Jiskra Mšeno – Lučany 4:0 (3:0)

branky: 2x Obršlík, Bradel, Nikrýn

za Mšeno trenér David Ryšavý: „S prvním poločasem jsem byl spokojený. Hráli jsme naši hru, a to po stranách na naše vyšší kluky. A byli jsme rádi, že jsme hráli na trávě a ne na umělce. Ve druhé půli jsme měli další šance, i hodně do prázdné brány, ale přidali jsme jen jeden gól. Nebylo to ono. Pořád ještě čekám, že zúročíme naši poctivou přípravu. Bylo to naše první vítězství, tak jsme za něj rádi. Doufám, že se rozjedeme, o víkendu jedeme do Bozkova. Tam je hřiště menší, bude to bojovné utkání, chceme tam dnešní vítězství potvrdit. Máme několik zraněných kluků, ale musíme se dát dohromady a hrát dál. Dnešní výhru jsme ale už potřebovali, i když hra ještě nebyla stoprocentní.“

za hosty předseda FK Lučany Oldřich Churý: „Mšeno nás vzalo na to svoje letiště a byli na něm lepší, rychlejší. V sedmé minutě jsme dostali gól, poločas byl 3:0. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, zlepšili, už jsme si zvykli na velké hřiště. Ale domácí šli několikrát sami na našeho gólmana. Jejich vítězství bylo zasloužené. Terén byl dobrý, ale velký. Mladí kluci ze Mšena nás uběhali, vedou tabulku oprávněně.“

Desná - Albrechtice 1:1 (0:1)



branky: Kořínek – Purm

za domácí vedoucí týmu Petr Kopal: „Úvod utkání patřil hostům, v úvodu nevyužili dvě tutovky. Jednou zabránil gólu bravurním zákrokem Dodo. V 19. minutě Pfeifer obešel gólmana, ale netrefil. Ve 33. minutě šli hosté do vedení, centr z lajny na vzdálenější tyč zužitkoval Purm, když přeloboval přesouvajícího se gólmana. Mohli jsme srovnat ve 42., ale Blahna v brance čaroval. V úvodu druhé půle jsme měli krátkou převahu, ale hosté byli zase nebezpeční, ale ani jednu ze tří tutovek neproměnili. V 79. dopravil balón do sítě soupeře Hloušek, ale sudí odpískal offside. Vyrovnali jsme v 86. gólem Jardy Kořínka z penalty po odpískané ruce ve vápně.“

za hosty hrající vedoucí týmu Jan Pipek: „Měli jsme spoustu šancí, víc jak Desná, ale gól jsme nedali. Domácí dali gól v páté minutě před koncem z penalty. Měli jsme vyhrát my. Bod je taky dobrý. Příště máme doma Harrachov, ten je hratelný. Jsme domácí, máme výhodu domácího prostředí, podporu fanoušků. A navíc máme ještě ten den večer „čarodějnice“, tak budeme chtít odvést maximum a získat tři body.“

Mírová přijela oslabená. Výhru a tři body braly lepší Albrechtice

Plavy A – Pěnčín B 1:1 (1:1)



branky: Prousek – Zapadlo

za domácí trenér Jaroslav Pekelský: „Remíza byla zasloužená. Jsme spokojení. Hosté byli víc na míči, víc aktivnější, lepší, ale my jsme byli nebezpečnější na šance. Nedali jsme penaltu a to je škoda. Za stavu 1:0 měli hosté dvě obrovské šance, ale náš gólman nás výborně podržel a udržel nás ve hře. Ve druhé půli jsme šance počítali jenom my, dali jsme gól, který rozhodčí neuznal pro offside. Nevyužili jsme ani další dvě gólové šance. A jako dosud, tak i v dalším zápase pro nás stále platí: pokud se sejdeme, chceme vyhrát.“

za hosty trenér Jan Řezáč: „Byl to těžký zápas na těžkém, hrbolatém hřišti se silným soupeřem. Byla to spíš válka, než fotbal. Za bod jsme rádi, remíza byla zasloužená. Opět jsme dostali gól po naší chybě. Utkání se mohlo obrátit na jednu i druhou stranu. 0ba týmy neproměnily šance, zápas byl vyrovnaný, s bodem jsme spokojení. Ale jeli jsme tam vyhrát, už bychom to potřebovali. Ve středu hrajeme doma s Jablonečkem dohrávku.“

Smržovka A – Držkov A 4:1 (2:0)



branky: 3x Vodička, Vokuš – Hozda

za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „První utkání jsme hráli konečně na domácím trávníku. A skončilo pro nás skvěle. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, na obou stranách se hrálo tvrdě, oba týmy byly nahecovány a chtěly vyhrát. Šance byly i u týmu Držkova, my jsme jich, ale více proměnili, štěstí stálo tentokrát na smržovské straně a tři body zůstaly doma. Kluky přišlo podpořit hodně lidí, závěrečná děkovačka byla "třešničkou na pomyslném dortu".

hrající trenér Držkova Evžen Dvořák: „Máme černý víkend. Ve třetí minutě jsme si, po fatální chybě, dali vlastní gól. Prohrávali jsme 1:0, pak jsme dostali z rohu. O poločase jsme snížili na 2:1, tlačili jsme se. Zápas ale ovlivnilo špatné hřiště a brutální faul na Matěje Vaníčka, po kterém měla jasně přijít červená karta a smržovský hráč měl jít ven. Na 3:1 jsme pak dostali gól ze dvoumetrového offsidu. To zápas rozhodlo. Pak Smržovka přidala čtvrtý a byl konec. V prvním poločase jsme několik tutových šancí měli, ale nedali jsme góly. Smržovka nebyla lepší, ale byla důraznější a bojovnější, proto vyhrála. Nám chyběli dva klíčoví hráči, Pepa Just a Tomáš Čížek. I tak jsme ale měli sestavu dobrou, bohužel jsme nedokázali vyhrát.“

Kanonýru Purmovi chybí jen jeden gól k nejlepšímu střelci. Chce ho dát v Desné

Mírová p. K. - Jablonec n. J. 4:4 (0:3)



branky: 2x Marek, Hejduk, Iluska – 2x Šír, 2x Tomíček

za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček: „Zaspali jsme první poločas, proto jsme nevyhráli. Ale vzhledem k tomu, že jsme ještě pět minut před koncem prohrávali o dva góly, tak bod bereme. Remíza je spravedlivá. První poločas jsme hráli strašně, prohrávali jsme 3:0. Ve druhém už si to sedlo. Až posledních dvacet minut jsme soupeře k nám nepustili a z toho jsme vytěžili dva góly. Vyrovnávací gól padl v 92. minutě. Důležité je, že jsme dnes neprohráli. Kluky chválím, že utkání dohráli až k remíze. Příště si jedeme pro tři body do Pěnčína u Jablonce. Ale bude to těžký soupeř.“

za hosty trenér David Holman: „Na utkání jsme jeli v jedenácti lidech, nastoupit musel i druhý trenér Chlup a náš brankář číslo jedna musel hrát v poli. Jeli jsme k soupeři s tím, že nechceme inkasovat moc branek. Neměli jsme velká očekávání. O poločase jsme ale vedli 3:0. Fantastické utkání odehrál Tomíček. Ve druhém poločase nám došla šťáva a domácí snížili na 1:3. Pak jsme mi přidali na 1:4, měl být odpískaný pokutový kop pro nás. Nebyl. Naopak jsme dostali branku z brejku. Domácí to nabudilo. V závěru využili toho, že měli víc sil a v 93. minutě vyrovnali na 4:4. Před utkáním bychom bod brali všemi deseti, po utkání to bylo lehké zklamání. Bod zvenku bereme, každý bod v boji o záchranu se počítá. Jeli jsme tam s tím, že jsme nic nečekali. Hráči v tom složení, v jakém jsme tam odjeli, odvedli výborný výkon. Ve finále nám chyběl jen kousek k tomu, abychom měli tři body. Příště hrajeme doma s Desnou. Už by se měli uzdravit někteří naši marodi, včetně mne a měli by hrát i ti, kteří nemohli z pracovních důvodů. Desná má sice velice mladý a perspektivní tým, ale bodů také tolik nemá. Chceme doma zvítězit a vzdálit se poslednímu Bozkovu.“

Roztoky – Přepeře B 2:0 (2:0)



branky: Hujer, Musílek

za domácí trenér Jakub Illner: „Přijel kvalitní soupeř. Náš tým se celý semknul. Hráli jsme od začátku odpovědný, týmový, pracovitý fotbal. Byla to nádhera. Soupeř měl vpředu rychlé, technické hráče. My jsme měli trochu kliku. Přepeře přijely s posilami, dobře byli na balónu. My jsme hráli dobře jako celek, byla cítit naše bojovnost a srdce. První gól byl pěkný, upracovaný, druhý byl po rohu. A v prvním poločase nám ještě dva góly rozhodčí neuznal. To bylo pro offsidy a faul na brankáře. Ve 40. jsme mohli dát ještě třetí, ale nedali. Naopak, pak nás soupeř hodně tlačil. My jsme velice dobře pracovali v obraně. Dovolili jsme soupeři jednu tyčku za celý zápas, jednu střelu na bránu, který náš gólman chytil. Velký dík za dnešní výkon patří každému našemu hráči. Rozhodčí utkání také dobře odpískali. A fanoušci byli neskuteční. Doma panuje po dlouhé době radost. Teď se, se vší pokorou, těšíme do Držkova. Ten má super tým. A pro nás to bude měřítko toho, na jakém levlu momentálně jsme. Těšíme se na to, co předvede soupeř a co my. Chceme si poměřit síly, Držkov nám může ukázat náš strop. Večer nás po návratu čekají doma „čarodějnice“, tak doufáme, že tam náležitě oslavíme vítězství a tři body.“

Za hosty vedoucí týmu Martin Kvapil: „Ani se mi o tom nechce mluvit. První gól byl po závaru v rohu, a i druhý byl hezky koplý balón taky z rohu. Měli jsme čtyři posily z A týmu, o to to bylo horší, velké zklamání pro nás. Domácí si pak už hráli to svoje. Dali dva góly, už si to nekomplikovali a výsledek si pohlídali. Hrálo se pak hlavně uprostřed. Možná jsme byli chvílemi malinko lepší. O víkendu jedeme do Plavů. Tam to jednoduché nebude. Myslím, že si na nás budou chtít smlsnout. Naše áčko hraje zároveň s námi, takže pojedeme bez posil a bude to dřina. Hlavně, abychom nedostali deset gólů a vrátili se bez zranění.“

Harrachov – Bozkov 3:0 (0:0)



branky: 3x Mätzelt

trenér Harrachovských Pavel Dolenský: „Hráli jsme na hřišti v Desné. Do 70. minuty jsme se nemohli trefit. Nedali jsme pět tutovek. Bozkov byl zatažený, bránil, jak mohl. Pak se náš špílmachr Petr Mätzelt parádně třikrát trefil. A mohlo to skončit daleko víc. Jsme v tabulce čtvrtí, to je podle našich sestav. O víkendu hrajeme v Albrechticích. Tam moc nebodujeme, jak mi prozradily statistiky. A navíc nám budou chybět asi tři klíčoví hráči. Tento víkend nás bylo asi šestnáct, to bylo super.“