„Zápas to byl fotbalově dobrý, kvalitní, jsem rád, že jsme ho zvládli. Soupeř se mi líbil, hrál výborně, ale má strašně nedisciplinované mužstvo. To mu trochu škodí. Ale hrál dobře. Zápas to byl vyrovnaný, o ten jeden gól jsme byli ale lepší. Měli jsme víc šancí, byli jsme nebezpečnější. Jen rozhodčí si ve druhé půli měl získat větší respekt. Ale i to k fotbalu a k takovým zápasům patří. My jsme navíc hráli poprvé na umělé trávě. Vesec už asi na ní trénoval, do Doubí má kousek. Umělá tráva a trávník je velký rozdíl. Jiný odskok balónu, hra je rychlejší, vůbec když je mokrá. Navíc se hrálo za umělého osvětlení, což třeba pro brankáře může být dost náročné. Jsem rád, že jsme to zvládli. Klukům musím vyseknout poklonu, hráli poprvé na umělce dobře. Měl jsem z toho trochu strach," řekl spokojený trenér domácích David Grebeníček.

Na soupeře se vedoucí týmu Bělé Slavomír Beran a trenér Grebeníček byli podívat. Věděli proto, že Vesec má svoji kvalitu a vydrží hrát celých devadesát minut, což každý mančaft, jak zmínili, nevydrží. Museli být proto ostražití a připravit se Vesec co nejlépe.

Měli také velké štěstí. Opět si přijel zahrát jejich hráč Martin Liška, který v současné době bydlí v Polsku. Ale to není tak daleko, aby nechal spoluhráče ve štychu. Když totiž Martin Liška nastoupí, tak je to znát. Tým motivuje, hráči jsou bojovnější, odvážnější a je na nich vidět větší energie.

"Hráli jsme na umělé trávě v Lomnici. A musím pochválit jednání s Krajským fotbalovým svazem v Liberci, s panem Popprem, který nám vždycky dobře poradí. Pomohl nám zařídit tuto umělku, je vidět, že myslí na bezpečnost hráčů a kvalitu průběhu soutěže. Na začátku zápasu se týmy oťukávaly, střídaly se šance, my jsme byli šťastnější a dali jsme první gól. Ve 43. minutě soupeř vyrovnal na 1:1. Ve druhé půli jsme se na velkém hřišti snažili dát další gól, bojovali jsme. Ale Vesec byl běhavý a byl všude včas. Z trestného kopu dal náš Ondra Šmíd na 2:1, vypadalo to pro nás dobře, ovládli jsme hru a měli jsme ji pod kontrolou. Asi v 82. minutě ale vznikla nepřehledná situace, došlo k faulu na našeho hráče, ke zranění kolena. Rozhodčí to pustil, následoval faul na hostujícího hráče a z trestného kopu Vesec srovnal na 2:2. Vypukly obrovské emoce na hřišti i na lavičkách. V 88. minutě, díky zákeřné hře soupeře a podraženému faulu zezadu rozhodčí pískl penaltu pro nás. Pak nastalo peklo, vesečtí diváci vybouchli, byl to western na hřišti. My jsme penaltu proměnili a naši kluci výhru uhájili."

Vedoucí týmu pochválil pořadatelskou službu, která situaci udržela na uzdě. Zdůraznil, že to byl poměrně ostrý zápas, i proto, že jeho průběh rozhodčí pustil natolik, že se mu závěr vymkl zcela z rukou. Pak teprve sudí rozdal mnoho červených karet, a to i hráčům na lavičce.

"Vesec na to asi doplatí ještě v dohrávce, která ho čeká. Někteří jeho hráči mohou dostat stopku třeba na tři zápasy. My taky ještě nekončíme, 18. listopadu hrajeme s Bílým Kostelem na umělé trávě v Hrádku. Tam to vůbec neznáme. Hrát budeme o stoprocentní druhé místo. Chceme neprohrát. Chceme přivézt tři body," zdůraznil Beran.

