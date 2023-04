„Terén v Mírové byl zatím jeden z nejtěžších a nejhorších, na kterém jsme hráli. Vstup do zápasu nebyl úplně šťastný, ale rychle jsme zvládli vyrovnat. Zápas ovlivnilo vyloučení domácího hráče. Začátek druhého poločasu nám vyšel na sto procent. Proměňovali jsme šance a byli důrazní v koncovce. Vstup do jarní části se nám povedl,“ pochvalovala si Veronika Veseloušová, vedoucí Smržovky.„Do utkání jsme vstoupili dobře a vedli 1:0. Ke změně došlo až v 19. minutě, kdy byl vyloučený náš Kuba Nosek, záložník ze středu zálohy. A to se pak hra rozbije, když takový hráč chybí. My jsme pak nebyli v deseti schopní to ubránit. Musíme jet dál. Pro mne je jediné pozitivum, že z našich dvou gólů dal jeden poprvé můj syn. Z toho mám radost. Příští týden nás čekají Lučany. Potřebujeme tam bodovat. Ale máme asi šest hráčů zraněných. Snad se někdo ze zraněných vrátí do pole,“ věří vedoucí Mírové týmu Petr Dědeček.

Plavy – Lučany 2:3 (1:1)

„Lučany nás přehrály, byly důraznější, běhavější, u všeho byly dřív. Získávaly odražené balóny. Od nás to byl nejslabší výkon ze všech přípravných zápasů. My jsme vyhrát chtěli samozřejmě také, ale nevyšlo nám to. Soupeř si dnes výhru zasloužil. Má nové posily, lepší nasazení, to rozhodlo,“ pravil domácí trenér Jaroslav Pekelský .„Dnes nám vyšlo. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Do jarní sezóny jsme si ale dali za úkol, že budeme vyhrávat. Musíme ale uznat kvalitu soupeře. Nám chybělo několik hráčů základní sestavy. Ale zase za nás nastoupili tři noví a to nám hodně pomohlo. Vládne spokojenost. Příští víkend máme doma Mírovou a musíme vítězství potvrdit. Když se nám podaří ji porazit, tak jsme zase ve hře. Kluci dřeli jako mezci, byli jsme po celý zápas bojovnější,“ řekl předseda FK Lučany Oldřich Churý.

Harrachov – Držkov 1:6 (1:3)

„Dostali jsme hrozně nasekáno. Vrátili nám porážku z podzimu, když jsme u nich vyhráli 6:1 a dneska to bylo naopak. V Držkově jsou fantastičtí fotbalisté. Ale naši kluci hráli taky dobře, hráli to, co hrajeme pořád. Ale někteří soupeřovi hráči to mají prostě od pána Boha, klobouk dolů. Dneska to byl pěkný, slušný fotbal na pohodu. Příští týden jedeme do Mšena, v sobotu v 10,15 nastoupíme proti dalšímu těžkému soupeři. Teď remizoval, byl jsem se podívat, Mšeno hrálo pěkný fotbal. Každý chce vždycky vyhrát, tak uvidíme. Jasně, že tam pojedeme pro tři body,“ slibuje Pavel Dolenský, kouč Harrachova. „Úvod soutěže dopadl pro nás skvěle. Pomohla nám i reprezentační pauza. Když se sejdeme všichni, tak je asi málokdo, kdo nás porazí.A teď jsme se sešli dobře, všichni se uzdravili, těšili jsme se už na fotbal. Bylo i celkem dobré počasí. Hrálo se na kvalitním hřišti. Nám se dařilo, vyšly nám kombinace. Byli jsme fotbalovější. Když se sejdou Čížek, Just, Brož, Vrabec, tak tito čtyři hráči absolutně zápas ovládnou. Není pak co řešit. Uvidíme, jak to bude příští týden, předpověď říká, že má zase sněžit a pršet. Možná se proto budou zápasy zase někde odkládat. Tyhle soutěže měly začít až po Velikonocích. Hraje se do půlky června a pak už nic. Chceme hrát fotbal v tričku, když je hezké počasí a ne v rukavicích a čepici. Zbytečně pak dochází k úrazům a musíme řešit, abychom se na další zápas sešli. Za týden máme hrát doma s Pěnčínem, uvidíme,v jakém stavu bude naše hřiště. A pak následující jedeme do Mšena. Čekají nás kvalitní soupeři,“ dobře ví hrající trenér Rychnova Evžen Dvořák.

Desná – Mšeno 2:2 (1:2)

Trenér Mšena David Ryšavý: „Vedli jsme 2:0. Bylo to těžké, bojovné utkání. Vypadalo, že nám všechno půjde lehce. Ve 45. byl z akce gól a stav 2:1, to byla škoda. Druhý poločas jsme měli tlak, byli jsme nahoře, dokonce jsme kopali penaltu, ale tentokrát ji Kuba Obršlík nedal. Mohlo to být v 70. minutě 3:1 a mohlo být rozhodnuto. Ale to taky nedopadlo. Pak jsme ještě několik šancí měli, ale nic nám nevycházelo. Soupeř byl důrazný, hrál tvrdě, důrazně, zezadu, kluci jsou pokopaný. Desná nakopávala dlouhé balóny, s tím jsme měli trochu problémy. V 87. minutě se nedomluvili náš stoper s brankářem a dali jsme si vlastní gól. Alespoň vidíme, že i takový zápas se dá ztratit, že musíme dávat góly, zakončovat. Je to první zápas, možná jsme byli z přípravných vítězství hodně přemotivovaní, kluci moc chtěli vyhrát. Hodně nám pomohl náš gólman. Naši střelci dnes naopak neměli dobrou mušku Možná sehrála svoji roli i nervozita, měli jsme trochu svázané nohy. Přece jen je mistrák něco jiného než přípravné utkání. Jsem rád, že to byl první zápas, musíme si uvědomit, že budou připravené i ostatní týmy. Ve hře byla i spousta faulů, odvezli jsme si nějaká zranění, tři hráče jsem kvůli tomu střídal, jeden má výron. Ale takový je fotbal. Vem to ďas, za týden hrajeme zas, jaká říká jeden hráč. Budeme dál makat, nedělat chyby. Je to pro nás ponaučení. Máme aspoň jeden bod zvenku, počítá se. Po naší vítězné sérii v přípravě jsme si samozřejmě přáli tři. Ale čeká nás další těžký, nepříjemný soupeř, máme doma Harrachov a těšíme se na něj. Uvidíme, podle počasí, jestli budeme hrát na našem velkém hřišti nebo na umělce. Harrachov se na nás určitě taky nachystá. Navíc je zvyklý hrát na umělce, takže to bude těžké utkání. Musíme se dát v týdnu dohromady i zdravotně. Dnešek házíme za hlavu. Neprohráli jsme a přivezli jsme aspoň bod zvenku.“

Za domácí vedoucí týmu Petr Kopal: „V prvním utkání jarní sezóny jsme podali bojovný výkon, který nakonec vedl k překvapivé remíze s favorizovaným soupeřem. Hosté byli fotbalovější a měli více ze hry. Hrálo se bez větších brankových příležitostí, ale přesto šli hosté v první půli do dvoubrankového vedení, když využili naše dvě velké chyby v obranné činnosti. V poslední minutě naopak potrestal chybu hostující obrany ke snížení Pfeifer. Ve druhé půli kluci podali bojovný výkon. Presovali hostující hráče a nakonec to vedlo k jejich chybě a Rais srovnal, když se mu podařilo přelobovat vyběhnuvšího gólmana. Nakonec jsme se mohli radovat ještě víc, ale po rohu šel balón po hlavičce Hlouška těsně mimo levé tyče. Věříme, že výsledek i výkon naše kluky povzbudí do dalšího utkání.“

Roztoky - Bozkov 1:1 (1:1)

Trenér Roztok Jakub Illner: „Jak hráči, tak trenéři jsme měli veliké očekávání, byli jsme už na mistrák natěšení. Měli jsme připravený plán, jak se chceme prezentovat a to se nám od začátku i dařilo. Solidně jsme zamkli soupeře na jejich polovině. Vytvořili jsme si dost šancí, bohužel ale bez gólového efektu. Naopak soupeř dal z ojedinělé brejkové siuace jednoduchý gól. O to víc to bylo pro nás horší, spálili jsme čtyři pět gólových situací. Pak se nám ale podařilo vyrovnat a do konce prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Soupeř přijel s defenzivní taktikou, na rychlé brejky, my jsme chtěli hrát hodně nátlakový fotbal, hodně v presingu, tlačit a donutit soupeře k chybování. Poločasová přestávka nám nepomohla, spíš nám uškodila, protože ve druhé půli jsme vypadli z tempa a přestala se nám dařit hra. Hráli jsme na umělé trávě v Lomnici, kde jsme absolvovali celou zimní přípravu, takže terén pro nás dobrý. Z prvního utkání o body cítím mírné zklamání, ale až na konci sezóny se ukáže, jak velká ztráta to byla nebo nebyla. My jsme to měli dnes dobře připravené, jak v hlavách, tak takticky, ale chybělo k vítězství víc štěstí. Hráče to mrzí, byli nespokojení se svým projevem. ponaučíme se z toho a jedeme dál.“

Za Bozkov starosta Sokola Stanislav Doubek: „Hrálo se nám dobře, po rozpačitém úvodu jsme pustili soupeře do několika šancí. Pak se nám podařilo vstřelit gól, vedli jsme a očekávali jsme, že na nás soupeř bude tlačit. To se také stalo. Vyrovnal, i když mi jsme ještě zmařili jednu velkou šanci na 2:0. Ve druhém poločase jsme přeskupili řady, dostali jsme se do tlaku a převahy, ale nepodařilo se nám skórovat. To se nepovedlo ani soupeři, takže jsme se rozešli remízou. Příští víkend hrajeme v neděli od 16,30 v Lomnici na umělce proti Plavům. To je tradiční rival, proti kterému se nám daří. Hrajeme o záchranu, takže potřebujeme získat body.“