedoucí týmu Petr Kopal.

Ve 41. minutě Desná vyrovnala, ale radovala se pouze minutu. V závěru poločasu domácí dvakrát desenskou obranu rozebrali a brankami Čížka zvýšili na 3:1.

„Do druhého poločasu nastoupili domácí vlažně, ale i tak byli lepším týmem. My jsme neproměnili několik pěkných šancí. Po čtvrthodině byli naši hráči už unaveni a domácí do konce zápasu převzali vedení. Převahu ozdobili několika pěknými šancemi, ale náš gólman Křemen několikrát opět čaroval. Ovšem dalším gólům nezabránil. Prohra na úvodu sezóny 1:6 je krutá,“ dodal Petr Kopal.

Železný Brod B – Harrachov 2:0 (0:0)

„Před zápasem nám vypadli tři zkušení béčkaři, ale naštěstí nám funguje spolupráce s A týmem, takže nám kluci šli pomoct. A taky si spravit chuť, protože den před tím prohráli v kraji 6:1,“ řekl za domácí trenér Oldřich Aubrecht.

Před utkáním byl jeho tým trochu nervózní, protože nevěděl, co od Harrachova může čekat. „Věděli jsme ale, že jsme dostatečně kvalitní na to, abychom v domácím prostředí vyhráli. Měli jsme několik šancí, kterými jsme mohli soupeře ovlivnit, ale ani jednu jsme nevyužili,“ popsal zápas trenér.

Ve druhém poločase se Brodským podařilo dvakrát skórovat. Za stavu 0:0 měl Harrachov jedinou šanci, ale domácí zachránil gólman. Tři body jsou pro ně určitě pozitivní. „Ale naše předvedená hra a výkon nebyly optimální a doufám, že se to do dalšího zápasu zlepší. Na to, jakou jsme měli, díky hráčům z áčka, kvalitu, jsem čekal lepší výkon a větší gólový rozdíl. Čekal jsem, že to bude lepší. Teď jedeme dvakrát ven. Příští utkání sehrajeme na umělé trávě v Desné. Myslím, že to bude vyrovnaný zápas a určitě tam nejedeme v roli favorita. Uděláme ovšem všechno pro to, abychom zvítězili i ve druhém zápase,“ je rozhodnutý Aubrecht.

Harrachov přijel jen ve dvanácti lidech. Brzy se mu jeden hráč zranil, takže po vystřídání už trenér Pavel Dolenský neměl, koho dalšího by poslat do hry.

„Brod byl o něco lepší. Dal nám dva góly, druhý byl přímo ukázkový. Domácí měli výhodu, prostřídali několik hráčů. My jsme měli ještě hráče na dovolených, jeden onemocněl, na střídání už pak nezbyl nikdo,“ dodal trenér Harrachova.

Ten v dalším zápase hostí doma Smržovku. Kvůli rekonstrukci hrací plochy hraje ale domácí utkání na hřišti v Rokytnici. „Až tak od sedmého, osmého zápasu už budeme hrát doma v Harrachově,“ uvedl Dolenský.

Smržovka – Plavy 2:0 (0:0)

Vstup do nové sezóny nalosoval na úvod smržovskému áčku Sokol Plavy. S tím zrovna předchozí úspěšnou bilanci hráči neměli. První zápas sezóny se jim ale povedl. „Po jarní prohře jsme vstoupili do utkání aktivněji. Byl to těžký soubojový zápas, jak už to s Plavy bývá. Šance jsme měli spíše my, ale v prvním poločase jsme je nedokázali proměnit. Za stavu 1:0 jsme neproměnili penaltu, ale za nedlouho jsme přidali druhý gól a tři body zůstaly doma. V horkém počasí musíme ale pochválit kvalitu soupeře,“ řekla k zápasu za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová:

Jako vyrovnané viděl toto utkání trenér Plavů Jaroslav Pekelský:

„Bylo jasné, že, kdo dá první gól, vyhraje. My jsme měli několik šancí, Smržovka taky. Dlouho to vypadalo na bezbrankovou remízu, nikdo nedokázal šance využít. Bohužel, ke konci jsme nezvládli standardní situaci, roh a dostali jsme gól, nedokázali jsme uhlídat protihráče. My jsme si pak už další šance nevytvořili. Máme smíšené pocity z toho, že jsme měli kopat jasné dvě penalty, ale bohužel. I Smržovka říkala, že měla jednu kopat, ale nic. Nebylo nám přáno, neměli jsme štěstí. Utkání bylo hodně bojovné, vyhecované,“ hodnotil Pekelský.

Podle něho dnes vyhrál šťastnější mančaft. Plavy zajíždějí k dalšímu zápasu do Přepeř. Domácí zápasy budou hrát zatím ještě venku, protože v plavském areálu pokračuje rekonstrukce.

„Připravujeme se na září, na oslavy plavského fotbalu, všechny informace už máme na facebooku,“ informoval Jaroslav Pekelský.

Fotbal v Plavech oslaví stovku. Už vypukla rekonstrukce areálu

Přepeře B – Jilemnice 2:4 (2:2)

„Vedli jsme 2:0, to byl překvapivý začátek. Pak nám soupeř zranil našeho jediného gólmana. Vystřídali jsme, ale do konce poločasu Jilemnice vyrovnala na 2:2. Rozhodčí dal jednu žlutou kartu v úvodu a mohl vytáhnout i druhou. To trochu nezvládl. Kdyby nám hned na začátku utkání Jilemnice svým zákrokem nezranila brankáře, mohlo se všechno vyvíjet úplně jinak,“ řekl domácí vedoucí týmu Martin Kvapil:

Soupeř podle něj nehrál špatně. Domácím viditelně chyběl gólman, který má zkušenosti ze třetí ligy, je to pro Přepeře rozdílový hráč.

„Naši kluci to všichni odmakali, lepší to být nemohlo, sehráli výborný zápas. Ve druhém poločase jsme hned zkraje dostali další dva góly. Trochu nám pak už došly síly. Jilemnice byla naběhanější, to ano. Ale čekal jsem od ní lepší fotbal,“ hodnotil Kvapil.

V dalším kole doma přivítají Plavy. Nikam se neženou, ale doma určitě chtějí vyhrát.

Uvidíme jak to dopadne. Chceme hrát klidný střed, jednou vyhrát, jednou prohrát, hlavně nespadnout. Doma chceme tři body získat a dělat radost fanouškům,“ plánuje vedoucí týmu.