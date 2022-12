„Trenéři obou mužstev už v tisku zhodnotili podzimní část včetně výhledu pro jarní část. Je na mne, abych řekl i to, co není tak růžové jak to vypadá,“ řekl v úvodu prezident klubu.

Co vám chybělo, co jste očekával?

Ze své pozice bych rád viděl těsnější spolupráci mezi A a B mužstvem. Tam to podle mě není ideální, a v některých případech nejsme schopní dojít k určité shodě, kde jsou cíle každého mužstva. Výkonnost obou mužstev je velmi dobrá a pro oddíl je to trošku novinka. Neumíme to možná úplně sami ve vedení definovat a prosadit. Naše názory se tříští, ale asi to ještě chce čas a věřím, že si to po nějaké době sedne.

V čem je priorita oddílu?

Samozřejmě, že na prvním místě v oddíle je sportovní stránka a umístění A mužstva v krajském přeboru.

Přijdou na jaře nové posily?

Do jarní části soutěže patrně vstoupíme s lehce posíleným kádrem asi o dva hráče, ale jejich jména zatím nebudu prozrazovat k tomu je kompetentní sportovní manažér Adam Pelta a trenér Emil Šafář, který má nadále v oddíle velkou důvěru. Z naší strany panuje velká spokojenost s tím, jak s mužstvem pracuje.

Úspěchy klubu nejsou jen o hráčích…

Současná oddílová úroveň je o současných trenérech a sportovním manažérovi Adamovi Peltovi, který postupně přebírá otěže oddílu, a to společně s Mirkem Langem, který vede mládež, dále Liborem Votočkem a Ivanem Matějčkem současným starostou obce.

Vyšší úroveň hry znamená i vyšší nároky v různých oblastech…

Současná vyšší úroveň přináší tlak na rozšíření trenérského obsazení mládeže, tréninkové plochy, vyhledávání dotačních titulů a následně jejich realizování. Vše se u nás posunulo o level výše, naše schůze už nejsou v duchu náhodných bodů, ale Adam Pelta má vše profesionálně připravené, a je to už on, kdo ten oddíl vede. Tento oddílový vzestup přináší i zvýšený tlak na každého jednotlivého funkcionáře, a předpokládám, že by mělo dojít i k nějakým mírným změnám ve výkonném výboru.

Co se na Pěnčíně chystá?

Připravuje se valná hromada a rád bych viděl nějaké změny a takové lidi, kteří pro oddíl pracují na sto procent. Novými tváře by měli být Adam Pelta, Miroslav Lang nebo Jiří Najman.

A postavení vás, jako prezidenta klubu, zůstane?

Osobně bych nejraději z výkonného výboru vyskočil a vzdal se i té formální prezidentské funkce a pro oddíl dále pracoval jen v té lobistické funkci, v získávání financí pro chod klubu z firemního sektoru. Nechci mít fotbal jako práci číslo dvě, jako to má například můj švagr Pepa Hnídek ve Velkých Hamrech. Ten je mi odstrašujícím příkladem, když vidím jeho starosti.

Z čeho máte největší radost?

Co mě asi nejvíce těší je současný vývoj naší mládeže, nikdy bych nevěřil, že to Mirek Lang společně s Petrem Křídlem a Pavlem Kurfiřtem vytáhnou do až tak početné základny. K tomu se přidali další trenéři, které zajistil Adam Pelta a najednou máme v přípravkách srovnatelnou základnu s daleko většími oddíly jako je třeba Železný Brod, Desná, nebo Velké Hamry.

Pomáhá pěnčínskému fotbalu obec?

Tohle všechno, co jsem popsal, by nebylo bez práce našich správců panů Pivrnce a Hlubůčka, protože, aby naše jedno hřiště vydrželo zátěž dvou dospělých a tří mládežnických družstev, to považuji za malý zázrak. Bylo trochu zlé krve z nepochopení mé kritiky, když říkám, že jsme rukojmím neustálého čekání na získání nějaké větší dotace, která by nám zajistila důstojné podmínky pro trénování. Já si za tím stojím, není to však, že by se obec nepokoušela o získání dotace, naopak. Vím ze své minulé pozice zastupitele obce, že udělali vše proto, abychom dotaci za účelem výstavby víceúčelového hřiště pro potřeby místní základní školy a rozvoje fotbalové mládeže získali. Bohužel, vše pak končí u výběrových komisí, kde nám prostě není přáno.

Kolikrát vám už komise nepřála?

Toto už dvanáctileté čekání brzdí rozhodování zastupitelstva obce o vložení vlastních finančních prostředků do sportovního areálu. Hřiště by sloužilo primárně spádové místní základní škole, která, snad už jako jediná, nemá v okolí řádné sportoviště.

Máte do nového roku nějakou lepší perspektivu?

Vím, že v letošním roce se už snad ledy pohnou a obec se rozhodla aspoň částečně situaci vyřešit, že vloží vlastní prostředky na zlepšení tohoto stavu. Zato určitě obci a zastupitelům obce patří poděkování, že se k tomuto kroku rozhodli.

A jaký úkol má před s sebou v novém roce, vedle kvalitních výsledků, fotbalový klub?

Oddíl kopané by měl mít za hlavní cíl na poli provozním získat finanční prostředky a spolufinancovat zavlažování hlavního hřiště, ale zda se to podaří, bude zase záležet na tom, jak úspěšní budeme na získání nějaké dotace. A já chci věřit tomu, že se to podaří.